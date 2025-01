Detașamentul de Pompieri Bistrița a intervenit miercuri în municipiul Bistrița, pe Valea Ghinzii, la un incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, pompierii militari au găsit la locul solicitării o casă, pe o suprafață de aproximativ 60 mp, cuprinsă generalizat de incendiu.

„Din fericire, nicio persoană nu se afla in inferior in momentul izbucnirii incendiului, care s-a manifestat violent și rapid, alimentat de cantități mari de materiale care se pot aprinde ușor (lemn din structura casei, elemente de mobilier, haine etc).

Pompierii militari au avut din momentul inițial informația ca interior se afla două butelii de gaz, din care una încărcată. Au reușit sa răcească zona și implicit recipientele și au evacuat buteliile (cea încărcată avea furtunul topit și scăpa gaz) pentru evitarea producerii unei deflagrații”, a precizat sursa citată.

După lichidarea incendiului și îndepărtarea efectelor acestuia, pompierii au stabilit o cauză probabilă de izbucnire a incendiului: efectul termic al curentului electric la instalația electrică a locuinței.

Pentru gestionarea situației, au fost alocate trei echipaje cu autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD. Paramedicii au acordat primul ajutor la locul solicitării unei femei (proprietar) în vârstă de aproximativ 62 de ani, care a suferit un atac de panică, aceasta refuzând ulterior transportul la spital.