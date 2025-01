Aproape 20 de cabane și pensiuni sunt scoase la vânzare la Marea de la Munte în această perioadă. O cabană cu condiții de casă modestă din rural ajunge să coste și sute de mii de euro. „Cireasa de pe tort” este o pensiune cu 10 camere, pe care se cere 2,5 milioane de euro.

Colibița a ajuns să concureze cu destinații de top când vine vorba despre prețuri, deși mare parte din stațiune nu are asigurate nici măcar utilitățile de bază: apă-canal și electricitate. De gaz nici măcar nu are rost să discutăm.

Prețurile per metru pătrat pornesc de la 800 de euro/metrul pătrat și ajung la 3.600 de euro/metrul pătrat, cam cu 1000 de euro mai mult decât prețul mediu cerut pe metru pătrat în Cluj-Napoca, considerat cel mai scump din România la ora actuală.

În acest moment, sunt la vânzare, pe site-urile de profil în jur de 20 de proprietăți de la Colibița, unele în stadiu de construcție, însă cele mai multe „la cheie”. O cabană cu 4 camere și 120 de metri pătrați și cu 9 ari de teren se vinde cu 165.000 de euro. Aceasta are electricitate și aducțiune de apă, „canalizarea” fiind asigurată de o fosă septică. Nu are acces la lac sau vreo panoramă ce-ți taie respirația.

O cabană de tip A Frame cu trei camere care se întinde pe 75 de metri pătrați se vinde cu 75.000 de euro, adică cu 1000 de euro/metrul pătrat. Cea mai „ieftină” este o cabană cu 6 camere, care se vinde cu 130.000 de euro, adică 813 euro/metrul pătrat. Cabana, care are un regim de înălțime P+M are 4 balcoane, se vinde mobilată și utilată și are un foișor cu zonă pentru grătare și terasă. Mai are spațiu de joacă pentru copii, spațiu de depozitare alimente. Aceasta are apă și curent, însă și în acest caz canalizarea este asigurată de o fosă septică.

O altă cabană nouă cu 5 camere care se întinde pe 120 de metri pătrați se vinde cu aproape 160.000 de euro. Aceasta încă nu a fost locuită și se vinde utilată și mobilată. Are 4 dormitoare, un living, o bucătărie și două băi.

De la casa în copac de 58.000 de euro, la pensiunea de 2,5 milioane de euro

Cu aproape 58.000 de euro se vinde o proprietate cel puțin „exotică”. Este vorba despre o casă în copac de doar 28 de metri pătrați. Aceasta are doar două camere, iar prețul pe metru pătrat trece de 2000 de euro. Este open space, cu geamuri multe și mari, însă priveliștea oferită de acestea lasă de dorit: șantierul unei alte cabane din vecinătate. Are aer condiționat, apă, curent și fosă septică. De asemenea, are și internet, șemineu și boiler electric.

O altă cabană de 200 de metri pătrați, cu 5 dormitoare, 4 băi și o toaletă de serviciu, 3 balcoane și două terase, ciubăr și loc pentru grătare, se vinde cu 320.000 de euro, adică 1600 de euro metru pătrat. Aceasta este situată chiar pe malul lacului, oferind o priveliște de revistă.

La un preț similar, aproape 350.000 de euro, se vinde o altă cabană cu 7 camere, care se întinde pe 235 de metri pătrați. Și aceasta oferă panoramă cu lacul, are asigurată apa și chiar panouri fotovoltaice. Se vinde mobilată și utilată. Are curent și apă, iar la parter și demisol are încălzire prin pardoseală.

O altă cabană cu 6 camere și 460 de metri pătrați se vinde cu 390.000 de euro. Aceasta are la parter living și bucătărie, două dormitoare cu două băi, iar la mansardă 3 dormitoare cu trei băi și terasă. Cabana dispune de ponton, o parte de pădure, loc de făcut foc și foișor cu loc pentru grătare.

Un alt posesor de cabană la Colibița cere pentru proprietatea cu 5 camere întinse pe 220 de metri pătrați 170.000 de euro. Acesta acceptă și un schimb cu un apartament în Cluj-Napoca. O altă cabană cu 7 camere întinse pe 200 de metri pătrați costă aproape 390.000 de euro. Are foișor, o terase generoase, șemineu și loc de luat masa amenajat afară.

Cea mai scumpă proprietate scoasă la vânzare la Colibița este însă o pensiune cu două clădiri, pentru care proprietarul cere 2,5 milioane de euro. Pensiunea are acces la lac și este formată din două vile cu regim de înălțime P+2 etaje. Prima vilă are la parter un living generos, piscină, baie și spații de depozitare, iar la primul etaj un alt living, o bucătărie open space, baie, un dormitor cu baie proprie și o terasă, iar la ultimul etaj 4 dormitoare, fiecare cu terasă și baie proprie.

Cea de-a doua vilă are 3 dormitoare la parter fiecare cu baie proprie, living și bucătărie deschisă, baie, două terase și spații de depozitare la primul etaj și 3 dormitoare cu baie proprie și terasă la al doilea etaj. La acestea se adaugă și o serie de facilități exterioare: jacuzzi cu vedere spre lac și munții Călimani, saună umedă, piscină interioară, care însă este finalizată în proporție de 70% doar.

Deține și un foișor spațios cu vedere spre lac, loc special amenajat pentru foc de tabără, 12 locuri de parcare cu supraveghere video, teren de sport pentru fotbal, tenis, volei, parc de joacă pentru copii.

Marea de la Munte, corijentă la capitolul utilități

În 2017, Colibița a fost atestată de Guvern ca stațiune turistică de interes local. Cu această ocazie, autoritățile județene au fost obligate să amenajeze un punct de prim ajutor, un punct farmaceutic și o stație Salvamont.

A fost amenajat drumul principal care duce spre Mița, iar Aquabis face eforturi de ceva ani să asigure aducțiunea de apă și canalizarea în zonă. Mai este însă mult până departe. Cea mai „văduvită” pare să fie partea dreaptă a lacului, unde nu există canalizare, apă și în multe părți nici măcar electricitate.

Întreg malul lacului a fost „acaparat” de privați, care nu le mai permit turiștilor să se apropie de lac decât dacă consumă de la ei sau se cazează în unitățile lor. Consiliul Județean plătește „chirie” Apelor Române de ani de zile pentru o suprafață generoasă de teren de pe malul râului, unde voia să amenajeze locuri de promenadă. Acest proiect, însă, încă se lasă așteptat.

Nici proiectul care prevedea acolo un centru nautic nu s-a materializat, rămânând doar pe hârtie. Nici pârtia de schi ce trebuia amenajată între Colibița și Tihuța n-a mai fost finanțată și nici materializată.

S-a încercat o branduire a locului, însă privații care au business-uri acolo nu s-au prea aliat pentru a beneficia în grup de facilitățile unei promovări masive. Cârcotașii spun că autoritățile locale nici nu ajută la dezvoltarea zonei, impunând ore de liniște și tot felul de interdicții de genul, care nu permit organizarea de evenimente care ar mai atrage turiști în zonă.

Până una alta, privații și-au amenajat facilități în propria bătătură, fără să mai aștepte ajutorul autorităților județene. Cele mai multe hoteluri au piscine, jacuzzi și ciubăr, iar Panoramic, hotelul celor de la AMICII a venit și cu o plajă privată cu bar și cu patinoar, amenajat pe timpul iernii.

De asemenea, fiica primarului Vasile Laba din Bistrița-Bârgăului a amenajat în zonă un parc de aventuri, prea puțin cunoscut și promovat. Și primarul din Prundu Bârgăului, Doru Crișan, a investit la Colibița, într-o pensiune cu piscină.

Andreea Radu