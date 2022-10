Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat că are un plan de economisire a energiei în ceea ce privește iluminatul public și clădirile care aparțin primăriei, dar și școlile.

Astfel, perioada de funcționare a iluminatului public va fi scurtată cu două ore, urmând ca becurile să se aprindă mai târziu și să se stingă mai devreme. În cazul școlilor, sunt așteptate măsuri din partea directorilor.

„Nu putem face lucruri spectaculoase, dar vom face lucruri care, prin cumul, să ne ajute să plătim mai puțin. Ne așteptăm la cheltuieli mari și la cheltuieli neprevăzute. Dacă ținem cont că pentru gaz urmează să reînnoim contractele lunar, sigur că ne punem și noi o serie de semne de întrebare. Dar, pe de altă parte, am încredere că Guvernul va găsi soluția prin care primăriile să nu dea faliment. Pentru că nu cred că e în intenția nimănui! Am să vă pun la dispoziție programul pe care l-am discutat cu colegii mei din primărie. Se întocmește în acest moment și vizează reducerea cheltuielilor cu electricitatea.

Pe componenta de iluminat public vom scurta perioada de funcționare a iluminatului public. Probabil va fi pornit cu o oră mai târziu și oprit cu o oră mai devreme.

Am luat măsuri în ceea ce privește economisirea energiei electrice și termice în toate clădirile Primăriei și vă vom comunica despre ce e vorba.

Cu privire la școli, nu am cum să merg pe această soluție pentru că nu avem spații. Avem multe școli aflate în reabilitare. Practic, celelalte școli funcționale, în aceste momente, sunt destul de aglomerate. Asta nu înseamnă că școlile nu pot să facă economie. Chiar am văzut situații în care caloriferele erau fierbinți și geamurile deschise. Deci, practic, inclusiv prin măsuri de bun simț, poate fi economisită energia.

Nu putem face lucruri spectaculoase, dar vom face lucruri care, prin cumul, să ne ajute să plătim mai puțin” a declarat Ioan Turc, scrie ObservatorulBN.ro.

Citește și: FOTO: Traficanți de droguri, călcați de mascați! 9 persoane reținute, riscă arestul preventiv. Ce s-a găsit în urma perchezițiilor