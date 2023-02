Pentru Ford, siguranta reprezinta un element cheie pentru autovehiculele lor. Head-up display-urile nu reprezinta o noutate pe piata, insa, acestea le-au permis soferilor sa ramana concentrati asupra drumului afisandu-le cateva informatii necesare chiar deasupra intrumentarului de bord.

In prezent, inginerii Ford testeaza o noua tehnologie de afisaz informatii, dar prin intermediul farurilor, astfel incat soferii sa fie mai atenti la drum.

Noua tehnologie de faruri poate proiecta pe asfalt informatiile, chiar in campul vizual al soferului, informatii precum directii, limite de viteza sau informatii despre vreme pe sosea, astfel incat privirea soferului sa ramana fixata la partea carosabila, fara a mai fi nevoit sa-si mute privirea in alte directii.

Proiectarea informatiilor pe sosea folosind farurile ar putea preveni multiple accidente, in special cele care se petrec pe timp de noapte, fiind o tehnologie extrem de utila atat pentru sofer si pasagerii acestuia, cat si pentru pietoni. De exemplu, o trecere de pietoni ar putea fi proiectata pe drum, ceea ce este ideal, in situatiile in care marcajele rutiere existente sunt estompate sau neclare. Un alt exemplu poate fi afisarea unei cai pe care soferul trebuie sa o urmeze pentru a se asigura ca biciclistii sunt depasiti la o distanta sigura.

Tehnologia ar putea oferi soferului informatii despre schimbarile vremii, cum ar fi caderea zapezii, ceata, conditii de carosabil acoperit cu gheata si asa mai departe. Conectarea farului la sistemul de navigatie ar putea afisa virajele viitoare, in timp ce latimea vehiculului ar putea fi proiectata pe sosea, ajutand soferul sa se orienteze mai bine in parcari sau in alte spatii inguste.

Condusul pe timp de noapte este in general mai periculos din cauza vizibilitatii reduse

De-a lungul timpului, Ford a pus accent pe siguranta, atat prin modul in care au fost construite masinile, cat si prin sistemele de siguranta care au echipat aceste masini.

Totusi, nu totul se rezuma la aceste aspecte, ci este esential ca orice sofer sa isi intretina corespunzator autoturismul. Indiferent ca este vorba despre o masina mai veche sau mai noua, este necesar sa o mentineti in parametrii optimi de functionare. De exemplu, puteti gasi piese auto Ford Fiesta Mk7 de origine la preturi avantajoase, pe site-ul Pieseford.ro. Tot ce trebuie sa faceti este sa selectati filtrele necesare astfel incat sa corespunda cu modelul pe care il detineti si asta este tot.

Aceste piese auto originale garanteaza o calitate inalta si un plus de siguranta, in special daca este vorba despre sistemul de franare sau sistemul de iluminare al masinii. Accesand Pieseford.ro puteti gasi piese originale Ford Fiesta 2013-2017 cat si piese originale pentru majoritatea modelelor brand-ului mai vechi sau mai noi, in functie de masina personala.

Condusul atat pe timp de zi dar mai ales pe timp de noapte poate deveni obositor. Tocmai din acest motiv, pe langa alte masuri precum odihna sau pozitia la volan, este necesar sa intretineti masina corespunzator, cu piese Ford originale. Sistemele de siguranta ajuta extrem de mult, insa, nu reprezinta totul. Efortul de a face condusul pe timp de noapte mai confortabil face parte din angajamentul Ford de a dezvolta tehnologii care servesc și inspiră modul în care oamenii trăiesc și lucrează, pentru a face viața mai ușoară mai sigura, acum și în viitor.