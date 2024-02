Un avocat din Oradea a obținut daune de 40.000 euro de la compania aeriană Wizz Air, printr-o sentință în prima instanță.

Mircea Ursuţa, avocat de profesie, a obţinut pentru el şi alţi trei membri ai familiei câte 10.000 euro daune morale pentru aproape o săptămână în care a suportat batjocura companiei, la ale cărei servicii apelase pentru a ajunge într-o vacanţă în capitala Spaniei şi a reveni apoi în ţară.

La plecare, orădenii au luat avionul din Sibiu, unde trebuiau să şi aterizeze la întoarcere, dar cursa de retur a fost anulată fără să fie anunţaţi.

Au reuşit să revină, cu întârziere de 5 zile, dintr-un alt oraş spaniol, Barcelona, şi nu în România, ci în Ungaria. În tot acel timp nu au primit nicio explicaţie şi niciun fel de asistenţă de la Wizz. „O bătaie de joc”, spune orădeanul, care continuă procesul pentru a dubla suma obţinută.

„În aeroportul din Madrid am făcut formalităţile de îmbarcare şi am aşteptat cursa Wizz spre Sibiu, dar la două ore după ora programată pentru aterizare am aflat de la angajaţi ai aeroportului că acesta se închide din cauza vremii şi cursa e anulată. Am întrebat ce să facem şi ni s-a spus că nu există reprezentant Wizz în aeroport, ceea ce este aberant: Madrid e o capitală importantă şi orice companie trebuie să aibă reprezentanţi care să îndrume pasagerii”, spune orădeanul.

Orădeanul nu a fost căutat de niciun reprezentant Wizz Air şi nu a reuşit să contacteze compania timp de trei zile, fiind nevoit să prelungească de trei ori, cu câte o noapte de fiecare dată, cazarea în hotelul madrilen.

După 5 zile de peripeţii, familia Ursuţa a reuşit să ajungă la Budapesta, de unde a închiriat o maşină pentru a ajunge la Oradea. De aici, bărbatul a trebuit să meargă apoi la Sibiu pentru a-şi recupera propria maşină, lăsată acolo cu 16 zile înainte.

Mai bine de doi ani, orădeanul a făcut peste 50 de reclamaţii pe site-ul Wizz, de fiecare dată primind răspuns de la un robot, prin care i se oferea… apă şi sendvişuri.

A cerut în instanță compensaţia de 1.600 euro (câte 400 euro pentru fiecare pasager), daune materiale de 1.185 euro şi 376 lei (contravaloarea cheltuielilor făcute în cele 5 zile pentru cazare, hrană şi transport la Barcelona, respectiv pentru recuperarea maşinii din Sibiu), plus daune morale de 80.000 euro (câte 20.000 euro pentru fiecare membru al familiei).

În septembrie 2023, Judecătoria a obligat Sucursala Wizz din România şi compania mamă din Ungaria la plata daunelor materiale (1.185 euro şi 376 lei), a compensaţiilor (1.600 euro), a daunelor morale (însă doar 40.000 euro, în loc de 80.000 euro, cât a pretins familia), plus a cheltuielilor de judecată (4.760 lei).

Sentinţa nu a fost atacată până acum nici de Sucursala din România, nici de Wizz Hungary Ltd, ci doar de avocatul orădean, care a făcut apel la Tribunalul Alba.

„Am suportat, totuşi, prejudicii morale care ne îndreptăţesc la suma solicitată iniţial”, spune Mircea Ursuţa, convins că va învinge Wizz, definitiv, şi în ultima fază a procesului.