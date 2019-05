Băieții cu ochi albaștri și afacerea ”Barometrul”

În plină campanie electorală a fost lansat un barometru de opinie publică, așa-zis ”al Academiei Române”. De fapt, s-a demonstrat că acest sondaj nu a fost comandat de instituție, Academia Română fiind băgată în această combinație politică doar cu scopul de a-i fi folosită imagina prestigioasă. Multitudinea de controverse din jurul acestui sondaj, te face să te întrebi ce caută LARICS sub egida Academiei Române și nu sub egida Academiei SRI?





Luni, 16 mai, INSCOP Research anunţa lansarea unui studiu care ar fi fost realizat din iniţiativa Academiei Române. ”Proiect unic la nivelul societăţii româneşti, Academia Română îşi propune să ofere o privire evolutivă asupra societăţii româneşti”, se spunea în anunţul transmis presei care prezenta un ”Barometrul de opinie publică al Academiei Române”. Cifrele sondajului diferă mult de rezultatele principalelor instituții de profil. Conform Barometrului de opinie publică realizat de INSCOP Research în perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, şi prezentat ca fiind comandat de Academia Română, Klaus Iohannis conduce în preferinţele electoratului pentru alegerile prezidenţiale,

În ceea ce privește partidele politice, PNL se află pe prima poziție cu 27,6 %, liberalii fiind urmați de PSD cu 25,5 %. Podiumul este completat de Alianța 2020 USR-PLUS cu 16,5 %. Celelalte partide care ar depăși pragul electoral de 5 %, necesar pentru a intra în Parlamentul European, sunt ALDE cu 9,2 % și Pro România cu 9,1 %.

Academia Română se delimitează de ”Barometrul de Opinie”

Conducerea Academiei Române a negat comandarea sondajului lansat drept Barometrul de opinie publică al Academiei Române realizat de INSCOP Research.

”Biroul Prezidiului Academiei Române a luat la cunoştinţă cu surprindere de faptul că un institut al Academiei Române – este vorba despre Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale «Ion I.C. Brătianu» – a dat publicităţii un sondaj de opinie privitor la aspecte actuale ale vieţii politice româneşti. Un asemenea sondaj cu tentă electorală, apărut în plină campanie electorală, nu a fost niciodată comandat de Academia Română. Reamintim că instituţia noastră nu se implică în chestiuni de natură politică”, notează Biroul Prezidiului Academiei Române.

Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a vorbit pentru Mediafax despre studiul prezentat de INSCOP drept ”Barometrul de opinie publică al Academiei Române”: ”Eu nu am participat la acel sondaj, noi nu l-am aprobat”.

În acelaşi timp, istoricul a declarat că ”institutele au autonomie în cadrul Academiei, iar Institutul Ion Brătianu are personalitate juridică. Conducerea Academiei nu controlează cercetările care se petrec în institute sau iniţiativele institutelor”.

Problema sondajului dat publicităţii este aceea că a fost legat de numele întregului for ştiinţific nu doar de institutul care l-a realizat: ”Institutul trebuia să prezinte aceste date fără implicarea Academiei Române, dar aceste lucruri le pot prezenta numai după ce vorbesc cu colegii mei”, a spus preşedintele Academiei Române.

Peste tot e numai ”Secu”

De fapt, ”Barometrul de opinie publică” pretins ”al Academiei Române” a fost realizat de INSCOP Research, la comanda LARICS – Laboratorul de Analiză a Războiului Informaţional şi Comunicare Strategică, din cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române. INSCOP îi aparține lui Remus-Ioan Ştefureac, un fost consilier al lui George Maior și lui Felix Rache, fostul consilier al lui Mihai Tudose. În prezent, Ștefureac este diplomat la Ambasada României în SUA, unde încă ambasador este Maior. Despre Rache se spune că ar fi nepotul soacrei lui Mircea Geoană și un personaj apropiat de serviciile secrete. În prezent, Felix Rache se ocupă este înscris în partidul lui Ponta – Pro România, unde se ocupă de strategia de comunicare a partidului.

Despre LARICS, Sorin Roșca Stănescu spune că la trei luni de la demisia forțată a lui Florian Coldea de la conducerea operativă SRI, acesta s-a transformat în eminența cenușie a unei noi structuri aparent a societății civile, numită LARICS, plasată în mod abil sub umbrela Academiei Române.



”Creierul” LACRIS – Laboratorul pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică este Dan Dungaciu. Grupul este format din ”experți apropiați zonei de securitate națională și de comunicare” precum foștii miniștri de Externe Cristian Diaconescu și Sergiu Celac (șeful Ceremonialului de Stat pe vremea lui Ceaușescu), ex-consilierii prezidențiali pe probleme de securitate națională Iulian Chifu și Dan Dima, menționează jurnalistul Cătălin Tache.

Extrem de interesantă este prezența activă în LACRIS a faimoasei Mihaela Nicola, fondatoarea The Group, în parteneriat cu Zoltan Szigeti. Prin intermediul The Group, Mihaela Nicola a asigurat servicii consistente, dezvăluite frecvent în presă, în beneficiul SRI și a Laurei Codruța Kovesi. Astăzi rețeleaua Nicola, atâta de apropiată în continuare de serviciile secrete, asigură spatele operațiunilor LARICS. Gazeta de Cluj a dezvăluit că în firma The Group of Communication Agencies SA (denumită anterior Flash Participaţii SA) era asociat Rareş Constantin Dan, fiul întemeietorul Brigăzii Antiteroriste din SRI, generalul Dan Gheorghe, respectiv verișorul lui Florian Coldea. Despre Coldea se spune că ar fi ajuns în serviciul intern de securitate ca urmare a legăturilor pe care le-a avut cu întemeietorul Brigăzii Antiteroriste din SRI, generalul Dan Gheorghe. Însă, pe aceştia nu i-a legat doar o simplă relaţie de prietenie, ci şi una de rudenie. Florian Coldea este nepotul generalului Dan Gheorghe, deci verişorul avocatului Dan Rareş, fost acţionar al companiei The Group, firma care s-a ocupat de rebranduirea SRI.

De numele Mihaelei Nicola se leagă o problemă delicată din viața lui Dan Dungaciu, numele acestuia apare printre cadrele didactice care au avizat lucrări controversate realizate, în condiții și mai controversate, de deținuți. În cazul de față, este vorba chiar de fratele Mihaelei Nicola, Bogdan Nicola, co-fondator al companiei ”The Group”, condamnat pentru cumpărare de influență. Dungaciu a avizat lucrările acestuia, trei la număr, în baza cărora Nicola a obținut o scădere de 90 de zile, dar Dungaciu a fost luat la ochi de presă. Întrebat de ziariști, Dungaciu a evitat orice răspuns, motiv pentru care nu insist asupra subiectului.

Totodată, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu afirmă despre echipa LACRIS ”din care mai fac parte Lucian Mândruță, Alexandru Lăzescu, Tatiana Cojocar, Valentin Buda, Antonia Colibășeanu, Darie Cristea, George Damian, Lucian Dumitrescu, Bogdan Ficeac, Mircea M. Ioniță, Petrișor Gabriel Peiu, George Scarlat și Marcela Tușca se îndeletnicește fix cu lucruri în spațiul răsăritean care țin strict de fișa postului Serviciului de Informații Externe. Iar partea pe cât de stranie, pe atât de senzațională a acestei afaceri, aflată încă relativ aproape de debutul ei, este că în epicentru se află, cum spuneam, două personaje cheie. Generalul Florian Coldea și Dan Dima, care, ce să vezi, a fost promovat în importanta funcție de director general în Ministerul de Externe, răspunzând de coordonarea tuturor consulatelor din lume. Consulate împănate, după cum bine se știe, cu agenți acoperiți ai Serviciului de Informații Externe. Carevasăzică Coldea la butoane, SIE la execuție iar, la banchetul comun, o meștegită organizație a societății civile, alcătuite din multe drone și, pentru credibilitate, câțiva rătăciți”.



O țesătură de personaje din sau cu legături în serviciile secrete



New Strategy Center este condusă de un anume Ionel Nițu, fost ofițer SRI apropiat de mult timp de Florian Coldea. El denumește NSC ca „un laborator de idei și proiecte strategice, care își propune să fie locul unde să se inițieze și să se urmărească marile proiecte ale acestei națiuni”.

În 2017, publicația Flux 24 scria că „Subiectul dezbaterii de atunci a fost legat de Strategia Națională de Apărare elaborată de Klaus Iohannis şi adoptată de Parlament”.

Tot din aceași sursă aflăm că Nițu este un abonat la contracte cu statul, iar la inaugurarea NSC au fost prezenți, pe lângă Dungaciu și Mihaela Nicola, șeful Cancelariei Prezidențiale de atunci, Dan Mihalache, dar și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale pe probleme de securitate, Sebastian Huluban și Constantin Dudu Ionescu, Iulian Fota, șeful Colegiului Național de Apărare, dar și ambasadorul Sergiu Celac, personaje pe care le regăsim în diversele combinații, inclusiv în afacerea ”Barometrul”.

Tot ca o coincidență, formula Barometrul Opiniei Publice e folosită de mult în Moldova, fiind organizat de Institutul de Politici Publice și a beneficiat de suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.

Cine este și ce face, de fapt, Dan Dungaciu?

Printr-o discuție cu un ofițer SRI, provenit de la celebra UM 0110 a Securității, jurnalistul Dacian Dumitrescu, creionează o schiță a ridicării și evoluției lui Dan Dungaciu, pe care îl plasează printre „creațiile” întemeietorului SRI, prof. Virgil Măgureanu:

„Absolvent tot de sociologie (ca și Măgureanu, n.n.), Dungaciu era discipolul, elevul și ”pupilul” lui Măgureanu. Pentru a stăpâni informativ ”eventualul pericol legionar”, Măgureanu îl pune pe Marian Munteanu să înființeze ”Mișcarea pentru România” unde începe să scrie și Dan Dungaciu. Dan Dungaciu (…) avea ceva cunoștinte despre românii din Balcani, dar nu prea multe pentru că nu avea studii istorice. Văzând determinarea lui Băsescu de a readuce pe agenda publică subiectul Basarabia, Dan Dungaciu începe să se reorienteze și să-si completeze cunoștintele cu lecturi despre acest subiect. Reușește chiar să-l convingă pe Băsescu să-l trimită la Chișinău pe post de consilier al lui Mihai Ghimpu chiar înaintea alegerilor din noiembrie 2010. La Chișinău prestatia lui Dungaciu este lamentabilă și Ghimpu pierde alegerile cu un scor rușinos. La Chișinău Dungaciu s-a remarcat cu laudele sale „pe culoarele puterii” că este ”colonel SRI deplin conspirat” și cu relația cu frumoasa ziaristă Stela Popa, cu care în final s-a și căsătorit. Nu este clar nici până azi cine a plătit fastuoasa nuntă de lux de la Cramele Purcari (…)”.