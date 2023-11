Bogdan Ivan a participat la o întâlnire-cheie pentru digitalizarea României

Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării, a participat la o întâlnire-cheie, organizată de premierul Marcel Ciolacu, unde s-a discutat despre digitalizarea României.

Ministrul a participat alături de Mihai Ghigiu, șeful Cancelariei, la întrevederea cu antreprenorul român care a făcut istorie în IT, Daniel Dines, CEO UiPath.

„UiPath este lider mondial în software de automatizare și a fost primul unicorn românesc, care a depășit încă de acum 5 ani valoarea de 1 miliard de dolari și, în 2021, a devenit prima companie fondată în România listată la Bursa din New York. Am avut o discuție aplicată cu Daniel Dines și echipa sa. Românii au nevoie de soluții de automatizare dezvoltate și validate pe piața internațională de UiPath, în state precum SUA, Singapore și Emiratele Arabe Unite. UiPath a contribuit deja la consultările publice organizate de Ministerul Digitalizării. Îmi doresc să consolidăm acest parteneriat solid și să folosim expertiza unei companii românești care a revenit în țară cu soluțiile digitale pe care deja le-a făcut funcționale peste tot în lume. Împreună, am identificat zonele strategice în care putem aplica acest model de succes pentru transformarea digitală a administrației, prin sisteme digitale care să aducă economii de timp și bani pentru cetățenii și companiile românești”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, ministrul Digitalizării a menționat faptul că România poate beneficia de experții săi IT recunoscuți la nivel global, care se întorc să dea o mână de ajutor în aceste momente de răscruce pentru români și pentru reforma administrației.