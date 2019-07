Apeleaza la cele mai performante servicii de inchirieri masini din Transilvania!

Transilvania este una dintre regiunile istorice ale Romaniei, iar numele ei se poate traduce prin „tinutul de dupa padure”, intrucat se afla in interiorul arcului carpatic. Facand parte de-a lungul timpului din Dacia, Imperiul Roman, Regatul Ungariei, Imperiul Austriac, dar fiind si stat autonom, sub suzeranitate otomana, Transilvania este din 1918 din nou pamant romanesc. Aceasta regiune contine integral noua judete (Alba, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mures si Sibiu), insa parti ale sale se intind si in Bacau, Caras Severin, Maramures, Neamt, Salaj, Suceava si Valcea.

Din punct de vedere etnografic, Transilvania este formata din urmatoarele zone: Tara Barsei, Buzaielor, Chioarului, Fagarasului (numita si Tara Oltului), Hategului, Halmagiului, Mocanilor, Motilor, Nasaudului, Oasului, Zarandului, Silvaniei, dar si Tinutul Padurenilor, Tinutul Secuiesc, Pamantul craiesc si Marginimea Sibiului. Desi, in urma aparitiei romanului „Dracula” de Bram Stoker (1897), Transilvania a fost asociata la nivel international cu vampirii si genul horror, aceasta este de fapt una dintre cele mai prospere regiuni ale Romaniei, cu municipii care ajung sa rivalizeze cu capitala Bucuresti din toate punctele de vedere.

Acesta este si cazul Clujului, unde au loc tot mai multe evenimente culturale, sportive si de business si unde tot mai multe corporatii internationale isi deschid sedii. Din acest motiv, populatia este in crestere, preturile apartamentelor si chiriilor cresc si se dezvolta numeroase servicii la aceleasi standarde precum cele din Bucuresti, spre exemplu cele de inchirieri masini. Un exemplu elocvent in acest sens il reprezinta compania de inchirieri masini FocusRent, care, dupa o experienta de peste 10 ani pe piata din Bucuresti si Otopeni, a decis sa isi extinda serviciile si in marele oras de pe Somesul Mic.

Aceasta companie pune la dispozitia clientilor trei optiuni, in functie de preferintele si necesitatile lor: servicii de inchirieri masini de scurta durata, servicii de inchirieri masini pe termen lung (in special pentru companii) si servicii de inchirieri microbuze. Bineinteles, cele mai cautate sunt serviciile de inchirieri masini de scurta durata, acestea fiind preferate atat de cei care doresc sa plece intr-un city break sau concediu, cat si de cei care trebuie sa ajunga la un important eveniment de business sau personal (nunta, botez etc).

Compania de inchirieri masini FocusRent le ofera clientilor posibilitatea sa aleaga autoturisme din patru clase:

– economy (Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus, Skoda Octavia);

– luxury (Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Audi A4);

– SUV si 4×4 (Dacia Duster, Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, BMW X5);

– microbuze (Volkswagen Transporter, Mercedes Vito).

Toate acestea au dotari impresionante, care asigura confortul si siguranta pasagerilor, au toate reviziile tehnice la zi si sunt supuse unei inspectii riguroase inainte de a-ti fi inmanate. In plus, poti alege si serviciile optionale de inchirieri masini, printre care se numara cel de sofer personal sau scaun auto pentru copil. Nu in ultimul rand, trebuie sa stii ca nu iti este impusa nicio limita de kilometri si vei beneficia de un plin de combustibil in momentul ridicarii autoturismului.