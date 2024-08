Cum stau cu averea consilierii locali ce-și termină mandatul? Ei bine, printre cei mai bogați par să se numere Ștefan Cicioc, soțul șefei de la Finanțe, și notarul Bria au conturile pline. Și vicele Hangan stă bine la acest capitol

Ștefan Cicioc este soțul Dorinei Cicioc, directorul de la ANAF Bistrița-Năsăud, și se numără printre cei mai bogați consilieri locali. Potrivit ultimei declarații de avere, Ștefan Cicioc are un teren de 1700 de mp în Bistrița, cumpărat în anul 2005. De asemenea, deține un apartament de 78 de metri pătrați cumpărat în anul 1995, tot în Bistrița. Ulterior, în 2023, acesta a mai cumpărat un apartament de 78 de metri pătrați, tot în municipiu.

Cicioc deține 3 mașini, are 3 mașini, un Peugeot 406 din 2001, un Seat din 2007 și un Ford Kuga din 2015. Are peste 100.000 de lei investiți în fonduri private la Allianz Țiriac, cont deschis în 2008.

Fostul cadru militar are un cont de 15.400 de lei deschis la BCR în anul 2000, două conturi la Banca Transilvania cu 35.244 de lei și respectiv 10.000 de lei, ultimul fiind deschis în 2022. De asemenea, i-a dat împrumut fiului său 46.400 de lei.

Nu lipsesc nici datoriile, soția lui Ștefan Cicioc având de returnat până în 2025 nu mai puțin de 110.000 de lei la Banca Comercială Română. De la aceeaşi bancă, Ștefan Cicioc a luat 110.000 de lei, credit ce trebuie restituit, de asemenea, până în 2025. În 2023 a mai luat 130.000 de lei de la BCR, ce trebuie restituiți până în 2028, iar anul acesta a împrumutat de la o persoană fizică 50.000 de lei, bani ce trebuie restituiți până în 2030.

Zeci de mii de lei intră lunar în casa familiei Cicioc

Nici veniturile lui Ștefan Cicioc nu sunt de neglijat. Acesta încasează 1.000 de lei sub formă de indemnizație de consilier local și o pensie militară de 6.700 de lei. Mai ia o indemnizație de revoluționar, în valoare de 1000 de lei lunar.

Soția sa încasează aproape 10.000 de lei lunar ca șef Administrație la finanțe. Dorina Cicioc mai încasează câteva sute de lei de la AJOFM sub formă de indemnizație. Cei doi mai fac anual 5400 de lei din închirierea de imobile.

În 2020, anul când și-a preluat mandatul, Ștefan Cicioc avea un teren la Crainimăt, un apartament în Bistrița și un spațiu de 17,4 mp. Familia avea o singură mașină, Peugeot-ul 406, niciun ban în bănci și o datorie de 110.000 de lei la Banca Comercială Română.

Dorina Cicioc câștiga cam la fel, veneau bani din chirie, iar Ștefan Cicioc încasa o pensie militară de 5.600 de lei. În declarația aferentă anului 2020 nu apare nici indemnizația de revoluționar.

Bria, notarul care face jumătate de milion pe an!

Printre cei mai avuți consilieri locali se numără și notarul Alexandru Bria. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta deține un teren în intravilan de 541 de metri pătrați achiziționat în anul 2006, altul de 154 de metri pătrați, în intravilan, cumpărat în 2010 și un teren agricol de 28.812 de metri pătrați la Piatra Fântânele, primit în anul 2010, sub formă de donație.

Notarul deține un apartament de 72 de metri pătrați în Bistrița pe care a pus mâna în anul 2000, printr-un contract de schimb, o casă de locuit construită în 2015, de 350 de metri pătrați și o altă casă de vacanță construită în 2004, în Piatra Fântânele, cu o suprafață de 120 de metri pătrați. Acesta conduce un Land Rover Discovery din 2012.

Bria are numeroase conturi în care a adunat peste jumătate de milion de lei. Cele mai mari sume, notarul și le ține la BCR, în mai multe conturi. Deține conturi și la Raiffeisen Bank, dar și la CEC Bank. Notarul mai deține titluri de stat în valoare de aproape 100.000 de lei și a acordat partidului împrumuturi în valoare de 50.000 de lei. Acesta nu are datorii.

Din activitatea de consilier local, notarul Bria încasează lunar 1190 de lei, e membru în Colegiul Director, de unde a încasat anul trecut 30.708 de lei, adică 2.500 de lei. Din activitățile juridice a câștigat anul trecut 660.510 de lei, iar soția sa care este avocat de meserie a declarat venituri de 347.728 de lei.

De la început de mandat, Alexandru Bria nu a achiziționat bunuri, în schimb și-a mărit averea avea. În 2020, acesta avea 5 conturi în lei și 4 conturi în euro, cu 123.850 de lei și 26.262 de euro. Și atunci a declarat venituri de aproape 560.000 de lei.

Vicele Hangan are 5 terenuri la Livezile

Dacă notarul Bria s-a evidențiat cu conturile și veniturile avute, viceprimarul Sorin Hangan se evidențiază cu proprietățile. În urmă cu câțiva ani, acesta a moștenit mai multe terenuri în Livezile. A moștenit un teren de 1000 de metri pătrați, un altul de 1.748 de metri pătrați, altul de 2.325 de metri pătrați, altul de 1.200 de metri pătrați, unul de 21.886 de metri pătrați. Vicele are cotă parte din acestea, care sunt împărțite, cel mai probabil cu frații.

Are o casă de locuit cumpărată în 2007, de 324 de metri pătrați, spații comerciale de 74 de metri pătrați în Bistrița, o parte dintr-o casă de locuit din Livezile, de 200 de metri pătrați. În 2016, a achiziționat un apartament de aproape 50 de metri pătrați.

Sorin Hangan are un depozit bancar de 5.000 de euro deschis la Banca Transilvania în 2017, pensii private de 36.288 de lei. Acesta mai are 11.000 de lei la Banca Transilvania și 31.481 de lei la Raiffeisen Bank, într-un cont deschis în anul în care a preluat ultimul mandat. În 2022 a mai deschis un cont la aceeași bancă unde are 2.860 de euro. De asemenea, viceprimarul Sorin Hangan are de returnat la Raiffeisen Bank 148.564 de lei, creditul fiind luat în 2021.

De la Primăria Bistrița, viceprimarul încasează 15.000 de lei, iar soția sa încasează lunar din dividende 453 de lei și are un salariu de 3.100 de lei. Se adaugă venituri din chirii de 7.200 de lei pe an, adică 600 de lei pe lună.

La început de mandat, în 2021 avea un cont cu 62.233 de lei la Raiffeisen Bank și 5.000 de euro la Banca Transilvania. Veniturile sale veneau din mediul privat și erau mult mai modeste, cel puțin oficial.

Cel mai probabil, Sorin Hangan, deși va rămâne în Consiliul Local, fiind ales pe listele PSD nu va mai păstra funcția de viceprimar și deci salariul său de 15.000 de lei va dispărea, acesta trebuind să se mulțumească cu indemnizația de consilier, care abia trece de 1.000 de lei.

În urma alegerilor locale din 9 iunie, atât notarul Alexandru Bria, cât și Ștefan Cicioc vor rămâne în Consiliul Local al municipiului Bistrița. Ștefan Cicioc a candidat pe listele PNL pe poziția 6, astfel că locul său este eligibil. Și Alexandru Bria se regăsește pe lista PSD, tot pe loc eligibil.

