Ești îngrijorat că activitatea din cazinourile online ți-ar putea compromite securitatea din mediul online? Fii fără grijă, majoritatea cazinourilor de top din lume au un nivel de securitate atât de ridicat încât ar putea fi catalogate drept cele mai sigur locuri de pe internet. Adresa IP care este publică atunci când navighezi pe internet și tot mai mule persoane își doresc să aibă acces la aceste informații și să le folosească pentru a obține tot mai multe avantaje despre activitatea utilizatorilor. Mai mult decât atât, securitatea a devenit atât de importantă, odată cu lucrurile teribile care s-au întâmplat în ultimul timp în relație cu siguranța utilizatorilor. Foarte multe informații au fost furate și utilizate în scopuri nu atât de onorabile, iar asta îi face pe utilizatori ceva mai sceptici.

Pot cazinourile să îți urmărească adresa IP?

Spunând aceste lucruri, este mai mult decât normal să ne gândim la jocurile de noroc, ca la o amenințare, mai ales că în joc sunt foarte mulți bani, iar interesul răufăcătorilor crește exponențial. Un bonus fara depunere poate însemna câteva avantaje minore pe care jucătorii și le doresc, dar adresele IP nu fac parte din activitatea de business ci din obligația de a menține un nivel al securității sporit în cazino. Jucătorii care sunt îngrijorați de faptul că mai mulți actori ar putea avea acces la adresa lor IP, dar dacă faci parte din această categorie, ar trebuie să iei măsuri suplimentare în primul rând pentru tine și pentru faptul că tu îți dorești să te simți în siguranță. Dar până la măsurile adiționale pe care le iei pentru tine, fără să afectezi pe nimeni altcineva, care sunt lucrurile pe care le face cazinoul?

Nu doar că acesta are acces la IP-ul tău, dar are nevoie de el pentru a menține securitatea optimă. Atunci când navighezi pe un website, operatorul acestuia poate vedea informațiile online ale fiecărui utilizator conectat la website. Face parte din mecanismul funcționării acestei industrii. Atunci când tu intri pe un website, serverul trebuie să știe cui să trimită toate informațiile stocate pe acesta. Și nu are cum să știe către cine să trimită toate informațiile website-ului, fără acces la adresa IP. Activitatea pe care o desfășori în cazino nu este altceva decât un schimb de informație. Asta nu înseamnă că operatorul de jocuri de noroc îți va și păstra informațiile sau IP-ul. Multe dintre website-uri nu fac acest lucru deoarece nu au nevoie de el.

Statele Unite ar fi un exemplu excepție deoarece legea din State impune cazinourilor să urmărească IP-urile participante la jocurile de noroc tocmai pentru a păstra siguranța jucătorilor și chiar pentru a da start anumitor sesiuni de audit pentru a identifica ce tip de utilizator ești. Cei din Statele Unite spun că așa păstrează ei securitatea în cazinourile din mediul online și al americanilor pasionați de gambling.

VPN sau IP fals

Un alt motiv pentru care un cazino are dreptul de a folosi informația IP-ului tău este pentru a-ți conferi acces la platforma de pariere pe care o guvernează. După cum probabil știi deja, majoritatea țărilor din toată lumea au un set de legi diferite prin care guvernează întreaga industrie a jocurilor de noroc. Aceștia se folosesc de tot felul de legi și reguli pentru a ține tinerii cât mai departe de fenomenul jocurilor de noroc. Evident, intenția unui set de legi foarte complex este mult mai mare și cu aplicabilitate mult mai largă, dar IP-ul are un rol extrem de important aici.

Cazinourile au nevoie să îți identifice IP-ul pentru a știi dacă ai permisiunea să joci jocuri de noroc sau nu. De exemplu, este posibil ca jucând din România, să nu ai voie să accesezi website-uri cu jocuri de noroc din Anglia. Este doar un exemplu, dar cu siguranță ai observat cum unele jocuri de noroc nu sunt permise tuturor utilizatorilor. Aici intervin și serviciile de VPN care îți maschează adresa IP într-una care pare a face parte din jurisdicția legală a cazinoului respectiv. Adică vei putea să te joci acolo unde nu îți este permis.

Cum eviți să fii urmărit de cazinouri?

Prima metodă pentur a nu fi urmărit de trackerul unui cazino este să folosești această metodă cu VPN. Am discutat deja despre ea. Dezavantajul ar fi că dacă ai nevoie de o astfel de metodă, care să fie și calitativă, va trebui să plătești pentru ea, la un furnizor cunoscut. NordVPN este un exemplu destul de bun.

O altă metodă pentru a evita ca adresa IP să îți fie urmărită de cazinouri este să folosești cât mai puține informații personale în toată activitatea ta. Asta înseamnă că trebuie să renunți la metodele tradiționale de plată. Atunci când efectuezi plăți cu cardul sau prin portofele online precum PayPal și Skrill, care sunt conectate tot la cardul bancar, oferi extrem de multe informații despre tine. De la adresă, nume complet și multe altele. Cazinourilor le-ar fi ușor să te identifice în mediul online.

O alternativă la aceste metode de plată este plata prin metode care nu pot fi urmărite. Asta înseamnă că fie găsești o metodă de plată securizată, creată tocmai pentru a oferi această siguranță sporită, fie plătești prin criptomonede și cu siguranță nu ai cum să fii urmărit.

Concluzie

Cazinourile sunt destul de mult obligate să îți urmărească activitate, iar la rândul tău, trebuie să înțelegi acest lucru. Cu toate acestea, nu trebuie să lași această practică să îți invadeze spațiul și informațiile mai mult decât este nevoie. Nu uita sa joci responsabil!