La împlinirea unui an în fruntea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ministrul Bogdan Ivan a făcut public, luni, un scurt bilanț al activității sale.

„Într-un an am reușit, împreună cu o echipă senzațională căreia îi mulțumesc pentru toată munca și pentru toate ideile și soluțiile găsite, să trecem digitalizarea României la următorul nivel! Am deblocat proiectele mari de digitalizare a administrației! Avem acum 6 miliarde de euro pentru construirea României digitale, prin care cetățenii vor lucra cu instituțiile prin câteva click-uri direct pe telefon”, spune Bogdan Ivan.

Ministrul a amintit și câteva dintre realizările sale.

„Am construit platforma Nofake și am scos conținutul înșelător de pe platformele de socializare, am dat jos postările fake în perioada electorală și vom continua acest lucru până la finalul anului.

Am început lucrul la aplicația unică a statului român – statul va fi la un click de cetățean.

Investim 50 de milioane de lei pentru digitalizarea a 1000 de primării.

Am finalizat strategia României pentru inteligență artificială.

Am actualizat Legea Securității Cibernetice, micșorând termenii de reacție în fața hackingului.

Am rezolvat conflictele de muncă de la Poșta Română.

Am făcut o nouă lege a cercetătorului.

Am sprijinit celelalte ministere în implementarea proiectelor de digitalizare din PNRR.

Am înjumătățit timpul pentru licitațiile din domeniul IT&C.

Misiunea noastră e de a construi o administrație simplă ca bună ziua, o Românie digitală cu instituții prietenoase și transparente”, a precizat Bogdan Ivan.