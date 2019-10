Ai un obiectiv sportiv precis? Iata ce aparate fitness te pot ajuta sa il atingi in confortul propriei locuinte!

In prezent, tot mai multe persoane constientizeaza riscurile pe care un stil de viata sedentar le implica asupra sanatatii, motiv pentru care aleg sa iasa la alergare in parc, sa faca plimbari cat mai lungi cu bicicleta sau sa deschida un abonament la salile de fitness din zona in care locuiesc sau lucreaza.

Desi aduc beneficii foarte mari, aceste initiative presupun si sacrificii notabile, nefiind cele mai comode sau eficiente. Astfel, activitatile sportive desfasurate in aer liber sunt influentate de starea vremii, salile de sport sunt foarte aglomerate in majoritatea orelor de program, iar timpul liber de care ne bucuram tot mai rar nu permite antrenamente chiar in fiecare zi.

Cea mai confortabila solutie in sprijinul eforturilor sportive este achizitionarea unor aparate fitness pe care sa le folosesti acasa, astfel evitand drumurile spre si dinspre sala, momentele de asteptare pentru a se elibera aparatul pe care vrei sa il folosesti si privirile nedorite ale persoanelor din jur.

Mai mult decat atat, in timpul exercitiilor efectuate in confortul propriei locuinte vei putea viziona un episod din serialul preferat sau vei putea alege playlist-ul pe care sa il asculti pentru a te bucura de o atmosfera ideala de antrenament. In functie de rezultatele pe care le urmaresti si de spatiul pe care il poti “sacrifica”, specialistii din cadrul marelui furnizor de aparate fitness Sport-Mag ti-au pregatit cateva recomandari utile.

Cresterea masei musculare

Exercitiile cu greutati sunt cele mai indicate in cazul in care obiectivul tau este sa dezvolti musculatura din anumite zone ale corpului. Tocmai de aceea, recomandarile vor viza categoria de aparate fitness care asigura cele mai eficiente antrenamente de forta.

Iata ce ai putea alege:

– bara dreapta scurta/bara EZ, gantere si discuri de diferite valori: exercitiile ce implica folosirea ganterelor si halterelor sunt foarte eficiente atat in dezvoltarea grupelor musculare mari (ale pieptului sau spatelui), cat si in evidentierea si tonifierea bratelor si antebratelor. Aceste greutati pot fi folosite in antrenamente libere sau completate de o banca dreapta sau inclinata pentru largirea plajei de metode de solicitare a fiecarei grupe musculare;

– banca multifunctionala: exista multe modele de aparate fitness multifunctionale concepute special pentru cresterea rapida a masei musculare, iar acestea au ca rol principal antrenarea izolata a grupelor de muschi pentru o dezvoltare eficienta si personalizata.

Ideal este sa antrenezi toate grupele musculare si sa variezi cat mai mult exercitiile. Din acest motiv, va trebui sa alegi perechi de discuri cu cat mai multe valori de greutate, care sa permita atat “lucrarea” intensa a grupelor mari, cat si solicitarea indelungata a grupelor musculare mai mici.

Slabire si tonifierea musculaturii

Daca reusesti sa mentii o frecventa de 3-4 antrenamente cardio pe saptamana, vei putea asigura un parcurs sanatos si rapid spre slabire, iar categoria de aparate fitness ce permit acest tip de antrenamente are cateva modele apreciate de milioane de persoane din intreaga lume:

– bicicleta fitness/eliptica: exercitiile desfasurate cu regularitate pe bicicleta stationara asigura un proces foarte eficient de slabire prin arderea puternica a caloriilor din corp. Pe deasupra, sistemul circulator si rezistenta la efort vor fi imbunatatite simtitor, iar antrenamentele vor avea un impact redus asupra articulatiilor tale;

– banca de abdomene: zona de mijloc a corpului este, de obicei, un magnet pentru tesutul adipos, iar un abdomen plat sau bine definit este printre cele mai dificile obiective. Astfel, aparatele fitness care permit antrenamente ale musculaturii abdominale nu ar trebui sa lipseasca din programul tau de eliminare a kilogramelor in exces.

– banda de alergat: acest tip de aparate fitness din salile de sport iti lasa impresia ca ocupa foarte mult spatiu, insa exista si modele pliabile si de dimensiuni reduse, pe care le poti instala rapid in orice incapere a locuintei tale.

Alergarea este printre cele mai eficiente si placute metode de slabire si tonifiere a musculaturii si, pe deasupra, foloseste miscari naturale, astfel incat nu va fi nevoie sa deprinzi tehnici noi de antrenament.

Nu uita sa iti acorzi 5 minute inainte de fiecare antrenament pentru incalzire si 5 minute dupa antrenament pentru revenire, astfel incat sa te poti feri de accidentari. In plus, incearca sa sustii exercitiile pe aparatele fitness preferate cu o dieta corespunzatoare.