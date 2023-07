Creșterea averii aleșilor noștri este și va fi un subiect de interes public constant, în special când ne uităm cum unii politicieni s-au rezolvat pe viață din punct de vedere financiar. În acest context, Gazeta de Bistrița a luat la puricat declarațiile de avere ale consilierilor județeni din Bistrița-Năsăud, cu scopul de a dezvălui schimbările suferite de averea lor.

Jurnaliștii noștri încearcă să aducă la lumină informații clare și pe care orice cetățean le poate verifica, despre averile deputaților bistrițeni, indiferent de apartenența politică a acestora. Investigația asupra averii consilierilor județeni bistrițeni reprezintă o etapă importantă în direcția asigurării transparenței și responsabilității politicienilor din Bistrița-Năsăud. În cele ce urmează, vom analiza declarațiile de avere ale acestora, evidențiind evoluția financiară a acestora și oferind o perspectivă clară asupra bunăstării lor.

Și-a donat parte din avere fiicei! Fratele l-a mai păsuit un an pentru datoria de 5.000 de euro

Primul despre care vom vorbi este Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Astfel, la bunuri imobiliare terenuri, în declarația de avere din 2022, Radu Moldovan avea 9 terenuri în Bistrița-Năsăud, iar la clădiri, o casă de locuit, o casă de vacanță și alte bunuri imobile.

În declarația de avere pe 2023, Radu Moldovan mai are doar trei terenuri în Bistrița-Năsăud și casa de locuit.

Totodată, la bunuri mobile are aceeași mașină declarată în ambele declarații de avere, un Hyundai din 2018, la fel și ceasuri, bijuterii și obiecte de artă, în valoare de 100.000 de lei, dobândite în perioada 2010 – 2022.

De asemenea, la bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni, regăsim 6 terenuri, plus o parte dintr-un alt teren din Colibița și alte bunuri imobile înstrăinate prin contract de donație către fiica lui.

Radu Moldovan a rămas cu aceleași datorii. Mai exact la BT Bistrița cu 60.000 de lei, dar și la fratele său, Moldovan Remus-5000 euro, bani împrumutați în 2009 pe care ar fi trebuit să îi achite până în 2022. Cel puțin asta apărea în declarația completată anul trecut. În schimb, anul acesta, scadența notată de Radu Moldovan către fratele său, este 2023.

De asemenea, în același document mai este notată o datorie de 60.000 de euro la BRD GSG Bistrița.

Potrivit declarației de avere din 2022, Radu Moldovan a încasat de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, salarii în cuantum total de 164.269 lei, iar în 2023 suma totală de 164.490 lei. De asemenea, soția sa a încasat de la Curtea de Conturi 100.255 lei.

Cu averea neschimbată

Vicepreședintele Tabără Camelia nu are mari modificări in declarația de avere pe 2023. Aceasta a trecut în ambele declarații două terenuri in Bistrița-Năsăud, unul agricol și unul în intravilan, iar la clădiri sunt trecute trei apartamente, toate în Bitrița-Năsăud. De asemenea, vicepreședintele are aceeași mașină din 2021, un Opel, și datorii la BRD, în valoare de 25.000 de euro.

La fel, și salariul a rămas același, 146.016 lei, cu mențiunea că în declarația de avere din 2023 sunt trecut sumele de 392 lei, ca rest de plată hotărâri judecătorești.

Soțul ei, Tabără Ioan Nuțu, care este director la Direcția Agricolă Județeană Bistrița-Năsăud, a avut trecut în declarația de avere pe 2022 un salariu de 72.303 lei, iar în cea din 2023 suma de 73.597 lei.

A vândut un teren

Kecskeș-Simionca Tiberiu-Ciprian, vicepreședinte, are în ambele declarații de avere (2022 și 2023) 9 terenuri, toate în Bistrița-Năsăud, un apartament și un spațiu comercial de producție, (tot în Bistrița-Năsăud), un Mercedes din 2016 și un Volswagen din 2011.

La bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni avem un teren în intravilan pe care l-a înstrăinat în 2021 lui Razvanta Gabriel Nicolae, valoarea acestuia fiind de 16.000 de euro.

Și la datorii are aceiași creditori: BCR ERSTE BANK, în valoare de 50560 de euro, scadent in 2037, RAIFFEISEN BANK, în valoare de 12.000 de lei, scadent anul acesta și Raiffeisen Bank, în valoare de 12.000 de lei, scadent în 2025. La venituri Kecskes Tiberiu a scris în declarația de avere din 2022 ca a primit indemnizație de 134.799 de lei, iar pe 2023, suma a crescut la 146.016 lei.

Venituri totale de peste 130.000 lei

Primul consilier județean de la Bistrița-Năsăud despre care vom vorbi este Antal Attila. În urma analizei celor doua declarații de avere, din 2022 și 2023, consilierul județean are tot un apartament din 2007 trecut la clădiri, în Bistrița-Năsăud, două autoturisme, Ford Focus din 2002 și Ford Cmax din 2008.

La venituri, Antal Attila, ca director adjunct la Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița, notează că anul trecut a câștigat 68.675 de lei, iar soția sa, Antal Annamaria, director executiv la Direcția Județeană Pentru Sport și Tineret, Bistrița-Năsăud, câștigă 63.860 de lei. De asemenea, Antal Attila a încasat 12.044 de lei de pe urma funcției de consilier județean.

Salarii mici, completate de dividende

Consilierul județean Bertel Doru are trecut în declarația de avere din 2023 aceleași terenuri și clădiri pe care le-a declarat în 2022, respectiv două terenuri în intravilan, unul de 25.400 m2, în Mureșenii Bârgăului, celălalt în Bistrița Bârgăului, primit ca moștenire, de 23.000 mp.

De asemenea, consilierul județean are o casă de locuit de 300 m2 în Bistrița Bârgăului și un apartament tot în municipiul Bistrița.

Și la bunuri mobile a rămas cu aceleași două mașini: un BMW din 2012 și un Nissan din 1999.

La sursa de venit, Bertel Doru câștiga ca administrator la Davidor Bert Asig SRL suma de 21.480 de lei (declarație avere 2023), la care se adaugă indemnizația de consilier județean, în valoare de 1.095 lei. În cea din 2022, suma pe care o încasa era de 18.156 de lei.

Soția sa, economist la aceeași firmă, a încasat anul trecut 21.972 lei.

Totodată, soții Bertel au încasat dividende de peste 32.000 lei de la

Davidor Bert Asig SRL și Transilvania Broker.

Cu venituri lunare de 3.000 lei, și-a mai luat un apartament

Consilierul județean Calo Viorica a adăugat în declarația de avere din 2023, pe lângă apartamentul cumpărat în 2021 în Bistrița, un alt apartament, situat tot în municipiu.

În acest punct trebuie să menționăm că, în declarația completată de Viorica Calo la început de mandat, aceasta menționa un apartament de 70 m2, achiziționat în 2018. În documentul completat anul următor, adică în 2021, aleasa județeană notează un apartament de 45 m2 cumpărat în același an, fără însă să menționeze dacă celălalt a fost vândut sau donat. Pur și simplu s-a volatilizat, fiind că suntem convinși că nu l-a înstrăinat sub 3.000 de euro.

De asemenea, Viorica Calo declară economii de aproape 70.000 de lei.

Când vorbim de venituri, aleasa județeană a încasat anul trecut o indemnizație de 19.157 de lei, plus încă 17.952 de lei din pensii (adică 1.496 de lei pe lună).

Avocat, cu casă, apartamente și spații comerciale

La consilierul Cristian Costel Cârlig, pe ambele declarații de avere nu regăsim noutăți în ceea ce privește terenurile și imobilele deținute. Mai exact, consilierul județean are două terenuri în intravilan și unul agricol, ambele în Beclean. De asemenea, tot în același oraș, Cârlig are o casă de locuit și un apartament, un apartament în Cluj, și trei spații comerciale cu o suprafață totală de 253 de m2, în Bistrița.

În ceea ce privește investițiile, consilierul județean nota în documentul completat anul trecut că deține la BT Capital Parteners un număr de 157.561 de titluri în valoare de 157.561 lei. În declarația de avere din 2023, numărul acțiunilor a scăzut la 140.492, având o valoare de sub 100.000 de lei.

Până în 2037, consilierul județean Cârlig trebuie să plătească o datorie de 107.000 CHF, credit contractat în 2007 de la VolksBank.

Potrivit declarației din 2023, alesul județean, avocat de profesie, a încasat 214.498 de lei din activități juridice și aproape 30.000 de lei din contracte de închiriere. Totodată, acesta a avut un venit de 12.045 de lei anual din indemnizația de consilier județean. De asemenea, soția sa a încasat 48.929 lei de la Liceul de Arte Corneliu Baba.