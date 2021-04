Deschisa in iulie 2015, lista neagra a jocurilor de noroc include astazi peste 1300 de domenii care sunt sau au fost folosite la un moment dat, pentru furnizarea de pariuri fara licenta. Desi unele site-uri inca se mai strecoara prin plasa ONJN, lista este destul de completa pentru a ajuta utilizatorii sa evite amenzile de pana la 10000RON si complicatiile unei anchete fiscale, asociate plasarii de pariuri pe platforme fara licenta.

Iulie 2015, anul in care a aparut lista neagra

Lista neagra a jocurilor de noroc a luat nastere o data cu inceperea activitatii Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si aprobarii legislatiei care defineste cadrul de desfasurare a acestui tip de activitate pe teritoriul Romaniei.

Pana in 2015, pariorii romani putea juca pe o varietate de platforme straine, dintre care cele mai populare erau Gamebookers (prima agentie de pariuri online din Romania), Bet365, Bet-at-home, Bwin, 188bet, Globet si PinnacleSports. O data cu legalizarea pariurilor online si impunerea licentei de functionare, cu taxe si impozite destul de semnificative ca valoare, structura furnizorilor de pariuri sportive si jocuri de noroc online s-a schimbat brusc.

Legea nr. 124 din 29 mai 2015 a fost cea care a punctat inceputul pietei reglementate, iar in iulie 2015 a aparut lista neagra.

Lista neagra sau site-urile pe care nu ai voie sa joci

De la aprobarea legii nr. 124/2015, operatorii de jocuri de noroc au avut la dispozitie un an pentru a decide daca doresc sa ramana pe piata romaneasca, in noile conditii, sau nu.

Pana la inceperea proceselor de licentiere, ONJN a pus bazele listei negre, cu toate site-urile de profil care nu sunt licentiate pentru a activa in Romania si pe care este ilegala plasarea de pariuri de catre cetatenii romani. Toti operatorii accesati pana atunci de pe teritoriul tarii au intrat in aceasta lista, iar accesul la platformele lor web a fost blocat.

NetBet, StanleyBet si Winmasters au fost primii operatori care au obtinut licenta de functionare, in 2016, fiind si astazi in topul agentiilor de pariuri online pe care poti juca.

Ce se intampla daca pariezi pe site-uri nelicentiate

In prezent, legislatia prevede o amenda de 5000 pana la 10000RON pentru persoanele care pariaza pe site-uri fara licenta ONJN. In plus, daca este vorba despre rulaje importante, descoperirea unei astfel de activitati de catre ONJN poate duce la implicarea ANAF pentru recuperarea taxelor datorate statului roman de jucator, pentru veniturile castigate si retrase catre conturile sale bancare. Oricat de bune ar fi castigurile directe si sumele obtinute ca bonus la pariuri s-ar putea deci sa nu se merite, mai ales tinand cont de numarul mare de site-uri licentiate pe care se pot plasa pariuri.

1318 adrese web pe lista neagra la inceputul lui 2021

La inceputul anului 2021 lista neagra, creata si actualizata periodic de catre ONJN, includea 1318 adrese de site-uri fara licenta. Conform legii, toate aceste adrese sunt blocate de catre operatorii de Internet si nu pot fi accesate de pe teritoriul Romaniei. Poti consulta aceasta lista pe site-ul ONJN, daca vrei sa verifici un anumit site. Pagina este prevazuta cu motor de cautare, care permite identificarea rapida a adresei web cautate, si optiune de descarcare a intregului continut.

Ce este lista alba

Lista alba este publicata tot de ONJN si actualizata de fiecare data cand un operator nou obtine licenta sau se acorda licenta suplimentara pentru o agentie deja inregistrata, dar cu un domeniu web nou. Include momentan 26 de firme sau operatori si 45 de domenii web, pentru care ONJN a aprobat licenta de functionare.

Cea mai noua inregistrare inclusa in aceasta lista este firma MJP Interactive Ltd, cu site-ul magicjackpot.ro, licentiata pentru activitati de cazinou online. Pentru fiecare dintre agentiile incluse in lista se precizeaza adresa fizica declarata ca sediu social, numarul licentei, perioada in care este valabila, si categoria de servicii pe care firma o poate furniza online: pariuri in cota fixa, pariuri in contrapartida, pariuri mutuale, cazinou.

Diferenta dintre alb si negru

Pe langa amenda pe care un utilizator o poate primi pentru folosirea unui site fara licenta, acesta se mai expune si la riscul de a se trezi fara banii trimisi in contul de pe site sau/si fara castiguri. Operatorii aflati in afara legii nu raspund in fata nimanui pentru modul in care gestioneaza relatia cu clientii, deci un jucator care le foloseste serviciile se bazeaza, practic, doar pe buna lor credinta.

Este drept ca pe o astfel de platforma nu mai platesti taxa de viciu, de 2%, pe care doar o parte dintre operatorii licentiati o acopera, si nici nu se mai ia impozitul pentru banii castigati si retrasi, dar per total, rareori se merita riscul.

Zona gri sau site-urile care nu apar nicaieri

Multi pasionati ai pariurilor si jocurilor de noroc online se intreaba ce statut au site-urile si operatorii care nu apar nici in lista neagra, dar nici in lista alba, si daca, si in ce conditii, le pot utiliza serviciile pentru pariuri.

Legislatia este foarte clara din acest punct de vedere: se pot plasa pariuri in mod legal doar pe platformele web incluse in lista alba. Un site care nu figureaza nicaieri este doar o platforma ilegala care nu a fost inca descoperita de ONJN si care va ajunge curand pe lista neagra, daca nu cumva obtine licenta intre timp.

Pariurile pe un astfel de site pot deci aduce amenzi si incurcaturi legale si financiare la fel de usor ca platformele din lista neagra.