Un bărbat din Nușeni a fost condamnat de Judecătoria Beclean, la finele anului trecut, la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea liniștii publice, după ce în vară, supărat fiind pe calitatea unor materiale de construcție achiziționate de la un depozit de profil din comună, a tras cu arma în incinta firmei respective. Sentința nu este definitivă, dosarul fiind acum pe rolul Curții de Apel Cluj.

În august anul trecut, Marius Vermeșan, un localnic din Nușeni, a fost arestat preventiv pentru contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea liniștii publice, după ce a tras cu un pistol în curtea unui depozit de materiale de construcții din localitate. Bărbatul se află și acum după gratii, măsura preventivă fiind prelungită de instanță.

O lună mai târziu, în septembrie, Vermeșan a fost trimis în judecată, dosarul ajungând pe rolul Judecătoriei Beclean.

Supărat pe calitatea materialelor de construcție, a scos pistolul

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a nemulţumirii generate de calitatea necorespunzătoare a unor materiale de construcţii procurate de un depozit de materiale de construcții din localitate, Vermeșan s-a deplasat la acolo având asupra sa un pistol marca Zoraki 2918 pe care îl procurase cu doar câteva zile înainte din Germania, de la un cetățean ucrainean.

“Iniţial inculpatul a adresat reproşuri martorului XX, după care l-a ameninţat, îndreptând pistolul asupra lui şi în final a direcţionat pistolul spre un stivuitor aflat în curtea depozitului şi a executat un foc cu acel pistol.

Tubul cartuş rezultat în urma tragerii a fost ridicat cu ocazia cercetării la faţa locului. În acel moment, în incinta depozitului se mai aflau martorii XX şi AA.

Prin ameninţările proferate şi executarea focului de armă, inculpatul Vermeșan Marius a tulburat grav ordinea şi liniştea publică din localitatea Nuşeni.

După incidentul de la depozitul de materiale de construcţii, inculpatul Vermeșan Marius s-a deplasat la barul din localitate, unde a avut un conflict cu alte două persoane (potrivit declaraţiei martorului BB, inculpatul a scos un pistol din rucsac şi l-a întrebat pe martorul CC „Ce crezi, că nu te împuşc?“, fapt care i-a produs acestuia o stare de temere, aspect afirmat şi de acesta cu ocazia audierii). Prin aceste cuvinte şi gesturi, inculpatul a tulburat grav ordinea şi liniştea publică. Activitatea infracţională a fost întreruptă de către martorul DD, care a luat din posesia inculpatului rucsacul în care se afla pistolul cu muniţia aferentă şi l-a ascuns la marginea unui lan de porumb situat în apropierea fermei sale. Martorul DD cunoştea faptul că suspectul Vermeșan Marius avea pistolul asupra lui pentru că în aceeaşi zi, suspectul îi arătase arma respectivă. Martorul a acţionat astfel pentru a preveni utilizarea pistolului de către inculpat în contextul conflictului generat în incinta barului.

Organele de poliţie sesizate telefonic s-au deplasat în comuna Nușeni, l-au depistat pe inculpatul Vermeșan Marius şi au găsit pistolul folosit de către acesta la comiterea faptelor”, au arătat procurorii în rechizitoriu, precizând că au fost ridicare și 144 de cartușe marca SOF calibru 9 mm PAK, în stare de funcționare.

Armă adusă din Germania

Dus la audieri, Vermeșan a uzat inițial de dreptul la tăcere, după câteva zile acesta a dat declarații, recunoscând integral comiterea faptelor, precizând că totul s-a petrecut pe fondul consumului excesiv de alcool.

Pistolul în cauză este o armă scurtă, semiautomată, confecţionată industrial, special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare şi face parte din categoria armelor neletale supuse regimului autorizării – categoria C din anexa la Legea 295/2004.

Potrivit procurorilor, bărbatul a cumpărat arma în data de 13 august 2022, pe când se afla în Germania, el revenind în țară a doua zi, pe 14 august, prin Vama Borș, cu un microbuz transport persoane.

“Din cuprinsul raportului de constatare criminalistică nr. 115486 din 08.09.2022 eliberat de Serviciul Criminalistic al Inspectoratului de Poliţie Județean Bistrița-Năsăud rezultă faptul că arma pusă la dispoziţie, produsă de (…) arms ltd., pentru ESC GmbH, având inscripționată marca ZORAKI modelul 2918 cu seria ZRDN (…) şi calibru 9 mm PAK reprezintă o armă scurtă (pistol) semiautomată, confecţionată industrial special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Prin ataşarea unui adaptor arma poate să tragă şi cartuşe de semnalizare. Specialistul criminalist a concluzionat că arma pusă la dispoziție este în stare de funcţionare şi că cele 142 de cartuşe marca SOF calibru 9 mm PAK, puse la dispoziție, au fost în stare de funcţionare”, au arătat procurorii.

Condamnat cu executare

După ce a analizat probele de la dosarul cauzei, instanța de la Beclean a ajuns la concluzia că faptele reținute în sarcina inculpatului există și au fost săvârșite de aceștia cu forma de vinovăție prevăzută de lege, respectiv intenția directă, și în concurs real. Astfel, bărbatul a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare.

“Instanţa a apreciat că, raportat la starea de pericol creată, se impune aplicarea pedepsei închisorii inculpatului, acesta beneficiind de reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3 ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei şi judecării acestuia în procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei.

Referitor la sancţiunea aplicată inculpatului, se impune a se sublinia că pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în aşa manieră încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii şi să evite în viitor comiterea unor fapte antisociale. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni trebuie să se realizeze nu doar pentru cel căruia i se aplică o pedeapsă care este menită să asigure constrângerea şi reeducarea inculpatului (aşa numita “prevenţie specială”), ci şi pentru ceilalţi destinatari ai legii penale – care sub ameninţarea cu pedeapsa prevăzută în norma penală îşi conformează conduita socială la exigenţele acesteia (aşa numita “prevenţie generală”). Scopul imediat al pedepsei se realizează prin funcţia de constrângere a pedepsei (care implică o privaţiune de drepturi la adresa inculpatului), funcţia de reeducare (care implică înlăturarea deprinderilor antisociale ale inculpatului), dar şi prin funcţia de exemplaritate a pedepsei, care are ca scop determinarea altor posibili subiecți de drept penal să evite săvârşirea de noi infracţiuni, datorită consecinţelor la care se expun. Or, pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul definit de legiuitor, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale gravităţii faptei comise, potenţialului de pericol social pe care în mod real îl prezintă persoana inculpatului, dar şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii. Prin urmare, este stabilit cu valoare de principiu că atingerea dublului scop educativ şi preventiv al pedepsei este esenţial condiţionată de caracterul adecvat al acesteia, revenind instanţei de judecată datoria asigurării unui echilibru real între gravitatea faptei şi periculozitatea infractorului, precum şi durata şi modalitatea de executare a sancţiunii pe de altă parte. Toate aceste împrejurări conduc la concluzia că aplicarea unei pedepse cu închisoarea pentru durata menţionată este aptă să contribuie la împlinirea dublului scop al pedepsei, de prevenţie generală şi specială şi să asigure reeducarea şi reintegrarea inculpatului, în conduita conformă dispoziţiilor legale.

De asemenea, chiar dacă inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale şi a avut o conduită procesuală corectă (împrejurări care se circumscriu unei conduite normale), aceste circumstanţe nu sunt de natură să minimalizeze gradul de pericol al faptelor comise, raportat la împrejurările şi modalitatea concretă în care acestea au fost săvârşite, astfel cum deja au fost expuse, şi nu justifică reducerea duratei pentru care inculpatul va fi condamnat la pedeapsa închisorii, cu atât mai mult cu cât pedepsele aplicate inculpatului au fost deja orientate spre minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunile săvârşite. Aşadar, se va dispune executarea pedepsei de 3 ani şi 2 luni aplicată acestuia, în regim de detenție, și se va dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii la data rămânerii definitive a prezentei sentințe”, a motivate instanța sentința de condamnare.

Vermeșan a atacat sentința cu apel, în acest moment dosarul fiind judecat la Curtea de Apel Cluj.