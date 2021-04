Orice femeie are intrebari legate de ingrijirea parului. Una din aceste intrebari este: “Cat de des ar trebui sa ma spal pe par?”. Ei bine, ne-am dori sa existe un singur raspuns, dar nu este asa. La fel cum folosim un sampon diferit pentru diferite tipuri de par si scalp, exista un set diferit de reguli atunci cand vine vorba de samponare.

Spalarea parului nu este un proces unic. Parul nostru nu este “creat” in mod egal si are nevoie de ingrijire speciala. A gasi ceea ce functioneaza cel mai bine pentru tine in ceea ce priveste samponul potrivit si frecventa spalarii poate fi un drum destul de anevoios. Ar trebui sa intrebam, daca avem ocazia, un specialist, pentru a afla cat de des ar trebui sa ne spalam podoaba capilara, cu sampon pentru par potrivit.

De ce este importanta sapalarea parului?

Spalarea parului este importanta pentru cresterea lui. Iti elibereaza parul de acumularea de produse de styling, de praful si poluarea din atmosfera, regleaza secretia de sebum si il protejeaza de dermatita care iti poate afecta scalpul. Daca nu iti vei spala parul, vor aparea probleme precum uscaciunea, incurcaturile si, in cele din urma, caderea parului.

Dar daca ar trebui sa iti speli parul zilnic depinde intr-adevar de tipul specific de par si de samponul pe care il utilizezi. Spalarea parului in fiecare zi poate provoca uscaciune si rupere, dar, in general, nu va provoca pierderea excesiva a parului. In timp ce unele tipuri de par ar trebui sa evite o spalare zilnica din aceste motive, persoanele cu par super gras pot beneficia de spalarea zilnica din cauza cantitatii de ulei pe care o produce scalpul.

Gasirea echilibrului corect poate fi dificila. In general, daca parul nu este gras sau uscat, ar trebui sa-l cureti la fiecare doua pana la trei zile. Dar daca speli parul prea des pentru tipul tau de par, ar putea ca acesta sa devina uscat, in functie de ingredientele din sampon. In timp ce daca astepti prea mult intre sampoanare, ai putea ajunge cu un scalp foarte incarcat, ceea ce inseamna ca parul nu va putea sa iasa din folicul si sa creasca corespunzator. Si, intotdeauna fi atenta la ce produse alegi pentru par. De exemplu, la esteto.ro vei gasi produse cosmetice la preturi bune, de calitate, potrivite pentru orice tip de piele si par.

Tipuri de par si frecventa spalarii

Par gras: trebuie sa iti speli parul in fiecare zi pentru a preveni acumularea sebumului, cu exceptia cazului in care ai parul foarte lung sau este foarte des sau cret.

Par uscat sau deteriorat: depinde de nivelul de deteriorare si uscaciune, insa samponarea se face, de obicei, la fiecare cinci pana la sapte zile, deoarece poate fi necesar sa permiti ca unele uleiuri naturale sa actioneze.

Par ondulat sau cret: samponare la fiecare patru pana la cinci zile.

Par fin sau subtire: va trebui sa fie samponat la fiecare doua, maxim trei zile, pentru a-i oferi umezeala de care are nevoie pentru a arata frumos si a creste. Curatarea ajuta, de asemenea, la indepartarea acumularilor si a uleiurilor care pot ingreuna parul fin sau subtire.

Par cu fir gros: texturile mai groase tind sa mentina umezeala, asa ca spalarea o data pe saptamana este suficienta.