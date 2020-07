Livingul este zona cea mai frecventata din locuinta, partea pe care o vad prietenii si oaspetii, spatiul de spectacol dintr-o casa. Principalul scop al livingului este sa ofere un mediu primitor in care sa te relaxezi, sa socializezi sau te distrezi cu invitatii tai.

De asemenea, sufrageria este destinata in mod obisnuit timpului petrecut cu familia, nu doar cu prietenii, dar toate activitatile pe care le desfasori in acest spatiu o diferentiaza de o camera normala de dormit. Pe langa faptul ca ea dispune de diferite accesorii care nu se regasesc in dormitor, chiar si calitatea pieselor de mobilier difera, iar unele obiecte de mobilier sunt utilizate mult mai rar fata de alte piese de mobilier din gospodarie.

Din aceste motive, mobila pentru living nu trebuie aleasa la intamplare atunci cand vrem sa mobilezi sufrageria. Este important sa obtii in living un design modern, care sa te incante, dar in acelasi timp e bine sa ai in vedere functionalitatea pieselor de mobilier. Nu mai conteaza cat de frumos este mobilierul, daca atunci cand pasesti in living iti este greu sa accesezi cu usurinta unele zone din camera, sau daca aspectul este dezordonat, transformandu-se totul intr-o risipa de spatiu.

Cea mai buna metoda pentru a obtine un living potrivit ar fi combinarea aspectului vizual cu functionalitatea, pentru a avea un living accesibil si usor de intretinut, dar care sa incante si privirile oaspetilor.

Definirea scopului livingului este un aspect important, care te va ajuta sa actionezi mai departe in stabilirea tipului de mobila si de accesorii de care ai nevoie pentru spatiul tau.

Stabileste ce piese de mobilier vrei sa scoti in evidenta, care sa se incadreaze cel mai bine in spatiul de care dispui, toate acestea dupa ce te vei asigura ca ai calculat cu exactitate dimensiunile camerei.

Mobila living o achizitionezi pentru cat mai multi ani, nu te gandesti ca o vei schimba frecvent, de aceea e recomandat sa o alegi in functie de activitatile pe care ti le propui sa le desfasori in living.

Daca vrei ca livingul tau sa aiba suficient spatiu pentru depozitat diverse obiecte, opteaza pentru un mobilier cu multe dulapuri si spatii de depozitare.

Sau, poate ca esti pasionat sa iti petreci serile in fata televizorului, urmarind serialele preferate, atunci va trebui sa te orientezi catre o biblioteca in interiorul careia sa incadrezi televizorul.

Ori, in cazul in care esti pasionat de citit, iar colectia de carti va trebui sa se incadreze in interiorul mobilierului din living, e nevoie sa te indrepti catre o piesa de mobilier cu rafturi multe. De asemenea, poti sa iti creezi un colt pentru citit in interiorul livingului, aproape de fereastra, pentru a te bucura de lumina naturala, relaxandu-te pe canapea sau pe un fotoliu confortabil.

Pentru situatiile in care livingul este destinat doar intalnirilor cu prietenii e necesar sa ai in vedere achizitionarea unei canapele de calitate pe care toti sa stea confortabil.

Canapeaua pentru living plaseaz-o in locul in care consideri ca te simti cel mai bine, unde crezi ca ti-ar placea sa iti petreci timpul cu cei dragi, poate langa fereastra sau chiar in fata televizorului, astfel incat sa mentii spatiul organizat si sa nu blochezi accesul in unele parti ale camerei.

In cazul in care nu ai nevoie de spatiu de depozitare in living, alegerea unei biblioteci de mici dimensiuni, pe care sa plasezi televizorul si cateva accesorii, ar fi alegerea cea mai potrivita.

In cazul familiilor cu copii sau animale de companie, sau pentru livinguri in care traficul este intens, se recomanda sa investesti in mobila living de calitate, pentru se pastra bine chiar si in conditii de utilizare continua.

Asadar, atunci cand alegi mobila pentru sufragerie trebuie sa ai in vedere ca aceasta sa fie in armonie cu spatiul si functionalitatea dorita.