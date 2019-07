4 cocktailuri savuroase pe baza de Jack Daniel’s de care te poti bucura in aceasta vara

Canicula s-a instalat in Romania si, dupa cum arata prognoza meteo, ne mai asteapta multe zile toride de vara, asa ca vom avea nevoie de multe bauturi racoritoare. Daca te numeri printre persoanele care savureaza un cocktail bun, noi iti vom da cateva idei pentru o vara mai frumoasa!



Chiar daca organizezi o petrecere in care iti chemi toti prietenii sau pur si simplu vrei doar sa te rasfeti acasa, Jack Daniel’s este bautura perfecta pentru a fi integrata in cocktailuri. Exista foarte multe sortimente ale acestei bauturi alcoolice, asa ca vei gasi si numeroase retete de cocktailuri cu care te poti ”juca” in aceasta vara.



Jack Daniel’s dateaza inca din anul 1866, fiind produs in Lynchburg, Tennessee. Producatorul prefera titulatura de „Tennessee Whiskey”, deoarece este filtrat strop cu strop prin carbune si maturat in butoaie de stejar din productia proprie. Spre deosebire de alte tipuri de whiskey, nu este produsul unui plan calendaristic, ci este considerat gata de a fi sorbit doar atunci cand degustatorii companiei considera ca a ajuns la calitatea dorita.



Gama este variata, asa ca acest tip de whiskey poate satisface chiar si cele mai pretentioase gusturi, iar femeile adora un cocktail aromat care contine Jack Daniel’s. Pret? Exista variante pentru orice buzunar!



Ti-am starnit curiozitatea? Iata 4 retete de cocktailuri pe baza acestui tip de whiskey:



1. Gentleman’s Sour



Un cocktail perfect pentru a te binedispune instant. Daca nu ai auzit inca de el, e timpul sa il incerci!



Ingrediente:



50 ml Gentleman Jack



15 ml suc de lamaie



12.5 ml sirop simplu



Un strop amarui



Mod de preparare:



Umple un shaker cu gheata cuburi, adauga toate ingredientele si amesteca puternic timp de 20-30 de secunde. Apoi, pune intr-un pahar gheata, rastoarna amestecul si garniseste cu lamaie.

2. Frank’s Way



Pentru cei care prefera bauturile tari, aceasta e reteta de care se vor indragosti!



Ingrediente:



3 cuburi de gheata



2 degete de Jack Daniel’s Sinatra Select



1 picatura de apa



Mod de preparare:



Denumit si ‘3-2-1’, Frank isi savura cocktailul cu trei cuburi de gheata, ”doua degete” de Jack Daniel’s Sinatra Select si un strop de apa.



3. Jack & Cola



Atunci cand whiskey-ul de Tennessee fin, dublu filtrat a intalnit cola, s-a nascut cocktailul clasic al Americii. Acesta este probabil cel mai cunoscut cocktail care contine Jack Daniel’s, dar care nu se va demoda niciodata.



Ingrediente:



50 ml Jack Daniel’s Old No. 7



Cola



Mod de preparare:



Umple 3/4 dintr-un pahar inalt cu gheata cuburi, iar apoi toarna Jack Daniel’s Old No. 7 si umple cu cola.

4. Jack Manhattan



O abordare in stil Tennessee a unui cocktail clasic din New York. Jack Manhattan se numara printre cele mai apreciate cocktailuri din lume si nu putem sa ne miram, avand in vedere ingredientele aromate din care este facut.



Ingrediente:



50 ml Jack Daniel’s Old No. 7



15 ml Vermut dulce



2 picaturi Angostura bitters



Coaja de portocala



Mod de preparare:



Umple pe jumatate un pahar de amestecat cocktailurile cu gheata cuburi, iar apoi adauga toate ingredientele si amesteca timp de 10 secunde.



Freaca coaja de portocala de marginea unui pahar de cocktail racit si strecoara lichidul in pahar. Ultimul pas: garniseste bautura cu o cireasa neagra.