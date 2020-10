In prezent, majoritatea companiilor, chiar daca s-au “digitalizat”, inca mai trebuie sa foloseasca un numar impresionant de hartii si documente. Prin urmare, pentru obtinerea unui spatiu de lucru cat mai ordonat si util, este important ca toate aceste documente sa fie arhivate si usor accesibile. De aceea, oricand apare nevoia de depozitare, se recomanda utilizarea unui dulap metalic de cea mai buna calitate, care sa ajute la organizarea activitatilor.

Aceasta piesa de mobilier este ideala atat pentru depozitarea documentelor, cat si a obiectelor sau instrumentelor din spatiul de lucru, necesare domeniului de activitate respectiv. De asemenea, un dulap metalic este foarte folositor si pentru adapostirea obiectelor si produselor de curatenie, gasindu-si cu usurinta loc atat in ateliere si garaje, cat si in birouri sau diverse institutii.

Asadar, alegerea se poate dovedi a fi cea mai inspirata decizie pe termen lung pentru utilarea si organizarea spatiului de lucru. Piesa de mobilier aduce numeroase beneficii, precum vom afla in continuare.

Unul dintre atuurile de baza ale acestei piese este rezistenta in timp. Durabilitatea este conferita de structura din tabla de otel de cea mai buna calitate, dar si de diversele tratamente la care poate fi supus un dulap metalic, precum vopsirea cu substante anticorozive sau ignifuge.

Pentru a beneficia, insa, de cea mai buna calitate, va trebui sa alegi un model din oferta unui magazin online cu experienta, precum OfficeClass.ro , unde vei gasi atat piese de mobilier, cat si produse de birotica si papetarie, esentiale pentru desfasurarea activitatii in orice companie! In plus, te bucuri de un super raport calitate-pret, precum si de promotii si reduceri speciale la multe dintre produse!

Daca nu esti hotarat inca in privinta achizitionarii unui astfel de produs, este indicat sa tii cont de anumite aspecte. Pentru inceput, ia in calcul caracteristicile tehnice, precum tipul de compartimentare al dulapului. Poti intalni numeroase modele, care pot fi personalizate cu extra-rafturi, suport de umerase si carlige etc.

De asemenea, un dulap metalic poate fi impartit in mai multe compartimente, precum modelele cu pana la 30 de spatii dedicate, ideale in cazul supermarket-urilor sau in institutiile scolare. In cazul in care doresti sa beneficiezi de mai mult spatiu, poti opta pentru model cu usi glisante, culisante, batante sau de tip tambur, care faciliteaza astfel accesul in spatiile in care este amplasat.

Un alt criteriu este reprezentat de catre sistemele de siguranta, care pot diferi de la un model la altul. Astfel, poti achizitiona atat piese de mobilier cu incuietori simple, cu incuietori duble sau chiar cu seif interior, pentru un plus de securitate, pentru depozitarea actelor si bunurilor valoroase ale companiei.

Un dulap metalic poate fi personalizat si in culori diferite sau cu diverse etichete, dar si cu alte caracteristici, precum bancuta de lemn, aerisire laterala sau picioruse, care impiedica infiltrarea apei sub acesta.

Acum, daca esti la curent cu caracteristicile speciale ale fiecarui tip de dulap din metal, tot ce trebuie sa faci este sa alegi un furnizor cu experienta dovedita in domeniu, care ofera aceste piese de mobilier la preturi competitive! Alege OfficeClass, distribuitor de piese de mobilier pentru birou, papetarie, birotica si multe alte produse necesare activitatii tale si bucura-te de oferte speciale!