Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării, a anunțat că proiectele de digitalizare României avansează, iar parteneriatele construite își vor arăta curând rezultatele.

Mai mult, ministrul a mai precizat că a pus bazele bazele unei noi colaborări concrete pentru transformarea digitală a administrației, într-o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Muncii, instituție „care gestionează unele dintre cele mai importante evenimente de viață.”

„Am continuat să lucrăm în grupurile de lucru dedicate cloudului guvernamental, livrabilul fundamental al procesului de transformare digitală a sectorului public din PNRR. Mai apoi, am discutat cu reprezentantele publicațiilor Global FDI Reports și Die Welt despre potențialul extraordinar al României pentru investitorii internaționali. La TVR Cluj, am prezentat câteva exemple concrete princare tehnologiile emergente precum inteligența arficială ne pot îmbunătăți tuturor viața – însă doar dacă sunt implementate corect, cu respectarea drepturilor și într-o manieră etică. Pe seară, am participat la Ziua Națională a Comerțului Electronic, eveniment anual organizat de ARMO – Asociația Română a Magazinelor Online. eCommerce este o industrie foarte puternică, a cărei valoare va depăși probabil 7 miliarde de euro în acest an. Am asumat un parteneriat solid cu mediul privat din România atât în ceea ce privește dezvoltarea soluțiilor digitale guvernamentale pentru cetățeni, cât și pentru dezvoltarea economiei digitale a României.

Împreună suntem mai puternici!”, a conchis Bogdan Ivan.