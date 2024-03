,,Ca la noi la nimenea”, scria pe vremuri marele poet nepereche Mihai Eminescu, iar România se pare că este, de multă vreme, țara tuturor posibilităților.

Cucuteni este un loc celebru în România datorită importanței sale istorice, pentru că aici s-au descoperit urmele uneia dintre cele mai vechi civilizații, însă această faimă nu a reușit să îl ajute pe primar să găsească măcar un medic dispus să vină în comună, de aproape 7 ani.

Chiar și renovarea faimosului dispensar cu o sumă considerabilă de 800.000 de lei nu a avut efectul dorit în atragerea personalului medical. În consecință, locuitorii din Cucuteni sunt nevoiți să parcurgă 10 kilometri până în oraș pentru a beneficia de o consultație sau a obține o rețetă, în timp ce așteaptă cu nerăbdare sosirea unui medic în comunitate.

Mai mulți localnici se plâng de încercârile eșuate ale primarului care nu a reușit, nici după această încercare de 800.000 de lei, să aducă un medic în comună, iar oamenii sunt nevoiși fie să meargă 10 kilometri în localitatea învecinată, fie să suporte durerile și bolile prin care trec.

Localnic: „Mergem 10 kilometri până la Târgu, când avem nevoie de medicamente, de doctor. Așa e la noi, în România, care poate, poate, care nu piere acolo, pe loc.”

Localnic: „Acum e renovat. Avem un corp făcut nou acolo, bine, tot, frumos. Dacă nu-i medic! Cândva a fost medic, a plecat. Tot așteptăm, poate, poate se rezolvă.”

Localnică: „E greu că nu avem medic, până mă duc la Târg, până nu știu ce. Eu am 84 de ani, sunt șchioapă, cu un picior merg, cu unul nu. Și ce fac eu? Am 84 de ani, dar poate aș mai vrea să mai trăiesc, nu să mor.”

Primarul ridică neputincios din umeri și spune că a depus eforturi în acest sens, renovând dispensarul cu aproape 800.000 de lei, dar fără rezultat, scrie Digi24.

Pamfilică Brânză – primarul comunei Cucuteni: „Am facut eforturi și am renovat dispensarul, pentru că am zis că o să vină. Știți cum e, creezi condiții vine. După care am început căutările. Au venit vreo doi, trei medici tineri, le-a plăcut. Au zis că se mai gândesc, să vadă ce fac. Au găsit, probabil, în altă parte, cabinete cu pacienți mulți.”

