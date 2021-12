Conform specialistilor, succesul in viata se datoreaza in proportie de 25% inteligentei, iar restul se bazeaza pe trasaturi de caracter, cum este si capacitatea de a lua initiativa. Totusi, exista foarte multi adulti care nu au curajul sa inceapa ceva nou, fie din cauza lipsei de incredere in propria persoana, fie din cauza fricii de esec sau din alte motive specifice.

Cum poti evita ca fiul sau fiica sa ajunga intr-o astfel de situatie? Cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este reprezentata de inscrierea la cursuri de dezvoltare personala oferite de catre Success Academy. Programul de cursuri este destinat atat copiilor, care vor fi inscrisi in grupa Juniors, cat si adolescentilor, care se incadreaza in grupa Teens.

In engleza, „a lua initiativa” se traduce drept „taking the lead”, acest concept fiind conectat cu ideea de leadership. In cadrul Academiei, tinerii isi vor dezvolta personalitatea prin antrenarea coerenta si unitara a abilitatilor de lider. Prin intermediul programului de leadership si antreprenoriat, copiii si adolescentii isi vor creste increderea de sine, vor invata cum sa depaseasca diferite obstacole si frici, motiv pentru care le va fi mai usor sa intreprinda noi proiecte personale si profesionale.

Participantii la aceste cursuri dezvoltare personala nu se tem sa aiba initiativa, sa propuna si sa incerce lucruri noi, care ii vor ajuta sa obtina ceea ce isi doresc. Astfel de tineri stiu ce vor si nu se lasa influentati de cei din jur. In plus, ei dau dovada de responsabilitate si isi asuma intotdeauna consecintele alegerilor facute.

Descopera, in cele ce urmeaza, doar cateva modalitati prin care tinerii vor invata cum sa aiba initiativa prin intermediul unor cursuri de dezvoltare personala!

cursuri dezvoltare personala

Isi cunosc punctele forte si slabe

Una dintre cele mai importante lectii care trebuie invatate la varsta adolescentei se refera la acceptarea de sine. De aici, porneste increderea in propria persoana, dar si alte calitati pe care orice lider le detine. Trainerii din cadrul Academiei au peste 20 de ani de experienta atat in domeniul dezvoltarii personale, cat si al educatiei, si vor fi alaturi de cursanti pe parcursul intregului proces de cunoastere de sine.

Astfel, in cadrul unor cursuri de dezvoltare personala, vor descoperi care sunt punctele lor forte, dar si care sunt defectele la care ar trebui sa lucreze pentru a deveni cea mai buna varianta a lor.

Invata cum sa comunice eficient

Inainte de a lua initiativa si de a-i conduce pe cei din jurul tau, este important sa stii cum sa comunici cu acestia. Prin antrenarea anumitor skill-uri, precum inteligenta interpersonala, comunicare si altele, copiii vor fi pregatiti pentru o cariera de succes.

Asadar, tinerii care se vor inscrie la programul de cursuri dezvoltare personala propus de Success Academy vor comunica mai usor cu cei din jur, vor fi mai sinceri si mai buni. Vor tine cont de parerile celor din jur si le va fi usor sa contrazica pe cineva intr-o maniera respectuoasa. Nu le va fi greu sa ia decizii atunci cand va veni momentul si isi vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Isi vor cunoaste valoarea, vor avea incredere in calitatile lor si, mai presus de orice, vor ajunge oameni de succes.