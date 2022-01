Au început audierile martorilor și inculpaților din dosarul în care este judecat, printre alții, fostul secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Ioan Andreica. Doi dintre inculpați, Cristian Stamatoiu și Mircea Cozariuc, au depus deja mărturie în instanță, iar din declarațiile lor reiese că au fost oarecum forțați să dea șpăgi pentru a nu pierde contractul care viza închiderea gropilor vechi de gunoi de pe raza județului Bistrița-Năsăud. Și culmea, capul relelor ar fi fost Liviu Rusu, care a fost albit și parfumat de către procurorii DNA.

În urmă cu câteva luni, arătam cu s-au derulat o serie de afaceri ilegale și cum au fost trase sforile în spatele ușilor închise, doar pentru ca niște potentați ai zilei să pună mâna pe morman de bani – pentru ei sau pentru partidul din care făceau parte la acea vreme, fiindcă nu toți banii au ajuns doar în buzunarul propriu, lucru știut, dar nerecunoscut de nimeni. Asta este povestea pe scurt în dosarul în care este judecat Ioan Andreica, împreună de alți 8 “amici” ai săi: Popescu Lazăr, Sabău Ioan-Claudiu, Cozariuc Mihai-Mircea, Stamatoiu Cristian, Palade Adrian, Istrate Ion (Fuji), Stănescu Mihai și Stănescu Cezar.

Liviu Rusu, implicat până în gât în acest dosar în calitate de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în perioada 2008 – 2012, a scăpat bine mersi, fiindcă procurorii DNA nu au avut probe (sau nu au vrut să aibă, ori n-au fost în stare să le obțină fiindcă Rusu a fost ceva mai deștept încât să nu lase urme adânci).

După multe amânări, justificate de altfel, instanța care judecă această cauză a început să audieze martori, dar și pe inculpații care au dorit să depună mărturie: Mircea Cozariuc și Cristian Stamatoiu. Deocamdată, ne vom apleca asupra declarației primului, în care sunt dezvăluite multe aspecte ale “afacerii” de la nivelul CJ BN.

Așa cum am arătat în primul articol în care făceam referire la acest subiect, Cozariuc este omul de afaceri a cărui firmă, Interdevelopment SRL, se afla în asociere cu austriecii de la Bilfinger Berger Baugellschaft m.b.H, pentru a implementa proiectul “Reabilitarea și închiderea depozitelor de deșeuri urbane, precum și a celor rurale neconforme din județul Bistrița-Năsăud CL2”, al cărui contract l-au câștigat.

Stamatoiu era omul de legătură al lui Cozariuc în relația cu Ioan Sabău Claudiu, cel care trăgea sforile de fapt în favoarea lui Rusu și Andreica. Cel puțin asta reiese din rechizitoriul întocmit de procurori. Tot din același document reiese și faptul că, Mircea Cozariuc, prin intermediul lui Stamatoiu și cu ajutorul lui Sabău și Andreica, au încercat să pună presiune pe Liviu Rusu pentru a da drumul la lucrările prevăzute în contractul încheiat de asocierea, Interdevelopment – Bilfinger cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Balamuc cadastral în teritoriu, dureri de cap pentru proiectant, miros de bani pentru “beneficiar”

Din declarația dată în fața instanței de către Mircea Cozariuc, administratorul Interdevelopment SRL, nuanța se schimbă puțin iar accentul cade pe Liviu Rusu, care ar fi exercitat presiune pe asocierea de firme pentru a primi pe ușa din dos bani necuveniți.

Potrivit lui Cozariuc, în contractul câștigat de la CJ Bistrița-Năsăud, Interdevelopment SRL avea ca atribuții partea de proiectare și autorizare a lucrării. Însă, după semnarea contractului în începerea lucrării de proiectare, treptat au început să apară probleme. Nu direct de la Consiliul Județean, ci de la primăriile din județ, care, fie vorba între noi, mai avea și dreptate, în condițiile în care au cheltuit bani de la buget pentru a închide gropile de gunoi de pe raza localităților păstorite. Cu toate acestea, gropile au mai fost închise o dată, pe hârtie, prin proiectul implementat de Consiliul Județean, aspect care nu pare să le fi sărit în ochi procurorilor.

“Fiind vorba de foarte multe locații, circa 40 de primării, au început să apară tot felul de situații în care primarii refuzau să coopereze cu noi, ori situații în care amplasamentele nu aveau situația cadastrală făcută, toate acestea fiind situații în care predarea amplasamentelor nu era posibilă, iar astfel cheltuirea banilor pe terenuri care nu erau identificate nu era posibilă.

În această situație era necesară intervenția Consiliului Județean pentru armonizarea relației cu primarii și rezolvarea situației cadastrale, astfel încât noi să fim în măsură să obținem certificatul de urbanism și să demarăm lucrările.

În tot acest interval, Consiliul Județean nu a intervenit, însă asocierea noastră a demarat mai multe lucrări pregătitoare pentru lucrările efective, care au presupus un efort logistic și financiar mare, un angajament foarte serios al consorțiului de firme”, a arătat Cozariuc în fața instanței.

Cozariuc: Eram pus în situația de a pierde tot ce aveam

În situația dată, mai susține acesta, în interiorul consorțiului au început să apară discuții în legătură cu această trenare, inclusiv în legătură cu o iminentă reziliere a contractului, care din perspectivă financiară era o catastrofă.

“În acest context, în timpul unei discuții care a avut loc în biroul meu, un mic colaborator care a asistat la discuții, domnul Stamatoiu a făcut precizarea că a primit un mesaj din partea președintelui Rusu pentru deblocarea situației financiare prin semnarea unui subcontract cu firme locale. Vreau să subliniez de la bun început faptul că am avut reprezentarea că acest mesaj vine de la președintele Consiliului Județean, domnul Rusu.

De altfel, ca o paranteză arăt că domnul Stamatoiu obișnuia să îmi povestească în discuțiile pe care le-am avut ulterior pe aceste aspect, despre întâlnirile pe care le-a avut în acest context cu domnul Rusu și cu domnul Olteanu și Andreica. Astfel, îmi povestea ce tensiune și la ce discuții a asistat, despre nervozitatea și suspiciunea existentă între aceste persoane în legătură cu modul de împărțire a sumelor de bani. Foarte speriat după aceste întâlniri la Bistrița, domnul Stamatoiu îmi spunea că nu este cazul să ne jucăm cu aceste persoane, iar situația trebuie deblocată. Cu alte cuvinte, faceți plățile!”, a mai declarat Mircea Cozariuc.

Acesta a mai precizat că inițial a refuzat categoric ideea de a da șpagă, însă mai apoi nu prea a avut de ales, în condițiile în care relația cu CJ BN s-a deteriorat, încât nu i se mai răspundea la telefoane de către reprezentanții administrației județene.

“Precizez că anterior relația de colaborare instituțională cu reprezentanții Consiliului Județean a fost una foarte bună și s-a deteriorat până în momentul în care nimic din ceea ce făceam nu era bine, iar apoi nu mi s-a răspuns la telefon. Întârzierea s-a perpetuat, iar astfel toate analizele de risc duceau la perspectiva rezilierii.

Pentru noi rezilierea însemna practic închiderea firmei, asta deoarece angajamentul societății noastre în acel proiect s-a ridicat la 400.000 lei, iar veniturile au reprezentat aproximativ 8.000 lei.

În aceste condiții am decis să iau în considerare propunerea domnului Stamatoiu. La momentul respectiv, ținând cont de situația în care se află societatea, am pus în balanță costurile și beneficiile, riscurile și așa am decis să accept această propunere, deoarece eram pus în situația de a pierde tot ce aveam în situația în care contractele erau reziliat”, a mai spus Cozariuc.

Omul de afaceri a mai explicat că, la acel moment, ca să poată plăti șpăgile a fost nevoit să deschidă o linie de credit la o bancă și așa a plătit prima tranșă de 100.000 de euro, după care lucrurile au început să apară pe făgașul normal.

“Domnul Stamatoiu a făcut mai multe drumuri la Bistrița unde se întâlnea cu domnul Rusu și îmi confirma că se deblochează. Precizez că domnul Stamatoiu mi-a spus în mod direct că se întâlnește cu domnul Rusu în vederea deblocării situației.

După câteva luni de zile situația s-a tensionat din nou și era vorba să dăm curs celui de-al doilea subcontract, în valoare de 200.000 euro. Acest subcontract mi-a fost prezentat la câteva zile după primul contract însă prima oară a fost plătit primul contract. (…) În această perioadă dintre cele două plăți și relația cu beneficiarul lucrărilor a început să se înrăutățească și chiar am bănuit pe domnul Stamatoiu, până când am observat că după ce am făcut și cea de-a doua plată toate obstacolele au dispărut, înțelegându-se că a fost îndeplinită astfel cerința”, a mai explicat în fața instanței Mircea Cozariuc.

(Va urma)