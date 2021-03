Pentru persoanele adulte care se încadrează în intervalul 18 – 55 de ani, o vizită la cabinetul unui medic oftalmolog Bistrița este recomandată odată la doi-trei ani, însă în ceea ce privește persoanele care au depășit pragul vârstei de 55 de ani, acestora li se recomanda un consult oftalmologic în fiecare an.

În cazul în care discutam despre adulții care prezintă unii factori de risc ai bolilor oftalmologice (operații oculare anterioare, purtători de lentile de contact, antecedente familiare cu boli oculare, tratamente ale căror efecte adverse pot afecta vederea dar și cei care au meserii dăunătoare pentru ochi), ar trebui să treacă anual pe la o clinică oftalmologie, sau chiar de doua – trei ori pe an, dacă oftalmologul le cere acest lucru.

Unele dintre bolile oculare sunt fara simptome in stadiile initiale, iar din acest motiv este recomandat ca fiecare dintre noi sa trecem pe la o clinica oftalmologica, dupa cum am precizat in randurile de mai sus. Controlul oftalmologic regulat este deosebit de important, pentru ca poate depista o boala oculara la inceput, iar tratamentul are mai mari sanse de reusita.

Exista insa si situatii in care bolile oculare au diferite simptome, iar atunci cand aceste simptome apar, este cat se poate de evident faptul ca a sosit momentul unei vizite la cabinetul unui medic oftalmolog.

Vederea incetosata este un semn clar al faptului ca este necesara o vizita cat mai repede posibil la un control. De asemenea, scaderea acuitatii vizuale (pacientul nu mai vede bine la distanta, in apropiere sau in ambele situatii), durerile oculare, lacrimarea ochilor, vederea dubla (diplopia), mancarimea (prurit), alterarea vederii culorilor, cefalee (dureri de cap aparute mai ales dupa efortul vizual), sau leziunile oculare, sunt semne ca este necesara o vizita la oftalmolog.

O vizita la clinica de oftalmologie este necesara si in situatiile in care apar unele modificari la nivelul ochilor, atunci cand o pleoapa pare mai cazuta, atunci cand apar miscari sacadate ale ochilor, cand ochii sunt rosii sau cand au loc secretii oculare.

Acestea sunt semne clare ale faptului ca exista unele probleme ale ochilor, iar singurul care poate ajuta pacientii aflati in cauza, este doar medicul specialist oftalmolog.

