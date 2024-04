Sentință definitivă la Curtea de Apel Cluj în dosarul lui Gheorghe Moișan, bârgăuanul care și-a omorât amicul de pahar cu o lovitură de cuțit, în primăvara anului trecut. Judecătorii clujeni au admis parțial apelul bărbatului și i-au redus pedeapsa cu aproape un an.

În luna februarie anul acesta, Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a condamnat pe Gheorghe Moișan la 10 ani și 8 luni de închisoare, plus plata a 10.000 lei despăgubiri civile și 25.000 de euro daune morale. Nemulțumit de sentință, bărbatul a atacat-o la Curtea de Apel Cluj, unde a cerut reţinerea circumstanţei atenuante judiciare prev. de art. 75 alin. (2) li t. a) din C. pen. (eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii), reducerea pedepsei şi diminuarea despăgubirilor civile acordate părţii civile.

Pedeapsa aplicată la Bistrița, ușor disproporționată

Judecătorii clujeni au fost de acord că pedeapsa aplicată lui Moișan de Tribunalul Bistrița-Năsăud este peste media limitelor de pedeapsă, în condițiile în care bărbatul și-a recunoscut fapta de la bun început și nu a încercat să nege comiterea ei, dar a și regretat-o.

“Examinând sentinţa penală atacată, în raport cu actele şi lucrările dosarului, pe baza motivelor de apel invocate, precum și din oficiu, potrivit art. 417 alin. (2) din C. proc. pen., sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei deduse judecăţii, Curtea constată că, sub aspectul stării de fapt, aceasta a fost corect reţinută de către prima instanţa, probatoriul administrat fiind just interpretat şi coroborat.

În mod corect prima instanţă şi-a format convingerea existenţei faptei prevăzute de legea penală, precum şi a vinovăţiei inculpatului, faptele fiind încadrate corespunzător în dispoziţiile legale.

În etapa apelului nu au fost administrate probe noi, care să atragă schimbarea situaţiei de fapt.

În drept, Curtea reţine că fapta inculpatului Moișan Gheorghe care, cu intenţie directă spontană, pe fondul unei neînţelegeri şi al consumului de alcool, la data de 11.04.2023, în jurul orelor 20:00, a aplicat victimei (…), o lovitură cu un cuţit în zona pieptului, producându-i o plagă tăiată-înţepată penetrantă în cavitatea toracică cu lezarea pericardului şi a arterei pulmonare comune, leziune ce a determinat decesul victimei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor, faptă prevăzută de art. 188 alin. (1) din C. pen.

În ceea ce priveşte solicitarea de diminuare a duratei pedepsei cu închisoarea, în primul rând, simpla lipsă a antecedentelor penale, vârsta inculpatului şi faptul că a fost o persoană integrată în societate, nu au nicio legătură cu circumstanţa atenuantă judiciară privind eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. Trebuie observat că după înjunghierea victimei cu cuţitul inculpatul nu a depus niciun efort pentru salvarea acesteia. Chiar dacă a încetat agresiunea, acesta a rămas pasiv la faţa locului cât timp victima încă se afla în viaţă.

Cu toate acestea, cuantumul efectiv al pedepsei aplicate nu reflectă gravitatea concretă a infracţiunii, fiind uşor disproporţionată, mai ales că persoana inculpatului nu reflectă, prin elemente exterioare faptei, o periculozitate ridicată. Orice infracţiune de omor provocă în sine oroare, însă întotdeauna la dozajul pedepsei trebuie ca toate criteriile de apreciere să fie văzute în limitele de pedeapsă concret aplicabile inculpatului.

Corect a reţinut instanţa de fond că, urmare a efectelor procedurii simplificate, limitele de pedeapsă între care putea fi orientată pedeapsa erau de la 6 ani şi 8 luni la 13 ani şi 4 luni închisoare.

Cu toate acestea, orientarea pedepsei peste media limitelor de pedeapsă aplicabile nu are suport în criteriile reglementate de art. 74 din C. pen.

În acest sens, gravitatea infracţiunii este redusă spre medie (în raport cu alte infracţiuni similare). Pentru a concluziona astfel, Curtea are în vedere că atât inculpatul, cât şi victima consumaseră importante cantităţi de băuturi alcoolice. Deci consumul a fost voluntar, infracţiunea a fost comisă pur spontan, intenţia fiind repentină, survenită pe fondul unei neînţelegeri banale, inculpatul înjunghiind victima pe fondul faptului că aceasta nu a vrut să continue lucrarea şi se pregătea să plece din casa inculpatului. Mai departe, deşi inculpatul nu a făcut nimic pentru salvarea victimei, acesta a nu a aplicat alte lovituri şi a rămas la faţa locului până la sosirea autorităților.

Conduita din cursul procesului a fost de recunoaştere constantă, necondiţionată, inculpatul manifestând un aparent sincer regret, mai ales că se cunoştea cu victima din copilărie.

Or, aceste elemente nu justifică aplicarea unei pedepse peste media limitelor de pedeapsă.

Ca atare, Curtea, va reduce pedeapsa uşor sub media limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, reduse cu 1/3 în urma reţinerii beneficiului art. 396 alin. (10) din C. proc. pen”, arată Curtea de Apel Cluj în motivarea sentinței, pronunţată în cauză, în urmă cu aproape două săptămâni, când pedeapsa i-a fost redusă la 9 ani și 9 luni de închisoare cu executare.

Despăgubirile nu au fost reduse nici măcar cu un ban

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale acordate surorii victimei, judecătorii clujeni spun că apărarea nu a indicat niciun motiv concret care să stea la baza diminuării acestora.

“Curtea observă că prima instanţa a făcut o analiză minuţioasă a criteriilor pe care le-a avut în vedere la stabilirea despăgubirilor, iar suma de 25.000 euro acordată în favoarea surorii victimei, partea civilă (…), nu constituie o îmbogăţire fără justă cauză, ţinând seama de gradul de apropiere şi ataşament dintre aceasta şi victimă”, a precizat instanța.

Alcoolul i-a despărțit pe veci: unul a ajuns după gratii, celălalt în mormânt

Fapta de omor comisă de Gheorghe Moișan s-a petrecut în Bistrița Bârgăului anul trecut, pe 11 aprilie. Moișan și victima sa erau prieteni de ani buni și se întâlneau deseori la un pahar “de vorbă”… Sau mai multe…

Cu o zi înainte de data fatidică, Moișan i-a spus amicului său că vrea să își zugrăvească locuința și i-a cerut să îl ajute, cel din urmă fiind de acord. A doua zi, dis-de-dimineață, fără să bănuiască că va fi ultima zi din viața sa, amicul s-a prezentat la locuința lui Moișan. Au trecut rapid amândoi la treabă, munca fiindu-le presărată, sau mai bine spus udată, cu multe pahare de alcool – țuică și bere. Seara, în jurul orei 20.00, cei doi au început să se certe, astfel că prietenul lui Moișan a vrut să plece acasă. Numai că gazda nu concepea așa ceva și, cu mintea încețoșată rău de aburii alcoolului, a luat un cuțit și și-a înjunghiat amicul în piept. Victima a reușit să iasă din locuință și a ajuns pe treptele casei, unde s-a prăbușit. La întreaga scenă a mai asistat un bărbat, care se afla în locuința lui Moișan la acel moment. Acesta chemat ambulanța, însă victima nu a rezistat prea mult și a decedat.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală, decesul bărbatului a fost violent.

“(…) moartea s-a datorat unei insuficienţe cardiace acute consecutivă unui tamponament cardiac produs ca urmare a unei plăgi tăiate-înţepate penetrante în cavitatea toracică cu lezarea pericardului şi a arterei pulmonare comune, la o persoană aflată în stare avansată de intoxicaţie alcoolică; la autopsie s-au constatat şi alte 2 mici leziuni traumatice (în zona capului) care s-au putut produce cel mai probabil prin lovire cu sau de corpuri dure în cursul unei căderi la acelaşi nivel; leziunile tanato-generatoare s-au putut produce prin lovire activă cu un corp tăietor înţepător – posibil cuţit, briceag, etc; între leziunile constatate la necropsie şi deces există o legătură de cauzalitate directă-necondiţionată; atât leziunile cât şi decesul pot data din seara zilei de 11.04.2023; alcoolemia victimei XX la momentul decesului a fost de 4,21 grame la mie şi alcooluria de 4,73 grame la mie”, sunt concluziile la care a ajuns legistul care a efectuat necropsia.

După comiterea faptei, Moișan a fost arestat preventiv și nu a mai fost eliberat de după gratii, astfel că are deja executat un an din sentința aplicată de instanță.