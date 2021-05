Încă din primele clipe de viață, copii încep să interacționeze cu lucrurile din jurul lor. Viitorii părinți aleg întotdeauna ca primă jucărie pentru bebelusii lor, jucarii din plus . De ce optează pentru acest tip de jucării?

Atunci când achiziționează jucarii pentru copii, părinții se gândesc la avantajele unei jucarii de plus . În primul rând, nu fac niciun fel de zgomot ce i-ar putea deranja pe cei mici în timp ce dorm sau pe părinți. O jucărie de pluș este în permanență alături de cel mic, nu face mizerie, iar cel mai important aspect este că nu reprezintă niciun pericol pentru micuții tăi, nu au componente ce pot fi înghițite sau material tare în care cei mici se pot lovi.

Aceste jucarii sunt alături de cei mici încă din primele clipe, motiv pentru care se creează o legătură specială între copii și jucării de plus. Orice părinte își dorește ca micuțul său să aibă parte încă de mic de tot ce este mai bun și să dispună de tot confortul necesar pentru o dezvoltare normală și armonioasă.

Ca părinți iubitori, vă place să vă încântați copiii cu jucării frumoase și potrivite vârstei. În momentul actual, fiind variate tipuri de modele de jucării, mărci și modele încât nu știți care sunt cele mai potrivite jucării pentru copii. Printre cele mai apreciate jucării, din acest an regăsim următoarele:

1. Caracatiță Reversibilă din Plus cu 2 Fețe – Față tristă, față veselă

Ai mai văzut cu siguranță aceste figurine de pluș, fie in mediul online fie în brațele unui copil. Cei mici adoră caracatiță cu două fețe și nu numai! Îi ajută pe cei mici să își exprime emoțiile și stările. Caracatițele din pluș cu două fețe sunt confecționate dintr-un material delicat la atingere, motiv pentru care cei mici le adoră. Fie că le folosesc ca o simplă jucărie de plus pe care o țin după ei în fiecare moment al zilei, fie că o folosesc ca un partener de joacă, caracatița cu 2 fețe îi ajută pe cei mici să învețe cum să își exprime fericirea sau tristețea, cum să își exprime emoțiile.

Caracatița reversibilă este jucăria momentului, fiind îndrăgită și folosită atat de adulți, cât și de copii. A devenit rapid un adevărat trend datorită caracteristicilor sale, poate fi chiar un instrument de comunicare prin care poți transmite emoțiile pe care le simți printr-o metodă non-verbală.

2. Fotolii din plus

Aceste fotolii de pluș sunt confecționate din materiale moi, astfel încât să le permită celor mici să-și petreacă o mare parte din timp stând pe ele, fără a fi incomode. Aceștia pot sa le folosească și pentru a se odihni.

Părinții pot opta pentru un fotoliu în care cei mici să se relaxeze sau pot opta pentru un fotoliu extensibil, unde aceștia se pot face comozi. Copiii iubesc aceste fotolii din plus, deoarece sunt realizate sub forma unor animăluțe sau a unor figurine din desenele lor animate preferate.

Fotoliile din pluș captează atenția celor mici prin forma, culoarea și aspectul lor atractiv, putând fi asemănate cu animăluțe, precum leu, broască, rață, elefant și, de asemenea, sub forma îndrăgitelor figurine din desenele animate.

Un principal beneficiu este faptul că pot corecta poziția de șezut a celui mic și îl ajută să adopte o postură corectă pentru o dezvoltare normală a corpului.

Pe Kidino.ro găsești fotolii de plus ideale pentru micuțul tau. Poți alege din gama variată de fotolii de plus sub formă de mașinuță, de avion sau cu una din figurinele preferate din desenele animate, precum: Patrula Cățelușilor, Tigrilă, Dino, Minnie și Mickey Mouse etc.

Poți opta între Fotolii de pluș cu șezut din burete, fotolii din pluș cu spătar și centură potrivite bebelușilor sau poți opta pentru fotolii extensibile, ideale pentru copii cu vărste mai mari. Fotoliile de plus sunt sigure și nu reprezintă niciun pericol pentru cei mici.

3. Figurine

Figurinele sunt îndrăgite de copii, deoarece ilustrează personajele pe care ei le urmăresc cu drag în fiecare zi, prin intermediul desenelor animate. Copii au acordat un interes mai mare jucăriilor, precum Spider Man, Batman, Patrula Cățelușilor. Copii pot interacționa cu aceste jucării de la o vârstă mai mare, deoarece pentru cei mici pot fi cu adevărat periculoase.

5. Jucării interactive

Jucăriile interactive, după cum sunt și denumite, îi ajută pe cei mici să realizeze conexiuni noi, să își dezvolte imaginația. Fie că facem referire la jucării interactive cu sunet și luminițe sau la un centru de activități, jucăriile interactive îi ajuta pe cei mici sa interacționeze cu alți copii de vârsta lor, permițându-le să se integreze și să se adapteze în grupurile de copii.

Jocul educativ Chioșcul de Înghețată, este un joc perfect pentru dezvoltarea logicii și învățarea de calcule matematice.

6. Jucării din Lemn

Printre cele mai frumoase și rezistente tipuri de jucării se numără cele din lemn. De cele mai multe ori, acestea sunt realizate 100% manual și sunt sigure pentru copii, având în vedere că materialul din care se obțin este complet natural. Jucăriile din lemn sunt apreciate chiar și la nivel European, deoarece îi ajută pe cei mici să exploreze și să experimenteze lucruri noi, îi ajută să își dezvolte imaginația, să învețe să efectueze calcule matematice, să învețe cifrele, literele, fructele și animalele.

Poți opta pentru puzzle-uri din Lemn, căsuțe din lemn, jucării sortatoare din lemn, jucării motrice sau centre activități din lemn.

Jucăriile din lemn sunt potrivite pentru îmbunătățirea atenției în activitate, jocuri de memorie și dexteritate.

O dată cu trecerea anilor, copii se dezvoltă din ce în ce mai mult, iar odată cu ei crește energia și curiozitățile celor mici. Părinții adaugă constant jucării noi în spațiul de joacă al copiilor lor pentru a îi satisface nevoia de cunoaștere a micuților.

Pe Kidino.ro găsești gamă variată de jucării interactive, precum și din pluș pentru copii și bebeluși. Sperăm ca te-am ajutat să îți faci o părere despre jucăriile ideale pentru cei mici. Te asteptăm pe Kidino.ro pentru achiziționarea de jucării pentru copii, indiferent de vârstă.

Mașinuțe, păpuși, figurine din lemn, instrumente muzicale de jucărie, jucării din pluș, fotolii din pluș, toate au rol atât în distracția copiilor cât și în dezvoltarea lor armonioasă.

Alegând jucarii potrivite, fiecare va dezvolta abilități diferite pentru copilul său precum creativitatea dar și mobilitatea. Explorează ofertele noastre și alege jucării noi pentru copilul tău. Tot ce trebuie să faci, este să te asiguri că este corespunzătoare vârstei celui mic.