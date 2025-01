Geografic, Europa de Vest este formată din opt ţări: Austria, Belgia, Franța, Germania, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco şi Țările de Jos. Am luat la puricat declaraţiile de avere ale fiecărui ambasador pe care îi are România în ţarile din Europa de Vest pentru a vedea cine sunt şi cât au agonist de-a lungul vremii.

Andreea Păstărnac – Ambasadorul României în Belgia

Andreea Păstârnac a fost ministru al Românilor de Pretutindeni și consilier de stat al premierului Viorica Dăncilă. Trecutul său controversat este marcat de o apropiere de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse guvernamentale, Păstârnac a fost plasată la Palatul Victoria pentru a facilita influența acestuia asupra premierului Dăncilă, alături de alte persoane de încredere, precum Anca Alexandrescu și Darius Vâlcov. Alexandrescu a fost demisă în mai 2019, înainte de condamnarea lui Dragnea, iar Vâlcov și-a dat demisia la scurt timp după încarcerarea acestuia.

Păstârnac a fost implicată și în controversatul scandal al mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. În calitate de fost ambasador la Tel Aviv și susținătoare fidelă a lui Dragnea, aceasta a jucat un rol semnificativ în organizarea vizitei comune a lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă în Israel, din 2018, potrivit unor surse diplomatice citate de „Adevărul”.

Conform declarației de avere, soțul Andreei Păstârnac, Mircea Valeriu Păstârnac deţine un teren agricol în localitatea Prejmer, județul Brașov. Terenul agricol, cu o suprafaţă de un 1 hectar în a fot moştenint anul 2022. În București, cei doi soţi deţiun un apartament de 79 de metri pătrați, achiziționat în 1998 printr-un contract de vânzare-cumpărare.

În Brașov, aceştia deține un apartament de 38 de metri pătrați, cumpărat în 1987. Tot în Brașov, aceştia mai deţin două proprietăţi imobiliare cu suprafețe de 17 și 16 metri pătrați, dobândite în 2011. Tot în Braşov, Păstărnac a moștenit în 2022 un apartament de 40 de metri pătrați. În București, mai deţiune deține un imobil cu o suprafață de 10 metri pătrați.

De asemenea, Andreea Păstârnac deţine multe autoturisme. Printre acestea se numără un Mazda 323 FBJ fabricat în anul 2000 și o Mazda 323 IV B6 din anul 1990. De asemenea, colecția sa include o Mazda 6 fabricată în 2007 și un Mercedes C180 din 2006.

Andreea Păstârnac deține nouă conturi bancare, deschise la trei instituții financiare diferite, atât în România, cât și în Belgia. La Banca Transilvania, aceasta are cinci conturi, dintre care două sunt conturi curente în lei și euro, deschise în 2010, cu sumele de 2.006 lei și, respectiv, 647,21 euro. Tot la aceeași bancă, mai deține două depozite bancare în euro, deschise în același an, în valoare de 9.234,25 euro și 11.179,09 euro. Un alt cont curent în lei, deschis în 2017 la Banca Transilvania, are un sold de 301 lei, iar un depozit bancar în dolari americani, deschis tot în 2017, însumează 39.262 USD.

În ceea ce privește Banca Raiffeisen, Andreea Păstârnac are două conturi curente: unul în lei, deschis în 2005, cu suma de 16.770 lei, și unul în euro, deschis în același an, cu un sold de 11.141 euro.La ING Belgia, deține un cont curent în euro, deschis în 2019, care are un sold de 4.309 euro.

Andreea Păstârnac a obţinut de la MAE, în 2024, un venit anual de 47634 EUR.

Ioana Bivolaru – Ambasadorul României în Franţa

În perioada 2005-2006, Ioana Bivolaru a făcut parte din echipa României care a contribuit la pregătirea Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană. A activat ca diplomat responsabil cu președinția Consiliului Uniunii Europene și cu negocierile de aderare ale României la UE la ambasadele României din Roma (2003), Haga (2004) și Helsinki (2006), conform MAE. Între 2007 și 2012, a lucrat în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

De asemenea, Ioana Bivolaru a fost director general al Departamentului Uniunea Europeană între aprilie 2012 și iunie 2016. Începând din 2016 și până în mai 2023, a îndeplinit funcția de ambasador al României în Portugalia.

Ioana Bivolaru deține mai multe proprietăți în România, după cum urmează:

În județul Ialomița, localitatea Dridu, Ioana Bivolaru și moștenitorii acesteia, Bogdan Mihai Stănescu și Anca Ioana Vizner, sunt co-proprietari ai unui teren intravilan de 1.760,47 m², dobândit în 2021 prin moștenire, în cotă de 1/2. În aceeași localitate, dețin și o casă de vacanță, construită pe o suprafață de 94,10 m², dobândită tot în 2021, în aceleași condiții de moștenire și cotă.

În București, Ioana Bivolaru este proprietara a trei apartamente: un apartament de 123,49 m², dobândit în 2010 prin contract de vânzare-cumpărare; un alt apartament de 61,13 m², dobândit în 2018, de asemenea prin contract de vânzare-cumpărare; și un apartament de 72,86 m², dobândit în 2021, în cotă de 1/2 prin moștenire, alături de Bogdan Mihai Stănescu și Anca Ioana Vizner. În 2024, Ioana Bivolaru a dobândit un apartament de 72 m² în București, în cotă de 3/4, prin moștenire de la Dumitru Bivolaru.

În ceea ce priveşte maşinile, Ioana Bivolaru are un Mini Couper din 2015 şi un Jaguar din anul 2017.

Ioana Bivolaru deține mai multe conturi bancare în diferite instituții financiare: la Banca Transilvania, în anul 2016, a deschis un cont curent în RON cu soldul de 26.000 RON și un cont curent în EUR cu 28.250 EUR. În 2021, a deschis un cont curent în USD la aceeași bancă, având un sold de 8.000 USD. În 2018, în aceeași bancă, Ioana Dalescu mai deține două conturi curente în RON, unul cu un sold de 7.399,24 RON și altul cu 28.900 RON.

La OTP Bank, Ioana Bivolaru deține un cont curent în EUR, deschis în anul 2010, cu soldul de 667 EUR. De asemenea, la Société Générale, în 2023, aceasta a deschis un cont curent în EUR, având un sold de 6.300 EUR. În 2018, la Banca Transilvania, mai există un alt cont curent în RON cu un sold de 100 RON.

De asemenea, Ioana Bivolaru are două credite la OTP Bank: unul contractat în anul 2012, scandent în anul 2041, în valoare de 70000 de euro şi unul contractat în anul 2010, scandent în anul 2040 în valoare de 57000 de euro.

În 2024, Ioana Bivolaru a obţinut de la MAE un venit anual de 48162 EUR.

Soţul acesteia, Bogdan Mihai Stănescu, Consul General în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a avut un venit anual de 28.593 EUR, în anul 2024. Tot în 2024, același Bogdan Mihai Stănescu, în calitate Ministru plenipotentiar în Ministerul Afacerilor Externe a beneficiat de un venit de 51.941 RON.

Adriana Loreta Stănescu – Ambasadorul României în Germania

Adriana Loreta Stănescu ocupă a ocupat funcția de director general al Departamentului pentru Relații cu Vecinătatea Estică, din Centrala MAE (din 2017), a fost prim-colaborator la Ambasada României la Viena (2003-2009) și în cadrul Ambasadei României de la Berlin (2011-2016).

Adriana Loreta Stănescu deține un teren intravilan în București, moştenit în anul 1987, cu o suprafață de 153 m².

În județul Buzău, în localitatea Săhăteni, aceasta mai deține un teren agricol de 14.700 m², obținut în 2006 prin contract de vânzare-cumpărare. În București, Adriana Loreta Stănescu împreună cu Sorin Teodor Stănescu sunt proprietari unui alt teren intravilan, de 310 m², dobândit în 2008 prin contract de vânzare-cumpărare. În județul Prahova, în localitatea Bărcănești, se află un teren intravilan de 850 m², achiziționat în 2010 tot prin contract de vânzare-cumpărare. De asemenea, în 2021, Adriana Loreta Stănescu a cumpărat un teren intravilan în București, cu o suprafață de 149 m².

Adriana Loreta Stănescu și soțul ei, Sorin Teodor Stănescu, dețin mai multe proprietăți imobiliare. În București, au o casă de locuit de 130 m², achiziționată în 2004, dobândită prin construcție. În județul Prahova, localitatea Bărcănești, dețin o casă de vacanță de 70 m², dobândită în 2011, tot prin construcție. Tot în București, au o altă casă de locuit, cu o suprafață de 167 m², cumpărată în 2019, dobândită prin construcție. În 2021, aceștia au achiziționat o casă de locuit de 70 m² în București, printr-un contract de vânzare-cumpărare.

De asemenea, Adriana Loreta Stănescu deţine două autoturisme: un Wolskvagen Passat din anul, din anul 2001, şi un un BMW din anul 2022.

Conform declaraţiei de avere, Adriana Loreta Stănescu nu deţine conturi bancare, însă are datorii. În anul 2018, Adriana Loreta Stănescu, a împrumutat de la tatăl ei 20.000 de euro. Împrumutul este scadent în anul 2030. Tot în 2018, aceasta a împrumutat 10.000 de euro de la sora soţului acestia, împrumutul fiind scadent în 2025. La Deutsche Bank Berlin aceasta are un credit în valoare de 8000 de euro, contractat în anul 2022, scadent în 2025. De asemenea, la BMW Bank are un credit în valoare de 20.000 de euro, contractat în anul 2022, scadent în 2025. În calitate de ambasador, Adriana Loreta Stancu a obţinut de la MAE un venit anual de 58000 EUR. Aceasta a mai obţinut şi 15600 EUR din închirierea unui imobil.

Alexandrina Livia Rusu – Ambasadorul României în Luxemburg

Alexandra Livia Rusu deține gradul diplomatic de ministru-plenipotențiar. Lucrează, în prezent, la Misiunea Permanentă a României la Viena (din 2017), a activat și în cadrul Misiunii Permanente de la New York (1999-2003), a fost director la Direcția Relații Externe UE (2003-2007), a mai activat la Ambasada României la Roma (2007-2012), la Consulatul General de la Milano (2012-2013), la Reprezentanța Permanentă de la Strasbourg (2015-2017), unde, în perioada 2015-2016 a fost însărcinat cu afaceri.

În anul 2003, Alexandra Livia Rusu a moştenit, în localitatea Voluntari, din judeţul Ilfov un teren Intravilan, cu o suprafaţă de 300 m2. În 2015, aceasta a moştenit un apartament de 86 m2, în judeţul Neamţ.

Alexandrina Livia Rusu deţine 5 conturi bancare în care are sume atânt în RON, cât şi în USD şi EURO.

Într-un cont curent deschis la o bancă din România, aceasta deține suma de 2006 RON.

La o altă bancă, într-un cont curent în euro, are suma de 177.770 EUR, conform unui raport din anul 2015.

De asemenea, ambasadoarea are o sumă de 24.842 RON într-un fond de pensii privat. Un alt cont curent, deschis tot într-o bancă din România, conține suma de 69 EUR, raportată în anul 2020. Într-un cont curent în dolari americani, Livia Alexandrina Rusu mai deține 110 USD.

Nicolae Comănescu – Ambasadorul României în Regatul Ţările de Jos

Nicolae Comănescu a fost numit în iunie 2023 în funcţia de consilier de stat pentru politică externă şi afaceri strategice în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

Acesta îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din anul 2002, atât în Centrală, cât şi în Serviciul Exterior. În perioada 2016 – 2021, a fost ambasador al României în Regatul Haşemit al Iordaniei.

Nicolae Comănescu deţine o casă moştenintă în anul 2008, cu o suprafată de 1020 m2. De asemenea, are două maşini; un Audi din 2016 şi un Peuugeot din 2005. Pe lângă acesta are şi un Harley Davison din anul 2007.

Totoadă, Nicolae Comănescu deţine obiecte de artă în valoare de 40.000 de euro, achiziţionate între anii 2020-2024.

În anul 2023, a vândut un apartament în schimbul sumei de 248000 lei.

Ambasadorul Nicolae Comănescu deține mai multe conturi bancare, inclusiv unul la ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala București, deschis în anul 2007, cu o sumă de 300 RON în contul curent sau echivalente. De asemenea, tot la ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala București, este înregistrat și un alt cont, din același an, în valoare de 50.515 EUR, tot în cadrul unui cont curent sau echivalent (inclusiv card). În plus, ambasadorul are un cont curent sau echivalente la Bank of America, deschis în 2016, cu un sold de 32.000 USD.

Ambasadorul Comănescu a contractat un credit ipotecar la BCR în anul 2006, în valoare de 298.000 EUR, cu termen de rambursare până în anul 2031. De asemenea, în 2008, acesta a mai obținut un alt credit ipotecar la aceeași bancă, în valoare de 200.000 EUR, cu termen de rambursare până în anul 2033.

Totodată, Comănescu are acţiuni (50%) la SC Asined Automotive SRL, de unde a obţinut un venit anual de 150100 RON.

În momentul actual, România nu are ambasador în Austria, ci doar un Însărcitat cu Afaceri, în persoana Andreei Amza Andras, fost consilier diplomatic la Ambasada Austriei între 2013-2015. În Principatul Lichtenstein există doar un Consulat Onorific în oraşul Schaan. Reprezentarea diplomatică şi consulară a României în Principatul Liechtenstein este asigurată de Ambasada României în Elveția. De asemenea, în Monaco România nu are Ambasadă, ci doar un Consulat Onorific.