Bolfă așteaptă înregistrările video a perchezițiilor de la Ecoserv! Avocatul soților Teban, irascibil tare

Lupta devine tot mai dură în procesul lui Petrică Bolfă, omul de afaceri năsăudean, acuzat de procurori de evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune. Mai nou, ostilitățile se desfășoară pe marginea înregistrărilor video de la perchezițiile efectuate de procurorii bucureșteni, în 2013, într-un alt dosar în care năsăudeanul este inculpat, după ce iordanianul EnizanMoh’d Fahiem Ibrahim a vândut spirt sanitar amestecat cu alcool metilic, în sticle cu însemnele firmei Pet&Ady Trading, deținută pe atunci de Bolfă. Din respectivele înregistrări video ar putea reieși că de fapt în bazine exista alcoolul despre care procurorii bistrițeni susține că a fost vândut de Bolfă chiar în aceeași perioadă. În plus, avocatul soților Teban pare că este tot mai irascibil în fața instanței.

Printre acuzațiile aduse lui Petrică Bolfă se numără și cea care face referire la faptul că, în 2013, acesta ar fi vândut alcoolul produs în prima parte a anului, perioadă în care el era și administratorul Ecoserv SRL. Numai că, în iunie același an, la sediul firmei au avut loc percheziții ale procurorilor bucureșteni, în urmă cărora năsăudeanul a fost arestat preventiv. La acel moment, anchetatorii nu au constatat că ar lipsi alcoolul despre care vorbesc procurorii bistrițeni. Pe această temă, în procesul derulat la Tribunalul Bistrița, au fost audiați ca martori parte dintre ofițerii care au participat la pechezițiile din 2013.

Vama a găsit sigiliile intacte

Unul dintre martorii audiați de instanță la unul dintre termene este inspectorul vamal Sorin Borzoș, care a a efectuat controale la firma lui Petrică Bolfă, în perioada 2012 – 2013. Potrivit declarației inspectorului vamal, la acea vreme nu s-au constatat nereguli în timpul controalelor efectuate la Ecoserv SRL.

“Eu în calitate de funcționar vamal, am efectuat controale la Ecoserv SRL în 2012, inclusiv și acum. Bănuiesc că am efectuat controale în perioada 2013 la Ecoserv, drept urmare a solicitării agentului economic. În 2013 am fost solicitat de către Ecoserv pentru sigilări de instalații și desigilări instalații, eventual achiziții materii prime, porumb pentru producția de alcool. Nu-mi aduc aminte câte controale am făcut în 2013 la Ecoserv. (…) Nu am fost solicitat eu sau colegii mei de către organele de poliție să participa la efectuarea unor percheziții la Ecoserv. Din ce îmi aduc aminte în cadrul controalelor efectuate la Ecoserv nu am constatat nicio problemă de natură tehnică, juridică sau de orice altă natură, iar dacă acestea au existat la momentul controlului au fost consemnate în procese verbale, așa nu/mi aduc aminte”, a declarat în fața instanței inspectorul Borzoș.

Acesta a mai precizat că la toate controalele efectuate la firmă de către inspectorii vamali prezent a fost Doruț Sas, directorul Ecoserv și reprezentantul acesteia, iar la câteva și Petrică Bolfă. Inspectorul Borzoș a mai arătat că stocul de alcool era verificat în funcție de procedura care urma să fie efectuată: desigilare sau sigilare.

“Dacă mergeam la sigilare (sigilarea se făcea în momentul opririi instalației), ne deplasam la rezervoarele de alcool brut sau rafinat, ne uitam la rigla de nivel care are corespondent în cm, verificam în calibrările rezervoarelor care sunt întocmite de Biroul de Metrologie ce corespunde nivelului de lichid din jojă care era afară, iar cm respectivi corespundeau unei anumite cantități de alcool, aceasta se consemna în procesul verbal cu indicii contorului. La desigilare, se lua procesul verbal de sigilare, ne deplasam la rezervoarele de alcool care trebuia să corespundă cu stocul aflat în momentul sigilării instalației. Eventualele diferențe trebuiau justificate cu documentul de însoțire prin care a fost livrat alcoolul spre operatori. Consider că indicii reflectau realitatea, antrepozitarul răspunde pentru exactitatea cantităților care există în antrepozit, cantităților de alcool”, a explicat Sorin Borzoș.

Acesta a mai precizat că pe parcursul controalelor efectuate și la care a participat, sigiliile erau intacte.

“Am verificat sigiliile după aplicarea lor, erau intacte, la orice desigilare se verifica integritatea sigiliului, după aceea urma controlul la contoare la rezervorul de alcool. Așa cum am spus, sigiliile aplicate la Ecoserv erau intacte. Nu există posibilitatea de a produce alcool. Sigiliile acestea aplicate erau doar pentru instalație, limitau instalația să mai producă alcool. Dacă stocurile corespundeau cu ceea ce am constatat noi în cadrul proceselor verbale de constatare înseamnă că nu existau lipsuri de alcool”, a mai arătat inspectorul vamal.

Probe de alcool recoltate din rezervoare de anchetatorii bucureșteni

O altă declarație dată în fața instanței aparține unui inspector antifraudă de la Oradea, Anca Sfârlea, care arată că nu-și amintește să fi existat vreo disfuncționalitate la Ecoserv sau altă problemă. Aceasta a mai susținut că în procesele verbale întocmite cu ocazia controalelor reprezintă realitatea celor constatate la fața locului.

La perchezițiile din 2013, anchetatorii au prelevat probe de alcool! Deci lichidul exista în rezervoare.

A fost audiat de instanță și un fost polițist din Dej, omul fiind acum pensionar, Vasile Târnovan. Polițistul a participat la percheziția efectuată de procurorii din București, după ce a izbucnit scandalul alcoolului etilic contrafăcut.

Ca o paranteză, reamintim că, de fapt, în cauza respectivă este vorba despre alcool metilic, produs extrem de periculos, care a fost vândut sub formă de spirt sanitar, în principal în județul Bihor, de către firma unui iordanian – EnizanMoh’dFahiemIbrahim, și care ar fi provenit de la fabrica lui Petrică Bolfă. Asta deoarece, sticlele în care a fost pus respectivul spirt sanitar purtau etichete cu însemnele Ecoserv.Spirtul cu pricina a fost consumat de câteva zeci de persoane, parte dintre ele decedând. În acest context, cazul a fost preluat de procurorii bucureșteni, care au efectuat percheziții la firma lui Petrică Bolfă, acesta fiind arestat preventiv în perioada iunie – noiembrie 2013.

Revenind la declarația fostului polițist, acesta arată că în timpul percheziției, cei care au verificat la vremea respectivă rezervoarele au fost cei de la București.

“Nu știu ce au verificat, au urcat sus, au verificat ceva sigilii, dar eu nu am urcat acolo, cei de la București au urcat. Erau vreo trei ofițeri de la București, au urcat pe rezervoare. Din câte îmi aduc aminte, la încheierea procesului verbal au comunicat că au fost rupte câteva sigilii, că nu erau intacte, ce-mi aduc aminte. Nu-mi aduc aminte să fi vorbit despre faptul că au găsit alcool sau nu în rezervoare. Erau două rezervoare. Nu pot să precizez dacă au făcut afirmații sau nu legate de alcool, datorită timpului are s-a scurs (n. r. – 5 ani). Cred că s-au recoltat probe din rezervoare. Le-au recoltat cei de la București. (…) Din câte îmi amintesc s-au recoltat ceva probe în sticle, flacoane de plastic”, a declarat fostul polițist.

Acesta a mai precizat că datele exacte sunt înscrise în procesele verbale de la perchiziția respectivă, iar anchetatorii bucureșteni au efectuat și fotografii judiciare, fără să fie însă sigur dacă s-au efectuat și înregistrări video.

În acest punct trebuie să facem niște mențiuni pe marginea subiectului, fiindcă cel puțin din aceste declarații reiese faptul că, în perioada în care procurorul Coman susține că ar fi dispărut alcoolul din fabrică, cei care au efectuat controale în acea perioadă, inclusiv la percheziții, se pare că nu au găsit nimic în neregulă în ceea ce privește alcoolul acum pretins dispărut.

Ceea ce s-a întâmplat după momentul percheziției nu face altceva decât să adâncească misterul. Asta fiindcă Petrică Bolfă a fost luat în aceeași zi în care a avut loc percheziția, dus la audieri la București și arestat preventiv. Bolfă a stat în arest preventiv până în luna spre finele lunii noiembrie 2013.

Bolfă a cerut înregistrările perchezițiilor din 2013 de la firmă! Avocatul soților Teban, tăios rău

Ca să dovedească faptul că în momentul perchezițiilor efectuate de procurorii bucureșteni, în dosarul în care cap de afiș este iordanianul EnizanMoh’dFahiemIbrahim, exista alcool în rezervoare, Petrică Bolfă, prin avocatul său, a solicitat Tribunalului București transmiterea unei copii video a acțiunii anchetatorilor în fabrică.

După multe insistențe, cei de la București au remis un DVD, însă doar cu perchezițiile derulate la locuința năsăudeanului, nu și de la sediul firmei, așa cum a fost solicitat de avocatul lui Bolfă. Acesta aspect nu a făcut altceva decât să îl înfierbânte foarte tare pe avocatul soților Teban, care la un moment dat a ajuns să susțină că totul este un joc al apărării doar pentru a trage de timp.

„Instanţa învederează că s-a mai depus la dosar, prin registratură, în cursul instrumentării şedinţei de judecată, un înscris care provine de la avocat A.P, prin care se aduce la cunoştinţă corespondenţa purtată cu avocat L.P., din Baroul Bucureşti, apărător ales al inculpatului Bolfă Petru în dosarul 4500/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Tribunalul Bucureşti trimitea avocatului P. A. un răspuns, însă data adresei Tribunalului Bucureşti nu se vede, prin care se face cunoscut faptul că s-au diligenţele necesare pentru a intra în posesia înregistrărilor făcute cu ocazia percheziţiilor efectuate în cazul inculpatului Bolfă Petru, însă dintr-o eroare tehnică se deţine în acest moment înregistrarea cu percheziţia domiciliară. Numitul Bolfă Petru are calitatea de inculpat în dosarul nr. 4500/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, şi urmează să se formuleze în cel mai scurt timp posibil o nouă cerere prin care se va solicita, în mod expres, înregistrarea percheziţiei efectuată la fabrică. (…). Se mai arată că în momentul în care va fi deţinut CD-ul/DVD-ul, va fi transmis inculpatului Bolfă Petru, şi se anexează un procesverbal emis de Tribunalul Bucureşti-Secţia penală, în dosarul nr. 4500/3/2015, datat 10 mai 2019, prin care se atestă faptul că s-a procedat la înmânarea către avocat B. D. T., apărător ales al inculpatului Bolfă Petru, copia DVD-ului 370986/25.06.2013, cuprinzând înregistrările video efectuate la percheziţia domiciliară din 18 iunie 2013 la domiciliul numitului Bolfă Petru, din comuna Rebrişoara (…) jud. Bistriţa-Năsăud. Avocat A. P. arată că trebuiau să existe două foldere, unul care cuprinde percheziţia efectuată la domiciliul inculpatului, şi celălalt percheziţia efectuată la fabrica „Ecoserv”. Din eroare, I.T.-ştii au copiat doar un singur folder de două ori, (…). A luat legătura cu doamna avocat ieri, aceasta a luat legătura cu grefiera care i-a zis că este ochestie tehnică pe care încearcă să o rezolve până în data de 6 (n. r. – 6 iunie), când au termen în dosarul de la Bucureşti. (…). Instanţa o întreabă pe reprezentanta Parchetului dacă are solicitări, aceasta răspunzând negativ.

Avocat C. A.-A. întreabă retoric ce să înţeleagă, că se mai stă încă 3, 4 luni până vine noul CD, cu noua înregistrare? (…) S-au invocat aspecte legate de percheziţia de la fabrică şi acum, după ce s-a amânat de vreo cinci ori dosarul pentru a veni acea înregistrare cu percheziţia de la fabrică, vine percheziţia de la casă. Consideră că s-a făcut în mod deliberat acest lucru, cu lipsă totală de respect faţă de el şi faţă de instanţă, pentru că «ne-a dus cu zăhărelul». Asta a făcut apărarea inculpatului, şi crede că este inadmisibil acest lucru. Au solicitat foarte clar, şi au zis că aduc înregistrarea cu filmarea de la percheziţia de la fabrică. Toată lumea ştie că dacă se fac percheziţii în mai multe locaţii, există un proces-verbal distinct pentru fiecare percheziţie, există un CD distinct pentru fiecare percheziţie, şi nu se confundă aşa uşor, ci doar «sub umbrela asta, dade prindem toamna». Arată că se opune categoric şi solicită decăderea din probă, în condiţiile în care s-a stat luni de zile pentru aceste înregistrări”, se arată în încheierea de ședință din data de 28 mai.

Avocatul soților Teban a fost la fel de vehement și tăios în exprimare și în continuarea ședinței de judecată.

“Reluând, avocat C. A. A. arată că trebuia vizionat CD-ul, iar colegul său ştia de ieri că este o dublură, şi astăzi nu facem nimic. Colegul vorbeşte de bun simţ, a venit pentru trei întrebări până la Bistriţa”, se mai arată în documentul instanței.

Același avocat amenințat de instanță cu evacuarea

Circul din instanță a început de altfel cu o zi înainte, când a fost audiat Petrică Bolfă și care a depus și o serie de înscrisuri la dosarul cauzei. Fiindcă audierea inculpatului s-a întins pe o durată destul de mare, avocatul acestuia, pe fondul oboselii, a solicitat instanței acordarea unui nou termen la care aceasta să fie finalizată. Discuția a mers până într-acolo încât, instanța l-a amenințat pe avocatul soților Teban că îl va da afară din sală.

“Avocat A. P. solicită să se acorde un nou termen în cauză, având în vedere că inculpatul… intervine instanţa şi învederează că oricum trebuie acordat un nou termen pentru vizionarea CD-ului. Avocat C. A. A. arată că nu este de acord să se fracţioneze declaraţia, pentru că nu este ora 12 noaptea.

Instanţa îl întreabă pe avocatul C. A. A. unde scrie că nu se poate fracţiona declaraţia. Avocat C. A. A. arată că şi la Dragnea a durat vreo 6 ore. Avocat A. P., având în vedere că este vorba că este a treia oară la care este supus inculpatul la audiere, dar şi faptul că este o oră care depăşeşte orele maxime pe care Constituţia le prevede ca fiind posibile de a fi exercitate, cel puţin în muncile intelectuale, solicită acordarea unui termen, şi la următorul termen să fie finalizată şi declaraţia inculpatului, având posibilitatea ca ulterior să se procedeze şi la vizualizarea CD-urilor care au fost depuse la dosarul cauzei. Reprezentanta Parchetului arată că nu se opune vizionării CD-urilor la următorul termen de judecată, însă se opune fracţionării declaraţiei inculpatului. Crede că ar fi potrivit ca în acest moment să i se adreseze inculpatului întrebări şi din partea avocatului care îl apără şi care îl reprezintă, şi să se finalizeze în acest fel declaraţia inculpatului. Instanţa învederează că domnul avocat invocă oboseala şi ora înaintată.

Reprezentanta Parchetului întreabă dacă este vorba de oboseala avocatului sau a inculpatului. Avocat Anatol Pânzaru arată că este oboseala sa…intervine avocat C. A. A. şi arată că este ora 15:50, şi nu poate să mai tacă la aşa bazaconii. Reprezentanta Parchetului arată că în Codul de procedură penală se vorbeşte despre starea de oboseală a inculpatului, nu despre starea de oboseală a inculpatului Avocat Anatol Pânzaru arată că este vorba de dreptul la apărare pe care inculpatul trebuie să îl aibă…intervine avocat C. A. A. şi arată că aşa ceva nu se poate.

Instanţa îl întreabă pe av. C. A. A. dacă chiar vrea să îl evacueze din sala de judecată, pentru că vorbeşte neîntrebat”, se arată în documentul instanței.