Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a participat la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, de la Vilnius, Lituania, unde a avut ocazia să se întâlnească față în față cu liderii celor mai mari companii de tehnologie din lume.

„M-am reîntâlnit cu liderii celor mai mari companii globale de tehnologie – Amazon, Apple, IBM, Meta – și cu organizațiile internaționale de cooperare financiară WorldEconomicForum și telecomunicații ITU pentru a consolida poziția României de hub regional în tehnologii emergente. Mințile geniale ale românilor sunt cele care ne vor aduce viitorul mai aproape: la fiecare întâlnire am regăsit aprecieri pentru valoarea celor 200.000 de experți IT din România”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul spune că prezentat Secretarului General Adjunct al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), Tomas Lamanauskas, proiectele de infrastructură digitală prin care România avansează ca hub de conectivitate în Europa Centrală și de Sud-Est. Tot în contextul vizitei oficiale, ministrul a discutat și cu directorul World Economic Forum, Mirek Dusek, despre cum tehnologii precum inteligența artificială generativă aduc o mai bună cooperare internațională între state care se confruntă cu provocări similare.

„Alături de Bruno Bernard, coordonatorul de afaceri guvernamentale al Apple în Europa de Est, am concluzionat că e nevoie un dialog mai concret între mediul privat și sectorul public pentru dezvoltarea inovației, iar în discuția cu Jacob Turowski și Vitnija Saldava de la Meta, am fixat eforturile necesare pentru verificarea informațiilor false și a videoclipurilor deepfake propagate prin social media. Alături de vicepreședintele global IBM Thomas Reynert, am discutat despre necesitatea creării unui ecosistem academic și de cercetare în tehnologii cuantice, odată cu definitivarea strategiei naționale pe quantum computing a României”, a precizat Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul român s-a întâlnit și cu Max Peterson, vicepreședinte global AWS Sovereign Cloud la Amazon, cu care a discutat despre oportunitățile de investiții pe care PNRR și fondurile structurale europene le oferă, oportunități prin care economia digitală a țării noastre va putea avea o creștere exponențială, de 400%, până în 2030.

Totodată, Bogdan Ivan mai precizează că, împreună cu Dumitru Alaiba, vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, cu Greta Monika Tučkutė, vice-ministru al Apărării Naționale din Lituania și cu Martin Gikov, vice-ministru al Inovației și Dezvoltării din Bulgaria au găsit soluții concrete pentru întărirea colaborării în cadrul Inițiativei.

„În panelul dedicat conectivității și digitalizării de la Forumul de Afaceri, am discutat deschis despre nevoia concretă a unor “coridoare digitale” care să unească statele membre ale Inițiativei celor 3 Mări – ele sunt la fel de importante precum cele rutiere, feroviare sau energetice.

Conectivitatea este un sector strategic, mai ales acum: avansul și utilizarea tehnologiilor precum cloud computing sau inteligența artificială necesită conexiuni rapide și fiabile.

Conectivitatea este domeniul în care România excelează în Europa. Acoperirea cu rețele de foarte mare capacitate este de 96% în România, media UE fiind de 73%. Vom continua să împărtășim din experiența noastră către întreaga regiune.

