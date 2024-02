Cu un profit de peste un milion de lei, Ocolul Silvic al Primăriei Bistrița nu se zgârcește deloc cu proprii angajați. Astfel, printre cheltuielile de anul trecut care sunt menținute și anul acesta se numără bonuri de masă, tichete de vacanță și chiar bonusuri de pensionare.

Anul trecut, Ocolul Silvic al Primăriei Bistrița a avut venituri de 5,8 milioane de lei. Au adus bani în conturile ocolului silvic vânzarea produselor – 5,4 milioane de lei, serviciile silvice prestate – 139.000 de lei, redevențele și chiriile – 11.000 de lei. Un venit modest de nici 40.000 de lei a adus și vânătoarea, activitate pe care nu s-a prea concentrat niciodată Ocolul Silvic al municipalității.

Anul trecut, Primăria Bistrița și Primăria Livezile, pe raza cărora se întinde Ocolul Silvic au primit 469.000 de lei. La această sumă se mai adaugă și 94.000 de euro prim măsura 15.1 Servicii Silvo-Mediu, care ajung la Primărie Bistrița încă doi ani de acum încolo, fondurile fiind accesate în 2020 și primite preț de 5 ani.

Ocolul Silvic a avut cheltuieli totale de 4,6 milioane de lei, ceea ce înseamnă că profitul realizat a trecut de 1,2 milioane de lei. Pe ce au mers banii? Ei bine, 254.000 de lei pe materiale consumabile, 36.000 de lei pe piese de schimb, 115.000 de lei pe combustibil, iar facturile la apă și energie au ajuns la 20.000 de lei.

Ocolul Silvic a mai avut parte de consultanță juridică pentru care a plătit 15.000 de lei și de servicii poștale și de telecomunicații, care au mai înghițit 12.600 de lei anul trecut. Instituția a făcut și investiții anul trecut, cheltuind 225.000 de lei pe un tractor cu încărcător frontal și aproape 50.000 de lei pe o remorcă tractor de încărcător cu graifer.

Tichete de vacanță și bonusuri de pensionare

Anul trecut, cheltuielile cu personalul au trecut de 3 milioane de lei. Dintre acestea, peste un milion de lei au reprezentat sporuri,prime și alte bonificații. Angajații au primit tichete de masă de 147.000 de lei și tichete de vacanță de aproape 70.000 de lei. Și membrii Consiliului de Administrație al ocolului silvic au fost remunerați, suma totală ajungând la 34.000 de lei.

Bonusurile nu lipsesc nici în bugetul prognozat și votat pentru anul în curs. Potrivit bugetului aprobat de Consiliul Local al municipiului Bistrița chiar luna aceasta și anul acesta angajații vor primi tichete de masă în valoare de peste 96.000 de lei și tichete de vacanță de 33.000 de lei. La acestea se adaugă un bonus cel puțin ciudat: bonus de pensionare, pentru care s-a alocat suma de 164.000 de lei.

„Cheltuielile materiale pentru anul 2024 în sumă de 1,3 milioane de lei, necesare pentru exploatarea masei lemnoase, transport masa lemnoasă, descopleșiri, ajutorarea regenerărilor naturale, paza pădurilor, lucrări de împăduriri integrale, completări, mobilizări la sol, regenerări naturale, protecția pădurilor, transport material lemnos în depozitul amenajat pe Valea Căstăilor în vederea aprovizionării populației cu material lemnos de foc și pentru foc, furnituri de birou, materiale consumabile și pentru curățenie, vântoare”, se arată în documentul votat de consilierii locali.

Și anul acesta Ocolul Silvic a direcționat bani pentru consultanță juridică, mai exact 16.000 de lei. De asemenea, a alocat și 75.000 de lei pentru plata zilierilor pe care îi va folosi anul acesta.

Profituri modeste la Ocolul Silvic anii trecuți

În 2023, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița a bifat cel mai mare profit din ultimii ani. Se pare că ocolul silvic a trecut de pragul de un milion de lei profit abia în 2022, când înregistra 1,1 milioane de lei și datorii de 1,8 milioane de lei.

În 2021, profitul abia trecea de jumătate de milion de lei, iar în 2020 profitul înregistrat de ocolul silvic ajungea a 143.627 de lei. În 2019, profitul era de 323.886 de lei, iar în 2018 ajungea la 387.885.

Datoriile au trecut și ele de pragul de un milion în 2018, cele mai mari datorii fiind înregistrate în 2022 – 1,8 milioane de lei. Potrivit acelorași date financiare, Ocolul Silvic funcționează cu 32 de angajați. Instituția a avut cei mai mulți angajați în 2013 – 40, iar de atunci oscilează între 30 și 32.

Ocolul Silvic al Primăriei Bistrița funcționează încă din 2002 și are în administrare nu mai puțin de 5.693 de hectare de fond forestier, pe teritoriul municipiului și al comunei Livezile.

Cu 3.418 de hectare pe teritoriul municipiului Bistrița și cu încă 2.235 pe teritoriul comunei Livezile, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița este în primele 10 din județ când vine vorba despre suprafața de pădure administrată.

Ocoalele silvice cu cele mai mari suprafețe de pădure în administrare sunt Telciu și Șanț, pe care le regăsim și în top 15 național al celor mai mari proprietari de păduri. Telciu ocupă locul 4 cu 17.600 de hectare de pădure, iar Șanț are 9.000 de hectare de pădure locul 14.

Practic Ocolul Silvic Izvorul Someșului Mare din subordinea Consiliului Local al comunei Șanț are cu 3.500 de hectare de pădure mai mult decât municipiul Bistrița.

Cu 3.500 de hectare de pădure mai mult, potrivit unor date financiare aferente anului 2018, Ocolul Silvic Izvorul Someșului Mare încasa anual, din exploatare nu mai puțin de 13,5 milioane de lei, de trei ori mai mult decât Ocolul Silvic Bistrița. În bugetul comunei Șanț ajungeau nu mai puțin de 3,2 milioane de lei anual de la ocolul silvic.

Suprafața administrată nu reprezintă singurul plus pe care îl are Ocolul Silvic al municipiului Bistrița. Ocolul Silvic deține propria pepiniere, unde produce atât arbori forestieri, care sunt folosiți în fondul forestier administrați, dar și arbori ornamentali, folosiți la spațiile verzi din municipiu.

De asemenea, Ocolul Silvic are în gestiune și fondul de vânătoare Cușma, care are unul dintre cele mai importante fonduri cinegetice din județ, cu specii de vânat mic (fazan, iepure, căprior) și vânat mare (mistreț, cerb, urs). Organizează, contra cost, în sezonul de vânătoare, inclusiv partide de vânătoare pentru români și străini, însă suma rezultată din această activitate este mai mult decât modestă, după cum am arătat mai sus.

Întrucât funcționa într-un spațiu închiriat de la Direcția de Administrare a Piețelor de pe Calea Moldovei, Ocolului Silvic a primit un sediu nou-nouț, unde s-a mutat deja de câțiva ani.

Acesta a costat un milion de lei și a fost amenajat în locul unui fost punct termic, în zona Ștefan cel Mare. Construcția are două niveluri, parter și etaj cu terasă și este compusă dintr-un hol de acces cu intrare controlată, ușile de acces în clădire vor fi dotate cu sisteme magnetice de închidere, accesul realizându-se pe bază de card magnetic.

Andreea Radu