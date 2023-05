Deputatul PSD Bogdan Ivan a vorbit pentru Gazeta de Bistrița despre situația actuală a politicii din țara noastră, dar și despre prioritățile pe care le are pentru județul pe care îl reprezintă. Politicianul bistrițean nu a ocolit întrebările mai puțin prietenoase, în special când am discutat despre posibilele alegeri anticipate și relația cu președintele Klaus Iohannis.

Reporter: Care sunt principalele priorități pe care le aveți pentru județul Bistrița-Năsăud și cum intenționați să le abordați în calitate de deputat PSD, pentru a aduce beneficii comunității locale?

Bogdan Ivan: Dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud reprezintă principala mea preocupare. Pentru a ajunge la rezultatul dorit, o abordez din mai multe perspective și prin implicarea mai multor actori, inclusiv a autorităților locale, a mediului de afaceri și a societății civile.

În mandatul meu, prioritatea zero o reprezintă dezvoltarea economică. Prin actele normative pe care le inițiez și le susțin în Parlamentul României, încurajez investițiile în industrie și tehnologie, agricultură și turism.

Totuși, progresul sectoarelor pe care le-am menționat nu poate avea loc fără acordarea stimulentelor fiscale și îmbunătățirea infrastructurii. De aceea, în parteneriat cu președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dl. Emil Radu Moldovan, am dus la bun sfârșit zeci de proiecte pentru drumuri și poduri, în timp ce pentru altele noi, tocmai a fost semnată finanțarea. Suntem județul care, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, avem deja modernizate peste 85% dintre drumurile județene, iar în următorii ani, Bistrița-Năsăud va avea toată infrastructura rutieră modernizată.

De asemenea, îmbunătățirea serviciilor publice este la fel de importantă, deoarece servește creșterii calității vieții. Servicii publice de înaltă calitate, cum ar fi sănătatea, educația, transportul public și accesul la internet de mare viteză reprezintă un beneficiu pentru toți locuitorii județului. Mai mult decât atât, constituie un sprijin pentru oamenii și afacerile din Bistrița-Năsăud.

Nu în ultimul rând, protejarea mediului, îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a sistemelor de canalizare, precum și promovarea practicilor durabile în agricultură și industrie, pentru a proteja mediul înconjurător și a susține dezvoltarea durabilă, sunt printre cele mai importante priorități pentru Bistrița-Năsăud.

Însă, cel mai important este să fii printre oameni, să le asculți problemele și să vii cu soluții. Nu de puține ori, discuțiile cu acestea au dus la realizarea de inițiative legislative.

Totul pornește de la oameni, pentru oamenii din județul Bistrița-Năsăud.

Rep: Ce acțiuni intenționați să întreprindeți în calitate de deputat PSD pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a județului Bistrița-Năsăud, în vederea creării de noi locuri de muncă și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor?

B. I.: Începând de la promovarea județului Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, ca locul unde dezvoltarea este la ea acasă, la prezentarea potențialului pe care îl are județul nostru.

Ca deputat, rolul meu îl văd unul și de promotor al valorilor culturale, al patrimoniului, al oamenilor deosebiți de acasă.

Poarta Transilvaniei este locul unde afacerile pot să crească, fie că este în domeniul IT, servicii, agricultură, turism.

Eu, din păcate, nu pot să creez locuri de muncă, dar pot să arăt unde se pot dezvolta afaceri, pentru ca antreprenorii să poată să își crească business-urile, iar prin intermediul inițiativelor legislative evoluția acestora să fie una cât se poate de sigură și rapidă.

În acest sens, am susținut câteva proiecte care vin în ajutorul cetățenilor, dar și a oamenilor de afaceri. Este vorba despre Cazierul Judiciar Online – prin care oricine poate să își descarce Cazierul Judiciar gratuit, la orice oră, de pe platforma ghiseul.ro, fără a mai fi nevoit să meargă la ghișeu. Încercăm să debirocratizăm România și să eliminăm dosarul cu șină. De asemenea, ”Lanțul scurt de aprovizionare” este o inițiativă care are ca obiectiv promovarea producătorilor locali și securitatea alimentară a României. Cloud-ul Regional la Bistrița – Cloud-ul guvernamental pentru Regiunea Nord-Vest va fi construit la Bistrița. Acțiunea civică în școli ”DECIZIA APROAPE DE TINEri” – prin care promovăm elevilor Consiliul Județean al Tinerilor din BN, o structură consultativă, prin intermediul căreia vocea tinerilor să fie auzită de aleșii locali.

Rep: Cum vedeți rolul PSD în contextul politic actual și cum intenționați să consolidați și să dezvoltați partidul în județul Bistrița-Năsăud, într-un mod care să reprezinte și să răspundă nevoilor și așteptărilor comunității locale?

B.I.: PSD este principalul partid în guvernarea României. Prin urmare, rolul nostru este cel mai important, iar în contextul politic actual, PSD dovedește că este cel mai responsabil partid, capabil să gestioneze toate dificultățile cu care țara noastră se confruntă. Cât privește județul Bistrița-Năsăud, PSD oferă de peste 10 ani cea mai performantă echipă administrativă. Suntem într-un dialog continuu cu cetățenii și comunicăm eficient cu toți oamenii din Bistrița-Năsăud. Le ascultăm cererile și încercăm întotdeauna să găsim în cel mai scurt timp cele mai bune soluții. Oamenii ne-au acordat încrederea. E de datoria noastră să ne ridicăm la așteptările lor, să îndeplinim ceea ce am promis în campanie. Ne dăm toată silința să răspundem nevoilor și așteptărilor comunității locale într-un mod cât mai transparent și mai responsabil.

Rep: Care sunt așteptările dumneavoastră privind impactul rotativei guvernamentale asupra județului Bistrița-Năsăud și cum intenționați să vă implicați în acest proces pentru a asigura că interesele și nevoile comunității dumneavoastră sunt luate în considerare?

B.I.: Pentru sănătatea politică a României, în contextul politic actual, rotativa guvernamentală este firească. Ea va aduce schimbări cu impact pozitiv în politicile și prioritățile guvernamentale, pentru întreaga noastră țară. Parlamentar fiind, urmăresc îndeaproape evoluțiile din cadrul guvernului și mă asigur că interesele și nevoile comunității din Bistrița-Năsăud sunt luate în considerare în procesul decizional, dialogul pe care îl am cu colegii de partid, dar și cu partenerii noștri de coaliție, este unul productiv. Am intrat în această coaliție de guvernare pentru a ne ține promisiunile față de românii care ne-au acordat încrederea. Atât eu, cât și colegii mei din PSD suntem conștienți de acest lucru. De aceea rotativă guvernamentală este atât de binevenită pentru județul nostru, care are la conducere echipa PSD.

Rep: Ce viziune aveți în privința direcției pe care PSD ar trebui să o urmeze în contextul schimbărilor guvernamentale și cum veți contribui la promovarea acestei viziuni în calitate de deputat PSD, în beneficiul județului Bistrița-Năsăud și a partidului în ansamblu?

B.I.: După rotativă guvernamentală, PSD va continua să ducă la bun sfârșit programele pentru care a fost votat la alegeri. Asigurăm în continuare cea mai bună guvernare a țării. Cât privește Bistrița-Năsăud, ca deputat PSD, întotdeauna promovez în forul legislativ al țării interesele și necesitățile județului și mă asigur că acestea sunt luate în considerare în deciziile și politicile partidului. În acest sens, am inițiat legi prin care sprijin creșterea economică și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Bistrița-Năsăud și din întreaga țară, care au în vedere debirocratizarea, reforma reală în Educație, susținerea fermierilor și a producătorilor locali, dar și dezvoltarea industriei locale.

Rep: Povestiți-ne mai mult despre proiectul legislativ pe care l-ați inițiat, lanțul scurt de aprovizionare, prin care producătorii locali și capitalul românesc ar urma să fie sprijinit.

B.I.: Acest proiect reprezintă susținerea noastră concretă pentru producătorii locali și pentru produsele tradiționale românești, prin care dorim să implicăm un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori. Mai mult decât atât, este prevăzută obligativitatea achiziționării a produselor alimentare din surse locale de către instituțiile statului în care se prepară ori servește mâncare gătită sau produse alimentare. Astfel, spitalele, unitățile de învățământ cu bloc alimentar, internatele, cantinele publice, unitățile militare și penitenciarele din județul Bistrița-Năsăud vor achiziționa alimente sau produse alimentare procesate, cu prioritate, de la producătorii locali care își desfășoară activitatea pe raza județului. Până la 1 ianuarie 2024, minimum 75% dintre alimentele achiziționate trebuie să fie din sursă locală. Însă, spre exemplu, dacă anumite produse alimentare nu se găsesc în Bistrița-Năsăud, acestea vor putea fi achiziționate din județele vecine.

De asemenea, odată cu adoptarea acestei legi, programul ”lanțul scurt de aprovizionare” ne va aduce nu doar beneficii economice, dar ne va oferi în primul rând sănătate. În acest sens amintesc programul național ”laptele și cornul” și programul național ”Masa caldă”, prin care elevii vor primi mai multe bunătăți românești. Faptul că schimbarea este posibilă, ne este demonstrat de parteneriatul pe care l-am încheiat în 2 martie cu reprezentanții magazinelor Profi din Bistrița-Năsăud. Bunătățile gospodarilor din județul nostru au ajuns datorită acestui parteneriat pentru prima dată pe rafturile unui supermarket, unde găsim deja toate bunătățile, care parcă sunt scoase din “cămara bunicilor” de la țară: de la dulcețuri, zacuscă, păstrăv, brânzeturi și mezeluri de casă, până la sucuri naturale și prăjituri.

Rep: Care sunt motivele posibile pentru organizarea alegerilor anticipate și cum ar putea acestea afecta pe termen scurt și pe termen lung peisajul politic din țară?

B.I.: În momentul de față nu există niciun motiv pentru organizarea alegerilor anticipate, deoarece guvernul actual nu se confruntă cu probleme majore interne și nici nu și-a pierdut încrederea majorității parlamentare. Prin urmare, această propunere este nefondată și poate face mult rău României. Ar duce la instabilitate politică și tensiuni între forțele politice, fiindcă formarea unui nou guvern poate fi dificilă, de durată, iar în tot acest timp noi toți am avea de pierdut.

Rep: Cum ați descrie activitatea președintelui României din ultima perioadă?

B.I.: Klaus Iohannis, președintele României, este, din păcate, într-o continuă vacanță de lux.

Eșecul aderării României la spațiul Schengen este cauzat în primul rând de Klaus Iohannis. Și-a asumat politica externă a României, pe care a condus-o spre un rezultat dramatic, iar noi stăm în continuare la cozi interminabile la intrarea și ieșirea din țară, în timp ce domnul Iohannis călătorește cu avioane de lux. Ne sfidează. Și o face pentru că nu-i pasă.

De aceea, este imperios necesar ca toți românii să voteze anul viitor în mod conștient și foarte responsabil un președinte al românilor, aplecat spre popor, cu bun simț, care să fie harnic, bun gospodar.

Rep: Cum se poate explica aparenta neglijare a fermierilor români de către Uniunea Europeană și care ar putea fi consecințele acestei situații asupra agriculturii și economiei României?

B.I.: UE alocă fonduri semnificative pentru dezvoltarea sectorului agricol din statele membre, inclusiv România. Cu toate acestea, procesul poate fi complicat și, uneori, pot apărea probleme în implementare. În plus, UE impune unele condiții pentru accesarea fondurilor, cum ar fi respectarea unor standarde de calitate și de mediu, ceea ce poate face ca procesul de accesare să fie dificil pentru fermierii mici sau pentru cei care operează în zone defavorizate. Drept urmare, este posibil ca unii fermieri români să simtă că nu primesc suficient sprijin sau că există probleme în ceea ce privește accesul la fonduri și alte resurse, precum și în ceea ce privește implementarea corectă a politicilor agricole. De aceea, pentru ca agricultorii și fermierii noștri să poată beneficia mai ușor de finanțare, încercăm să găsim soluții pentru sprijinirea lor și pentru creșterea competitivității pe piețele internaționale, inclusiv prin îmbunătățirea procesului de accesare și gestionare a fondurilor europene. De asemenea, este important să se ia în considerare și problemele legate de prețurile scăzute ale produselor agricole și costurile ridicate de producție, astfel încât să se poată asigura o dezvoltare durabilă a sectorului agricol în România.

Mai mult decât atât, în fiecare localitate din județul Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Consiliul Județean, APIA, AFIR și DSV, demarăm un turneu de informare a proiectelor de finanțare pentru toți agricultorii și fermierii bistrițeni. Dacă le vom comunica eficient oamenilor schemele de finanțare pentru agricultură și creșterea animalelor, împreună vom putea obține cele mai bune finanțări de la Uniunea Europeană.