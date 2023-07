Asociaţia Open Your Heart, în parteneriat cu Primăria Bistrița, Centrul Cultural Municipal și Direcția de Asistență Socială, organizează vineri, 14 iulie, de la ora 19.00, în cadrul Zilelor Bistriței, prezentarea de modă Atipic Beauty by Magda Coman, un eveniment emoţionant aflat la a 36-a ediţie, care transmite un mesaj puternic: „Frumusețea e în noi, nu în aparențe!”.

Potrivit municipalității, pe scena de pe pietonalul Liviu Rebreanu vor urca 13 modele de viață extraordinare, în fotoliu rulant, care vor defila alături artiștii și campionii care au reprezentat Bistrița pe scenele lumii.

Într-un parteneriat al caracterelor puternice, alături de modelele Atipic Beauty se vor afla Elena Kuji Buteică, Ada Milea, Gabriela Szabo, Mihaela Șteff, Tina Olari, Flavius Buzilă, Lucian Sănmărtean.

Momentele artistice vor fi susținute de Claudiu Hontilă (vioară) și Horea Haplea (pian), Ada Milea și Flavius Buzilă (Hara).

Ținutele modelelor și ale personalităților invitate care vor urca pe scenă poartă semnătura designerilor: Tina Olari, Torres Cerimonia by Pasha Men’s Wear, Ștefania Borodi, Alexa Fritsch by FFFashion, Isabela Găitan by Isabely.

Evenimentul va fi prezentat de Aneta Sângeorzan.