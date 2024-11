La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, angajații care nu au respectat regulile au fost „puși la colt”: au primit avertismente scrise, le-a fost tăiat din salarii și li s-au desfăcut contractele de muncă. Potrivit datelor furnizate de purtărorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Camelia Strungari, doar anul acesta au fost pedepsiți 11 angajați ai unității medicale..

Printre cei sancționați s-a regăsit un medic, care a primit avertisment scris, doi asistenți medicali și trei muncitori, cărora li s-au redus salariile de bază pe o perioadă de 3 luni cu 10%. Unui alt angajat i-a fost desfăcut contractul de muncă.

Anul trecut au fost sancționați 17 angajați ai spitalului, 16 dintre ei primind doar avertismente scrise. Anul cu cele mai multe sancțiuni este 2021, când 51 de angajați au fost sancționați.

„În cei 7 ani de mandat am dat 164 de sancțiuni disciplinare, printre care avertismente scrise, reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% și inclusiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Toate aceste sancțiuni disciplinare s-au dat în urma anchetelor realizate în cadrul comisiei de disciplină, mare parte dintre ele, dar au fost și sancțiuni dispuse direct de către manager, în special avertismentele scrise, pentru a corecta anumite deficiențe în munca și comportamentul personalului medical. Ca și număr de sancțiuni, cred că am dar mai multe decât toate spitalele din țară. Le-am dat corect, pe merit și nu am întâmpinat reproșuri din parte personalului medical, pentru că știau că merită acele sancțiuni”, declarat Gabriel Lazany.

