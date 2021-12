Primarul comunei Runcu Salvei, Anchidim Pavelea, a fost condamnat de Judecătoria Năsăud la 4 luni de închisoare cu amânare pentru purtare abuzivă, după ce, în urmă cu 5 ani, l-a înjurat pe fostul director al Școlii Gimnaziale “Ioan S. Pavelea” localitate și totodată consilier local PSD, Ioan Man. Cei doi sunt conflict de ani de zile, fiind veșnici rivali în alegerile locale, în urma cărora a câștigat de fiecare dată Anchidim Pavelea. Că primarul este slobod de gură și impulsiv, asta este bine știut de toată lumea, însă în 2016 a făcut o foarte mare greșeală: l-a înjurat pe Man în incinta primăriei, în timpul ședinței de consiliu local, în timp ce fiecare dintre ei își exercitau funcțiile în care au fost aleși de cetățenii comunei, unul ca primar, celălalt ca și consilieri local.

În 2016, Ioan Man a depus o plângere penală împotriva primarului Anchidim Pavelea, deoarece, față de colegii de consiliu local și alți angajați din primărie, l-ar fi înjurat și lovit, astfel că s-a simțit umilit.

În timpul desfășurării ședinței Consiliului Local, după dezbaterea primului punct, la capitolul „diverse” între inculpatul Anchidim Pavelea și persoana vătămată Man Ioan a avut loc o discuție contradictorie, în timpul căreia inculpatul i-a adresat persoanei vătămate, cuvinte și expresii jignitoare. În continuare inculpatul Anchidim Pavelea a făcut referiri la disfuncționalitățile școlii de pe raza localității, având în vedere faptul că persoana vătămată Man Ioan ocupase anterior funcția de director al școlii din localitate, reproșându-i totodată persoanei vătămate că nu a fost invitat la timp cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al Scolii din data de 26.01.2016. Apoi inculpatul Anchidim Pavelea a continuat cu jigniri la adresa persoanei vătămate Man Ioan, replicând «măi p…ă, să-mi be..ști p..a», «ești un nemernic și un incapabil», fapt ce reiese din declarațiile martorilor oculari D. D, E. E., F. F. și G. G.

La scurt timp, după ce aceea ședința s-a încheiat, cei prezenți au părăsit sala de ședințe, printre aceștia aflându-se și persoana vătămată Man Ioan și inculpatul Anchidim Pavelea. După ce persoana vătămată Man Ioan a părăsit sala de ședințe, în holul instituției primăriei situat la etajul 1 al clădirii, s-a întâlnit cu numitul J. J., care se afla lângă xeroxul din hol împreună cu numitul K. K., casier în cadrul Primăriei comunei Runcu Salvei. Cu această ocazie persoana vătămată l-a salutat pe numitul J. J., moment în care inculpatul Anchidim Pavelea a ieșit din biroul acestuia și în momentul când a trecut pe lângă persoana vătămată Man Ioan, l-a călcat pe piciorul stâng, provocându-i astfel suferințe fizice, astfel cum rezultă din declarația persoanei vătămate și cea a martorului D. D.”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

În fața procurorilor, Anchidim Pavelea a arătat că întreg demersul întreprins de Ioan Man “are drept cauză conflicte mai vechi generate de calitatea de competitor electoral la alegerile locale în anul 2012, acesta fiind din partea PDL, iar persoana vătămată din partea PSD, suspectul precizând că implicarea sa în gestionarea și administrarea corectă a treburilor școlii (al cărui director a fost până nu demult persoana vătămată, urmare a faptului că în urma evaluării efectuată de către forurile competente din învățământ a obținut calificativul «nesatisfăcător», ceea ce nu i-a mai permis ocuparea funcției de director, în schimb director al școlii este soția acestuia), constă în menținerea legăturii cu Consiliul de Administrație, informare cu privire la problemele administrative ale școlii, în exercitarea acestor atribuții, sens în care a constatat că există nereguli, fapt pentru care a sesizat inclusiv Ministerul Educației Naționale și Cercetării, precum și organele de urmărire penală”.

Inițial, procurorii au mers în instanță cu soluție de renunțare la urmărirea penală, însă instanța a respins acțiunea, astfel că nu au avut de ales și au continuat urmărirea penală împotriva lui Anchidim Pavelea.

Rivali pe viață! Și-au căutat veșnic nod în papură

Scandalul care i-a adus lui Pavelea condamnarea de 4 luni de închisoare cu amânare s-a petrecut în ianuarie 2016, chiar la prima ședință ordinară de consiliu local din an. Înainte cu două-trei zile de ședința de consiliu local, primarul Pavelea a primit o invitație la o ședință de consiliu de administrație a unității de învățământ condusă pe atunci de soția lui Man, după ce aceasta a avut loc. Concret, conform invitației, ședința consiliului de administrație era programată la ora 14.30, însă în realitate ea a fost ținută dimineață la ora 10.00. Când primarul a ajuns la școală, singurul care mai era pe acolo a fost Man, care l-a scos afară pe acesta.

Însă, odată cu ședința de consiliu local, Man fiind și președintele comisiei de învățământ, a fost luat la întrebări de către primarul Pavelea. În fața instanței, edilul a susținut că Man l-a amenințat în timpul ședinței, astfel că între ei au avut loc un schimb de replici mai dure.

“(…) înainte cu circa 2 sau 3 zile înainte de data de 27.01.2016, în jurul orei 14:00, am primit o invitație scrisă, pentru a participa la ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Ioan S. Pavelea din localitate. Invitația mi-a fost înmânată de femeia de serviciu a școlii, iar ședința eram anunțat că va avea loc, la ora 14:30. M-am deplasat la școală pe jos, iar în sala profesorală a școlii, l-am găsit doar pe domnul Man Ioan, pe care l-am întrebat despre ședință, iar el mi-a spus că aceasta a avut loc la ora 10:00 în acea zi și mi-a spus să ies afară de acolo. La următoarea ședință de consiliu local, care avut loc după câteva zile de la acest incident, întrucât domnul Man Ioan era președintele comisiei de învățământ din cadrul Consiliului Local, am ridicat problema ședinței la care am fost invitat la școală, solicitându-i să nu se mai întâmple să fiu invitat la o ședință a școlii după ce aceasta are loc, mai ales având în vedere că exista o colaborare deficitară între Primărie și școală, noi întâmpinând probleme, legate de buna administrare a consiliului local. În ședință domnul Man Ioan apoi m-a amenințat, iar între noi a avut loc un schimb de replici pe un ton ridicat, însă nu este adevărat că i-am adresat cu această ocazie cuvinte sau expresii jignitoare, care să îi fi lezat demnitatea sau onoarea. Între mine și persoana vătămată, există o relație conflictuală mai veche, în timp dânsul formulând mai multe plângeri penale împotriva mea și sesizări, fiind contracandidatul meu la alegerile locale, în anii 2005, 2012, iar soția sa în anul 2016. Menționez că rezultatul alegerilor în urma cărora eu m fost ales primar, nu a fost unul strâns eu câștigând cu peste 80% din voturi”, a declarat Anchidim Pavelea în fața instanței.

Totodată, edilul a mai precizat în instanță faptul că membrii consiliului local se ceartă deseori între ei pe diferite teme.

“Aceste cuvinte urâte au mai fost adresate și direct de membrii consiliului între ei, depinde de contextul discuției, și au mai fost rostite și fără adresă. Spre exemplu au fost folosite în timp următoarele expresii: tâmpit, și nu mai rețin altele dar foarte multe expresii chiar și înjurături. Aceste expresii erau folosite atât de membrii consiliului cât și de mine personal. (…) După ședința de consiliu nu s-a mai întâmplat nimic eu ducându-mă la mine în birou. La un moment dat m-am întâlnit cu J.J. cu care am dat mâna. În momentul în care eu m-am întâlnit cu J.J. persoana vătămată a ieșit din sala de ședință și a trecut pe lângă noi, dar nu am vorbit nimic și nici nu am lovit persoana vătămată în acel moment, nici măcar nu l-am atins. Pe hol, la acel moment se mai afla casierul primăriei, K.K.”, a mai precizat edilul de Runcu Salvei.

Înjurăturile, obișnuite și normale în consiliul local din Runcu Salvei?

Întrucât instanța a constatat că Anchidim Pavelea nu-și recunoaște vina, instanța a dispus reaudierea lui Man, dar și a martorilor din dosar, care au confirmat că primarul l-a înjurat pe consilierul local. La final, judecătorul cauzei a ajuns la concluzia că Pavelea se face vinovat de purtare abuzivă.

“În timpul ședinței Consiliului Local, între inculpatul Pavelea Anchidim și persoana vătămată Man Ioan au avut loc discuții contradictorii, schimburi de replici, inculpatul țipând la persoana vătămată și adresându-se acesteia inclusiv cu următoarele cuvinte ,, măi p…ă, să-mi belești p…a”, ,,ești un nemernic”, ,,ești prost”. La rândul său, persoana vătămată i-a replicat inculpatului ,,să ți-o belească mă-ta care te-a făcut”. Discuțiile în contradictoriu dintre cei doi au avut loc de față cu ceilalți consilieri locali prezenți la ședință și au durat câteva minute, nefiind consemnate în procesul-verbal al ședinței.

Inculpatul Pavelea Anchidim nu a recunoscut comiterea faptei pentru care a fost trimis în judecată, declarând, atât cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală, în calitate de suspect, cât și de inculpat, cât și cu ocazia audierii sale în faza de judecată, în esență, că, între el și persoana vătămată a avut loc un schimb de replici pe un ton ridicat, însă nu este adevărat că i-a adresat cu această ocazie cuvinte sau expresii jignitoare, care să îi fi lezat demnitatea sau onoarea.

Instanța reține că susținerile inculpatului sunt contrazise de ansamblul materialului probator administrat în cauză, în faza de urmărire penală și în faza de judecată, din care rezultă că acesta a folosit cuvinte și expresii jignitoare și indecente la adresa persoanei vătămate.

Prin plângerea penală formulată, precum și prin declarațiile date în faza de urmărire penală și în fața instanței, persoana vătămată a relatat modalitatea în care i s-a adresat inculpatul în cadrul ședinței consiliului local din data de 27.01.2016, folosind cuvintele „măi p…ă, să-mi belești p…a” și ,,nemernic”.

Faptul că inculpatul i-a adresat persoanei vătămate cuvintele și expresiile susmenționate rezultă din declarațiile martorilor D. D., E. E., F. F. și H. H., audiați în cursul urmăririi penale și reaudiați nemijlocit de instanță. (….)

Întrucât fapta inculpatului de a folosi cuvinte și expresii jignitoare și indecente la adresa persoanei vătămate a avut loc în cadrul unei ședințe de Consiliu local, la care inculpatul și persoana vătămată luau parte în virtutea calităților lor de primar, respectiv, consilier local, este evident că fapta a fost săvârșită de inculpat în calitatea sa oficială, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu. Astfel, latura obiectivă a infracțiunii de purtare abuzivă prevăzută de art. 296 alin. 1 Cod penal, este întrunită în speță.

În ceea ce privește urmarea imediată a săvârșirii faptei, instanța constată că este reprezentată de starea de pericol prin care se aduce atingere demnității persoanei, urmare care rezultă din însăși natura acțiunii inculpatului, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit infracțiunea cu intenție indirectă, în accepțiunea art. 16 alin. 3 lit. b C.pen, întrucât în cauză rezultă că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale și a consecințelor acesteia, pe care, deși nu rezultă că le-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lor.

Pe cale de consecință, apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 396 alin. 2 C.proc.pen., în sensul că fapta săvârșită de inculpat există, constituie infracțiune și a fost săvârșite cu forma de vinovăție prevăzută de lege.

Faptul că între inculpat și persoana vătămată există o stare conflictuală mai veche, iar certurile dintre aceștia erau frecvente în cadrul ședințelor de consiliu local, ambii folosind cuvinte jignitoare la adresa celuilalt, ori faptul că, deseori, în timpul unor ședințe de consiliu local, există discuții contradictorii între consilieri, instanța apreciază că nu sunt de natură a influența existenței faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, în condițiile în care acesta, prin comportamentul său a dat dovadă de o conduită contrară funcției publice pe care o exercita și o exercită în prezent”, se arată în motivarea instanței.

Lovitura nu a fost dovedită

Dacă în ceea ce privește înjurăturile, situația a fost clară pentru instanță, partea cu lovirea nu a fost pusă în aceeași lumină, fiindcă probele nu conduceau la un astfel de gest comis de primar.

“În ceea ce privește comiterea de către inculpat a infracțiunii de purtare abuzivă și în forma prevăzută de art. 296 alin. 2, constând în aceea că, în data de 27.01.2016, după terminarea ședinței consiliului local, în holul primăriei, a călcat cu piciorul, piciorul stâng al persoanei vătămate, producându-i acesteia suferințe fizice, instanța reține că, din probatoriul administrat în cauză, nu rezultă că inculpatul a lovit, respectiv călcat cu piciorul său, piciorul persoanei vătămate.

În cauză au fost audiați nemijlocit atât martorii prezenți la ședința consiliului local, dar și martorul K.K., care se afla în holul primăriei când au ieșit părțile din ședință și care i-a observat pe aceștia, însă, coroborând declarațiile martorilor oculari, instanța apreciază că fapta de lovire nu există.

Se reține astfel că, în ceea ce privește lovirea persoanei vătămate, respectiv călcarea acesteia pe picior, doar martorul D.D. a declarat în faza de urmărire penală că a observat personal momentul în care inculpatul «a încercat să lovească cu piciorul persoana vătămată în zona gleznei, călcându-l astfel pe picior», însă la momentul la care a fost audiat nemijlocit de instanță, martorul a fost evaziv, declarând că l-a observat pe inculpat care a ieșit pe hol și trecând pe lângă persoana vătămată fie a încercat să-l lovească cu piciorul, fie l-a călcat pe picior încercând cumva să-l provoace, fără să indice exact dacă a observat că inculpatul a atins cu piciorul persoana vătămată”, se precizează în documentul instanței.

Costul înjurăturilor: 4 luni cu amânare, 2.500 lei despăgubiri morale și riscul de a-și pierde mandatul de primar

Astfel, magistratul care judecat cauza a considerat că fapta lui Pavelea are un grad de pericol social destul de ridicat, “ținând cont de rezonanța socială a acesteia, consecințele directe asupra persoanei vătămate, precum și modul concret de săvârșire”. Drept urmare, „instanța s-a orientat înspre aplicarea unei pedepse medii, considerând justă pedeapsa de 4 luni pentru infracțiunea săvârșită”. Asta în condițiile în care legea prevede că “Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”. Dacă Man ar fi dovedit că într-adevăr a fost călcat pe picior de către primar, atunci Pavelea ar fi primit o pedeapsă ceva mai mare, întrucât legea spune că în asemenea cazuri limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

În plus, acesta trebuie să îi plătească 2.500 lei despăgubiri morale lui Ioan Man, deși fostul director a cerut în instanță să i se acorde suma de 20.000 lei.

Anchidim Pavelea nu a fost de acord cu această sentință și a atacat-o cu apel.