Gazeta de Bistrița s-a angajat să efectueze o analiză amănunțită a declarațiilor de avere ale primarilor de orașe din județul Bistrița-Năsăud, cu scopul de a scoate în evidență cine s-a îmbogățit și cine a rămas la fel sau a suferit schimbări financiare semnificative în timpul exercitării funcției publice.

Inadvertențe în ultimele două declarații

Primul cu care începem este primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, care a menționat în declarația de avere din 2022 că este deținătorul a unui teren în intravilan în Bistrița, cu o suprafață de 399 de metri pătrați, dar și a unui teren extravilan, cu o suprafață de 3.800 de metri pătrați, ambele obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare, primul în 2006, iar al doilea în 2005.

În declarația de avere din 2023, la secțiunea bunuri imobile, mai apare un teren în intravilan, în localitatea Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, cu o suprafață de 7.700 de metri pătrați, achiziționat anul acesta.

Dacă punem în oglindă cele două declarații de avere, cea din 2022 și cea de anul acesta, observăm câteva inadvertențe. Astfel, cu privire la terenul intravilan de 399 de metri pătrați, în documentul completat anul trecut Ioan Turc menționa că a fost dobândit prin vânzare cumpărare. În schimb, în documentul din acest an, edilul bistrițean a notat un alt mod de dobândire: prin donație. Aceleași inadvertențe apar și în ceea ce privește terenul extravilan, însă aici diferă și suprafața. Dacă anul trecut declara 3.800 de metri pătrați de teren extravilan, anul acesta arată că are doar 1.000. Însă, în declarația de avere nu există nicio mențiune că ar fi înstrăinat 2.800 metri pătrați din teren și a rămas doar cu 1.000 metri pătrați.

Revenind la celelalte bunuri deținute, Ioan Turc mai menționează că are în proprietate, din 2007, o casă de locuit, în Bistrița, un autoturism Opel Corsa din 2021, dar și cărți vechi și tablouri de pictori români și străini în valoare de 7.000 de euro, acestea din urmă fiind dobândite între 2010 și 2019.

La conturi și depozite bancare, în ambele declarații apare un fond de investiții, inclusiv pensii private sau alte sisteme acumulate, care în 2022 a fost de 67.000 de lei, iar în 2023 a crescut la 99.008 lei.

În ceea ce privește datoriile, în declarația de avere din 2022, Ioan Turc preciza că datorează 25.000 de lei lui Peica Ionel Răzvan și 20.000 de lei lui Manchevici Marin. De asemenea, edilul are un credit luat de la BCR, în valoare de 35.000 de euro, scadent în 2026. În declarația de avere din 2023, edilul a mai menționat doar datoria către Marin Manchevici, de 20.000 de lei, și cea de la BCR, de 35.000 de euro.

Cât despre venituri, edilul menționează în ambele declarații de avere un salariu net de 164.268 de lei. În ceea ce privește venitul soției sale, Carmen Turc, farmacist diriginte la Med Sev United din București, acesta este confidențial, ca la “SRI”.

Firmele soției merg bine

Primarul orașului Beclean, Moldovan Nicolae, a notat în ambele declarații de avere, din 2022 și 2023, că deține un singur teren în intravilan în orașul pe care îl administrează de 0.44 hectare și o casă de locuit de circa 283 metri pătrați, obținută în 1996 printr-un contract de donație. Locuința aparține în proporție de 1/4 lui Nicolae Moldovan, iar 3/4 soției sale. Edilul a trecut în declarația de avere din 2022, la secțiunea active financiare, că are în conturi suma totală de 29.318 lei și 29.000 de euro. În declarația de avere din 2023, primarul a rămas cu doar 69 de euro și cu 31.773 de lei.

La venituri din salarii, edilul orașului Beclean a menționat în documentul completat anul trecut indemnizația de primar, de 109.512 lei. Totodată, soția lui, Moldovan Mariana, a încasat salarii în valoare totală de 84.992 lei, ea fiind medic la Spitalul Orășenesc din Beclean.

În ceea ce privește veniturile din activități independente ale soției primarului Moldovan, este menționat un salariu de 11.000 de lei de la firma pe care aceasta o conduce, SC Marylens Ofta SRL. Firma se ocupă cu activități de asistență medicală specializată, și are doi angajați. În 2022, Marylens Ofta a avut o cifră de afaceri de 708.036 de lei și un profit net de aproape 200.000 de lei. Firma a fost înființată în 2006, iar cel mai mare profit pe care l-a avut până acum a fost în 2019, când la o cifră de afaceri de 724.607 lei de lei, profitul a ajuns la 301.112 lei.

Moldovan Mariana mai are o firmă, Profing Dr. Com SRL, care se ocupă cu vânzarea produselor alimentare în magazine specializate, firma fiind înființată în 1994. În anul 2022, Profing Dr. Com SRL a avut un număr de 12 angajați, o cifră de afaceri de peste 6 milioane de lei și un profit de 147.834 de lei.

În declarația din 2022, edilul menționează că soția sa a obținut dividende în valoare de 40.000 de lei de la Marylens Ofta SRL.

În declarația completată anul acesta la capitolul venituri, Moldovan Nicolae menționează indemnizația de primar, de 109.512 lei, salariul soției sale, 83.217 lei, încasat de la Spitalul Orășenesc Beclean, venituri din activități independente ale acesteia în valoare de 7.020 lei și dividende de 50.000 de lei de la Marylens Ofta SRL.

Avere normală

Vlașin Dorin-Nicolae, primarul orașului Năsăud, are trecut în declarațiile de avere din 2022 și 2023 două terenuri în intravilan, de 380 mp, respectiv de 149 mp, iar la modul de obține a acestora a trecut simplu „altele”, o casă de locuit de 260 mp, un Volkswagen din 2011 și un ATV Arctic Cat din 2017. La secțiunea datorii, edilul are un credit luat de la Raiffeisen Bank în 2022 de 49.400 de lei, scadent în 2025.

Totodată, la venituri din salarii, Vlașin Dorin-Nicolae a trecut indemnizația de primar de 109.512 lei, iar soția lui, Vlașin Ionela Alina, salariul de operator credite la Raiffeisen Bank de 30.000 de lei. Și în declarația de avere din 2023, edilul are același venit de 109.512 lei, în timp ce soția lui a încasat de la Raiffeisen Bank de salarii în valoare totală de 43.749 de lei.

Noi achiziții de terenuri

Primarul orașului Sîngeorz-Băi, Bota Cătălin-Grigore, a trecut în declarația de avere din 2022 că are două terenuri agricole, unul din 2009 de 920 m2 și unul din 2008, de 1.040 m2, ambele dobândite printr-un contract de vânzare cumpărare. În declarația de avere din 2023, la terenuri agricole, cel din 2008 nu mai apare, fiind înlocuit cu unul nou, de 4000 m2, achiziționat în 2022, printr-un contract de vânzare și cumpărare. De asemenea, în ambele declarații de avere, primarul are trei terenuri în intravilan.

În declarația de avere din 2023 acesta menționează și terenuri extravilane, având o suprafață totală de 10.161 de metri pătrați. De asemenea, în ambele declarații de avere, edilul precizează că deține două case de locuit. Mai mult, dacă în 2022 conducea un Audi din 2003, în 2023 edilul și-a achiziționat o nouă mașină, mai exact un Volvo din 2016. Edilul nu are conturi bancare, datorii sau obiecte prețioase.

În declarația de avere din 2022, edilul a trecut la venituri din salarii indemnizația primită ca primar (50.740 de lei) și cea de inginer silvic la SC Montana Iugan SRL (19.422 lei).

Soția lui, Bota Ioana Maria, a avut un venit anual în 2022 de 13.387 de lei, sursa venitului fiind de la firma pe care o administrează: SC Mobartstil SRL. Firma are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, iar în 2022, cifra de afaceri a fost de 0 lei, firma fiind pe minus cu aproape 8.000 de lei.

Totodată, soția edilului a avut venituri din alte surse de 6.300 de lei (concediu creștere copii), plus alocația copiilor, în valoare de 6.400 de lei. În declarația de avere din 2023, Bota Cătălin a încasat o indemnizație de 109.512 lei, iar soția lui a avut venitul ca administrator de la firma pe care o deține, de 13.387 de lei.