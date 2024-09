Echipa Bolts and Gears de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița a participat recent la evenimentul KickOff organizat de Nație prin Educație și s-a clasat pe primul loc. Evenimentul, la care au praticipat echipe din toată țara, a prilejuit și introducerea tematicii First Tech Challenge din acest an: „Into the Deep”.

Un început puternic pentru echipa Bolts and Gears de la Colegiul Liviu Rebreanu, care a participat, în perioada 7-8 septembrie, la Kickathon – evenimentul introductiv al anului competițional organizat de echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică București.

După ce au aflat care este tema sezonului, liceenii au avut la dispoziție 18 ore pentru asamblarea și programarea roboților.

Cu strategiile bine elaborate, Bolts and Gears în alianță cu Team Byteforce, au performat în competiție, asigurând cel mai mare scor dintre toate alianțele și ocupând locul întâi.

„Suntem încântați de ideile incredibile pe care am reușit să le concepem. Suntem fericiți că am câștigat alături de cei de la Team ByteForce! Mulțumim organizatorilor și sponsorilor noștri, Rombat, TeraPlast, Rogamplast, MIS GRUP, Transilvania Print, Intex S.A., RCB ELECTRO 97, Îndemânarea Construct, Marecom și Brikada pentru sprijinul lor neprețuit. Această realizare nu ar fi fost posibilă fără susținerea voastră necondiționată, au transmis Bolts and Gears.