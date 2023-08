Ancuța Cîrcu a câștigat procesul cu liderul AUR, George Simion, pe care l-a acuzat de defăimare. George Simion poate să conteste decizia Tribunalului Vrancea, însă până una alta, instanța l-a obligat să publice hotărârea în mai multe publicații online și să-i plătească Ancuței Cîrcu cheltuieli de judecată.

Luna trecută, Tribunalul Vrancea s-a pronunțat în procesul intentat de Ancuța Cîrcu liderului AUR George Simion. Judecătorii îi dau dreptate bistrițencei și îi cer liderului AUR să publice hotărârea în mai multe publicații online și să-i plătească Ancuței Cîrcu cheltuieli de judecată.

„Admite în parte cererea. Constată caracterul ilicit al faptei pârâtului de a fi folosit la adresa reclamantei apelativul «prostituată», redat în publicațiile on line Fanatik (din la data de 17.02.2022), Info. Bistriţa, Ziare.com (din data de 18.02.2022), By Bihorul (din la data de 17.02.2022) şi Universul.net. Obligă pârâtul, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, pe cheltuiala sa, la publicarea dispozitivului hotărârii în publicaţii on line Fanatik, Info.Bistriţa, Ziare.com, By Bihorul şi Universul.net. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2.520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată”, este decizia Tribunalului Vrancea.

Simion poate să conteste decizia instanței, aceasta nefiind definitivă. Deocamdată, liderul AUR încă nu a contestat-o, dar are la dispoziție 30 de zile pentru această mișcare.

Ancuța Cîrcu l-a chemat în judecată pe liderul AUR, George Simion anul trecut în luna februarie. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București, însă în toamna anului trecut se admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului București, iar dosarul se mută la Vrancea. Dosarul a ajuns la Tribunalul Vrancea abia în aprilie anul în curs, iar prima sentință a venit câteva luni mai târziu.

George Simion a fost cel care a cerut declinarea cauzei către Tribunalul Vrancea, cerere ce i-a și fost aprobată. Liderul AUR a susținut, la proces, că cererea de chemare în judecată ar fi neîntemeiată și le cere magistraților să o respingă și să o oblige pe Ancuța Cîrcu să plătească cheltuieli de judecată.

George Simion a numit-o pe Ancuța Cîrcu prostituată

Totul a pornit de la faptul că liderul AUR George Simion a numit-o pe Ancuța Cîrcu „prostituată”. Ancuța Cîrcu a susținut în fața presei că a făcut parte din partidul condus de Simion, fiind prim-vicepreședinte al filialei AUR Galați, pe care l-a criticat dur:

„Să vă spun cum văd eu acest AUR. În primul rând, sunt o gașcă de impostori ajunși în Parlament din cauza gafelor făcute de celelalte partide, de lipsa de orizont a românilor. La AUR, cuvântul de ordine este scandal! Nu au un proiect de țară, nu au o lege. Nu au orizont. Șeful scandalagiilor auriști este liderul ultrașilor, George Simion. A spus omul ăsta ceva de la tribuna Parlamentului, de când este acolo, plătit din bani publici, că AUR vrea să inițieze o lege prin care să aducă bunăstarea românilor?”, preciza Ancuța Cîrcu.

George Simion a susținut însă că rebrișoreanca n-a făcut parte niciodată din AUR, pentru că nu i-ar fi fost aprobată adeziunea. Mai mult, a numit-o prostituată: „Adeziunea trebuie aprobată, acesteo Ancuța Cârcu nu i-a fost niciodată aprobată adeziunea, pentru că am căutat pe Google. Nu există femeia asta, nu a fost niciodată membru AUR. Femeia asta a fost prostituată, din câte știu”, spunea George Simion despre Ancuța Cîrcu.

La scurt timp de la izbucnirea scandalului, Ancuța Cîrcu s-a adresat instanței și-a înregistrat un dosar în care îi cere lui Simion scuze publice, dar și o sumă consistentă de bani. Este vorba despre 150.000 de euro, pentru încălcarea demnității, onoarei și reputației.

„Solicit instanței constatarea încălcării demnității, onoarei și reputației subsemnatei prin afirmații calomnioase și denigratoare făcute în spațiul public de către pârât și obligarea acestuia la plata sumei de 150.000 de euro, în echivalent lei la cursul valutar de la data plății. Obligarea pârâtului la prezentarea de scuze în mod public față de subsemnata și la redactarea dispozitivului hotărârii ce va fi pronunțată de instanță prin publicarea unui articol pe cheltuială proprie în două ziare de circulație națională. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul litigiu”, spune Ancuța Cîrcu în chemarea în judecată.

Raposatul Vadim Tudor a numit-o și el pe Ancuța „prostituată”

Simion nu este primul lider politic care o numește pe Ancuța Cîrcu „prostituată”. Aceasta a fost înjurată ca la ușa cortului și de liderul PRM, Vadim Tudor, care a murit înainte să apuce să-i plătească rebrișorencei daune morale pentru jignirile aduse.

„Ea e o prostituată, presta la benzinărie. Stă pe banii unui consilier prezidențial (…) Dute—n m… mă-tii de c….ă”, spunea Vadim Tudor în 2013. La scurt timp, Ancuța Cîrcu l-a reclamat pe Vadim Tudor la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru injuriile aduse în mai multe emisiuni TV. Instituția l-a amendat pe liderul politic cu 3.000 de lei.

Ancuța Cîrcu a ajuns chiar să îi trimită o scrisoare președintelui Parlamentului European de atunci, Martin Schulz, în care îi vorbea despre comportamentul și limbajul folosit de europarlamentarul Vadim Tudor în spațiul public. Martin Schulz i-a și răspuns și i-a recomandat acesteia să îl acționeze în judecată.

Ancuța Cîrcu l-a acționat în judecată pentru calomnie și a și câștigat procesul în 2014. Tribunalul București l-a obligat pe Vadim Tudor să îi plătească Ancuței Cîrcu daune de 1.000 de lei și să publice sentința în două dintre publicațiile sale: „Tricolorul” și „România Mare”.

Rebrișoreanca a continuat să-l atace pe Vadim Tudor, folosindu-se de contul său de pe o rețea de socializare, chiar și când acesta se zbătea între viață și moarte. În momentul în care acesta a decedat, în anul 2015, Ancuța Cîrcu a spus că donează daunele morale de 1.000 de lei datorate de Vadim familiei sale, pentru a-i cumpăra un costum de înmormântare.

Întoarsă în țară obligat-forțat după ce a fost trimisă în judecată pentru proxenetism, Ancuța Cîrcu s-a mutat cu fiul său în casa familiei sale din comuna Rebrișoara. Aceasta și-a deschis un magazin online de haine de ocazie și încearcă să se folosească de popularitatea sa de pe rețelele de socializare pentru a promova diverse business-uri din județ. Unele din clipurile postate de Ancuța Cîrcu pe rețelele de socializare au ajuns chiar în atenția presei naționale.

Unul dintre clipurile vloggeriței a fost intens comentat în cadrul emisiunii de la ProTV, Apropo TV, de Andi Moisescu și invitații săi. Aceasta a fost luată la mișto din cauza greșelilor de exprimare și a cuvintelor „pompoase” folosite în descrierea serviciilor și produselor promovate.

