Polițiștii din Sângeorz-Băi au fost sesizați, marți, 12 septembrie, de către o femeie de 33 de ani, din oraș, cu privire la faptul că fiica ei NEAMȚU TEODORA-ANTONIA, în vârstă de 15 ani, a plecat voluntar de la locuința ei, din data de 8 septembrie, și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime de aproximativ 155 cm, 55 de kilograme, constituție corpolentă, ten deschis, ochi căprui, păr lung, șaten, iar ca semn particular, are o aluniță pe gât, sub bărbie.

La data plecării era îmbrăcată cu un tricou de culoare albă, pantaloni tip jeans de culoare gri și pantofi sport albi.

Persoanele care pot să ofere informaţii care să ajute la găsirea acesteia, sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie!