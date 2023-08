Consiliul Județean a alocat aproape 20 milioane de lei pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice și execuție lucrări, pentru centrele și școlile speciale din județ, pe care vrea să le reabiliteze energetic. Deja a organizat licitațiile pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 și nr. 2 din Bistrița și din Beclean și vrea să reabiliteze energetic și Școala Profesională „Sfânta Maria” Bistrița.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud organizează licitații de aproape 20 de milioane de lei pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice și execuție lucrări. Sunt vizate școlile și centrele speciale din județ, care vor fi reabilitate energetic.

Instituția, în subordinea căreia se află DGASPC, care coordonează aceste centre, pregătește reabilitarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din Bistrița, Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean.

De asemenea, Consiliul Județean pregătește și reabilitarea energetică a Școlii Profesionale „Sfânta Maria” din Bistrița, însă încă nu a organizat o licitație în acest sens. Consiliul Județean a început organizarea licitațiilor în acest sens în luna mai a acestui an, ultima fiind organizată la finalul lunii iulie.

Cei care câștigă licitațiile organizate în ultimele două luni trebuie să pună la dispoziție servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, utilaje, echipamente și dotări. Câștigătorii licitației trebuie să ofere o garanție de minim 36 de luni și să finalizeze lucrările în maxim 18 luni. Pentru proiectele tehnice are la dispoziție 2 luni, iar pentru restul alte 16 luni.

„Obiective: creșterea eficienței energetice în clădirile publice de învățământ, reducerea consumului de energie finală în clădire, scăderea gazelor cu efect de seră, scăderea consumului anual de energie primară, scăderea consumului anual de energie pentru încălzire, ameliorarea aspectulului urbanistic al clădirilor”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Dotări hightech pentru școlile speciale

Deși pare o banală reabilitare energetică, cele trei centre vor fi transformate și dotate cu aparaturi și sisteme de ultimă generație. Toate vor avea panouri foto-voltaice, sisteme perfomante de alarmare la incendiu și vor fi prevăzute cu stații de încărcare ale autoturismelor electrice.

„Necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice al clădirii va fi asigurat în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere. Se va studia posibilitatea ca, în cazul în care sistemul de încălzire/răcire existent se înlocuiește cu un sistem de încălzire/răcire nou, să se instaleze dispozitive de autoreglare a temperaturii, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic. Se vor asigura debitele de ventilare în vederea asigurării cu aer proaspăt.”

Se dorește introducerea unor sisteme de umbrire a ferestrelor pentru reglarea cantității de lumină și pentru protecția sportivă împotriva razelor UV și diminuarea afectului de supraîncălzire a spațiilor interioare. De asemenea, clădirile vor avea sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, iar zonele care deservesc bucătăriile vor fi dotate cu separator de grăsimi.

Una dintre clădirile de la Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din Bistrița va fi prevăzută cu o instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată cu paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

„Gestionarea tuturor corpurilor de clădire vizate prin proiect se realizează printr-un sistem de monitorizare, control și management energetiv. Acesta va asigura comanda sistemului de iluminat, reglarea temperaturilor în încăperi, monitorizarea consumurilor electrice, respectiv aportul de energie electrică produs de panourile fotovoltaice, monitorizarea consumurilor de încălzire și climatizare, consumul de apă rece menajeră și apă caldă menajeră”, se mai arată în caietul de sarcini.

CSEI nr. 1 din Bistrița, cel mai scump

Cele trei centre vor fi reabilitate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care are un program special dedicat reabilitărilor energetice. Deja a fost aprobată finanțarea pentru ele. Cel mai mult va costa renovarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, pentru care a fost alocată suma de 9,5 milioane de lei.

În centru învață 150 de elevi și lucrează 80 de cadre didactice, didactic-auxiliare și nedidactice. Toate clădirile care-l compun au fost ridicate în anul 1975. Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din Bistrița este alcătuit dintr-un ansamblu de 4 clădiri, însă pentru reabilitarea energetică sunt luate în calcul 3 pentru investiție.

Corpul A are un singur etaj și este compus din săli de clasă, cabinete școlare, sală de sport, centru documentare. Corpul B are 2 etaje și pod și este compus din internat și cantină, cabinete medicale, săli de clasă, ateliere, sală de mese, bloc alimentar. Corpul C este cabina portarului.

Renovare Energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița costă 5,9 milioane de lei. Este alcătuit dintr-un ansamblu de 4 clădiri, însă doar 3 vor fi reabilitate energetic. Corpul 1 are săli de clasă, internat și spații administrative. Acesta are 3 etaje și are o suprafață construită de 711 mp și suprafață utilă de 1.857 de mp.

Corpul 2 are cantină, bloc alimentar, spălătorie și centrală termică. Are doar subsol și parter. Are o suprafață construită de 540 de mp și suprafață utilă de 531 de mp. Corpul 3 este destinată portarului, are doar 18 mp.

Renovarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean este estimată la 4,4 milioane de lei. Clădirea a fost ridicată în anul 1978. Construcția are o amprentă la sol de 1.136 de mp și are săli de clasă, laborator, birouri, magazii, cabinet, sală de sport, vestiare, atelier croitorie, spălătorie, arhivă, sală de mese, bucătărie, holuri și casa scării, la etajul 1: săli de clasă, cabinete, sală de ședințe, dormitoare, laboratoare, sală de teatru, sală de recuperare, holuri și casa scării.

Ministerul Dezvoltării finanțează 123 de investiții, în 111 localități din România, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectele au o valoare totală de peste 352 de milioane de lei și au fost depuse pe componentele programului Valul Renovării. Printre ele se numără și reabilitarea energetică a celor trei centre aflate în subordinea DGASPC.

Andreea Radu