Un bărbat din Prundu Bârgăului, Toader Moldovan pe numele său, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de ultraj, în toamna anului trecut, după ce ar fi fugărit și amenințat pe Flămând Vasile, un pădurar de la Ocolul Silvic Tihuța-Colibița. Dosarul pare o ciudățenie, dacă luăm în considerare graba procurorului de caz de a rezolva ancheta, care nu a durat mai mult de două săptămâni și jumătate. Totodată, singurele probe “beton” sunt declaraţiile colegilor pădurarului, cu care Moldovan nu este în relaţii bune, în condiţiile în care bărbatul este și președintele Asociației Proprietari de Păduri și Pășuni Grănicerești din Prundu Bârgăului, calitate din care a intrat în conflict deschis cu autoritățile locale conduse de primarul Doru Crișan.

Conflictul dintre asociația condusă de Toader Moldovan și administrația locală din Prundu Bârgăului pare că a debutat în primăvara anului trecut, când a fost demarată cadastrarea comunei și o parte dintre cetățeni, printre care și asociația grănicerească în frunte cu Moldovan, au început să se războiască cu primarul Crișan, din cauză că lucrurile nu ar fi fost făcute corect. Moldovan, care și el revendică o suprafață de pădure, despre care unul dintre martorii din dosarul de ultraj susține că de fapt este a lui, spune că din acest motiv ar fi primit amenințări cu dosare penale. Una peste alta, dosarul în care bârgăuanul este trimis în judecată acum pentru ultraj este extrem de ciudat.

Și pare și mai ciudat, în condițiile în care ascultându-i povestea, noi am încercat să consultăm dosarul ca să vedem ce probe sunt cu exactitate acolo și astfel să verificăm dacă spusele lui Moldovan au o bază. Drept urmare am transmis o solicitare la Judecătoria Bistrița. Surpriză însă, am fost refuzați, pentru că nu se dorește mediatizarea acestui caz.

“(…) vă comunicăm că, în urma consultării preşedintelui de complet pe rolul căruia se află dosarul indicat mai sus, în vederea PROTECȚIEI VIEȚII PRIVATE A PĂRȚILOR DIN PROCES și a PREVENIRII ORICĂREI FORME DE PRESIUNE ASUPRA MAGISTRATULUI PRINMEDIATIZAREA CAUZEI PENALE în discuţie, solicitare a dvs. a fost respinsă, raportat la dispoziţiile art. 46 și art. 48 din Hotărârea CSM nr. 197/17.09.2019 a Consiliului Superior al Magistraturii”, este răspunsul primit de la Judecătoria Bistrița.

Totuşi nu se precizează că putem participa la termenele de judecată stabilite de către instanță, ședințele fiind publice. Adică putem afla atunci care este identitatea părților din dosar. Și atunci care este protecția la viața privată? Că pe noi nu ne interesează datele personale ale părților, nici ale martorilor, ci doar faptele. Și nici nu punem presiune pe judecător, care trebuie să judece în limitele în care a fost investit și să stabilească dacă probele existente în cadrul unui dosar penal sunt sau nu veridice și indestructibile.

Sau este ceva de ascuns? Întrebăm, nu dăm cu parul…

Dar pentru că suntem jurnaliști, în cazul de față, am intrat totuși în posesia rechizitoriului și a unor probe de la dosar, așa că noi ne facem meseria.

Dosar penal pentru un copac pe care l-ar fi tăiat ilegal! Prejudiciul pus după cap, mare rău

Evenimentele despre care se face vorbire în dosar s-ar fi petrecut în după-amiaza zilei de 12 octombrie 2023, când pădurarul Flămând Vasile, însoțit de Vlad Leon – șeful pazei de la Ocolul Silvic Tihuța-Colibița, care se întorceau dintr-o inspecție efectuată într-un canton silvic, după ce pe 29 septembrie 2023, Moldovan ar fi fost prins de același pădurar Flămând, care era însoțit de doi polițiști, cu 1,59 mc de lemn (un fag tăiat chituci – 1,33 mc, plus alte două bucăți de fag, cel mai probabil tot chituci, de 0,26 mc). Despre lemnul cu pricina, Moldovan spune că l-a găsit tăiat pe proprietatea sa și în afara terenului forestier, în schimb polițiștii și pădurarul spun că a fost tăiat ilegal. Iar pentru 1,6 mc de lemn Moldovan spune că i s-a întocmit dosar penal pentru tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, fiindu-i stabilit și un prejudiciu de 2.884 lei, fără TVA (???!!!!).

Semne de întrebare…, mari tare

Ei bine, la două săptămâni după, anchetatorii au cerut reprezentanților ocolului silvic să stabilească proprietarul și regimul juridic al terenului “pe care se află perimetrul infracțional”. Iar cei desemnați să efectueze controlul au fost pădurarul Flămând și inginerul Vlad. Pe drumul de întoarcere cei doi, urmați ceva mai în spate de alți doi bărbați – unul care spune că terenul de pe care s-a tăiat este al lui, iar celălalt cel care i-ar fi vândut suprafața respectivă cu ceva ani în urmă, s-au întâlnit cu Toader Moldovan, care mergea spre proprietatea sa și se afla la volanului unui tractor. Cum drumul este îngust și în curbă în locul în care s-au întâlnit, bineînțeles că nu au putut trece unul de altul, fiindcă nu încap două autovehicule alăturate.

Conform rechizitoriului, când i-a văzut pe Flămând și pe Vlad, Moldovan le-ar fi blocat calea, după care ar fi coborât din tractor cu o secure în mână și l-ar fi amenințat pe Flămând care se afla în autoturismul de teren. Și aici urmează o parte ciudată, fiindcă din documentul parchetului reiese că în momentul în care Flămând l-a văzut pe Moldovan că se îndreaptă cu toporul spre el, înjurându-l totodată, acesta a ieșit din mașină și a fugit în direcția opusă, adică de unde a venit împreună cu inginerul Vlad. Pădurarul susține că Moldovan l-a și urmărit preț de vreo 15 m, dar pentru că omul e mai plinuț, a renunțat. Flămând spune că nu s-a oprit decât atunci când i-a întâlnit pe ceilalți doi – presupusul actual proprietar, Mureșan Emil, și fostul proprietar al terenului în cauză, Axente Petre, cărora le-ar relatat ce s-a întâmplat. Drept urmare, Mureșan ar fi sunat la 112, iar apoi s-au întors toţi trei la locul unde cică Moldovan i-ar fi blocat cu tractorul. Când au ajuns la mașină, Moldovan ar fi fost calmat între timp de inginerul Moldovan.

Și aici se ridică niște semene de întrebare, fiindcă este mai mult decât ciudat faptul că având de a face cu un om furios și înarmat cu o secure care amenință cu moartea, primul impuls a celor prezenți la fața locului, fie că sunt amenințați direct sau nu, e să fugă cât mai departe posibil. În cazul de față, inginerul a fost viteaz. Ba mai mult, a și reușit să îl calmeze pe presupusul agresor, care și-ar fi lăsat toporul în iarbă. De cealaltă parte, Moldovan spune că de fapt el i-a cerut lui Mureșan să meargă împreună pe terenul de unde el a tăiat fagul și despre care acesta din urmă susține că e terenul lui, de unde s-au întors după circa 20 de minute.

La dosar apare o fotografie cu un topor în iarbă, fotografie în care apare și maşina de teren cu care au circulat pădurarul Flămând și inginerul Vlad, însă în fața autovehiculului, culmea, nu apare tractorul lui Moldovan. Și-atunci de unde știm că este securea lui Moldovan?! O secure poate fi fotografiată de oricine care să susțină mai apoi că este a unei anumite persoane care ar fi comis un atac.

Un alt aspect ciudat este faptul că, deși se spune că s-a sunat la 112 și s-a relatat că o persoană a fost atacată cu securea și amenințată cu moartea de o alta, așa cum se susține, niciun polițist nu a ajuns la fața locului să verifice dacă într-adevăr viața cuiva este în primejdie. Și nici nu pare să existe o confirmare, care să fie menționată în rechizitoriu, că într-adevăr s-a sunat la 112.

A doua zi, pe 13 octombrie, Moldovan, supărat că Mureșan susține că terenul în cauză este de fapt al lui, spune că s-a dus la postul de poliție din Prundu Bârgăului, unde să depună o plângere pentru tulburare de posesie. Când însă a ajuns acolo, un polițist i-a spus că trebuie să meargă la parchet în Bistrița. Și omul s-a dus de bună voie și nesilit de nimeni, fără să bănuiască, spune el, despre ce e vorba, fiindcă se gândea că are legătură cu furtul de lemne. Ei bine, nu a fost așa, fiindcă în aceeași zi dimineața, pădurarul Flămând s-a dus ață la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, unde a depus o plângere penală împotriva lui Moldovan. Adică amenințat cu moartea, păi tu nu te duci urgent la poliție să depui plângere? Stai până a două zi și mergi la parchet. Păi dacă se supăra rău agresorul și venea să te caute pe acasă? Sau poate că nu a fost o amenințare pe bune….

Deocamdată ne oprim aici din lipsă de spațiu, însă vom reveni asupra subiectului săptămâna viitoare cu noi detalii.

Deci, VA URMA!