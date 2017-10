Vrea să intre în greva foamei! Nicolae Turja va protesta timp de o lună în faţa Prefecturii!

Nicolae Turja din Bistriţa Bîrgăului protestează de o săptămână în faţa Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, după ce instituţiile statului l-au tratat cu indiferenţă în raport cu problemele sale. El a dat în judecată administraţia locală pentru sistarea unui proiect de amenajare a unei platforme comunale pentru colectarea gunoiului de grajd. Pe lângă probleme de mediu, omul reclamă şi probleme juridice cu privire la teren, acesta susţinând că administraţia localăl-a deposedat prin fals de un teren care ar fi fost al părinţilor săi. Nicolae Turja a reclamat aceste fapte la parchetele din Bistriţa, dar şi la DNA, însă spune că procurorii nu îl iau în seamă.

NiculaieTurja susţine că Primăria Bistriţa-Bîrgăului apare ca proprietar în acte pe un teren din zona Simegea, care a aparţinut părinţilor săi. După decesul acestora, terenul a fost împărţit între fraţi, fără însă să fie făcute modificările de rigoare în Cartea Funciară. O parte din terenul în cauză a ajuns în posesia unei nepoate care la un moment dat l-a vândut unui pădurar din comună, contra sumei de 2.300 lei. După o perioadă de timp, pădurarul l-a înstrăinat Primăriei Bistriţa-Bîrgăului.

Turja: Terenul a fost vândut doar cu o hârtie de mână, fără întabulare

Turja spune că a aflat doar de puţin timp de intenţia administraţiei locale de a realiza o platformă pentru colectarea gunoiului de grajd, când au început de fapt lucrările şi atunci şi-a dat seama că terenul pe care va fi implementat proiectul este cel care a aparţinut părinţilor săi. E vorba de un proiect de 1,5 milioane lei finanţat de Ministerul Mediului.

„Nepoata mea l-a vândut pădurarului Grigore Rus. Au făcut un contract de mână. Nu demult am aflat că pădurarul l-ar fi vândut primăriei.Terenul a fost vândut fără acte, nefiind întabulat. De ce nu au făcut acte legale? Terenul a fost vândut de pădurar doar cu o hârtie de mână. Am fost la OCPI să cer acte, dar nu mi-au dat. Deocamdată, eu am o schiţă a terenului pe care se construieşte platforma, în care primăria apare ca proprietar şi al terenurilor învecinate. Dar nu se poate să fie, acolo sunt terenuri ale oamenilor, inclusiv eu, şi nu are acordul nimănui.

Eu nu am nimic că nepoata a vândut terenul, dar nu vreau groapa acolo. Mă deranjează şi am strâns semnături. Ajungem să plătim gunoiul de grajd. Şi nici nu ştiu pentru cine a făcut proiectul acesta, că oamenii din comună nu mai au multe animale. Şi au găsit terenul acesta chiar în vârful Simegii…Duci gunoiul în vârful Simegii, de acolo poluează, mai mult că merge totul pe satul Dorolea, care au acolo izvoarele de apă. Am fost şi la primarul din Livezile şi i-am spus. A dat din umeri. Eu cred că decât platformă pentru gunoiul de grajd, mai repede groapa va fi folosită pentru cei din Colibiţa, că doar acolo nu este canalizare şi undeva trebuie golite decantoarele de la vilele domnilor de acolo.

Am fost şi la Garda de Mediu, dar ei spun că primăria are toate avizele, şi de la Mediu şi de la Apele Române. Eu nu înţeleg cum a devenit primăria proprietar tabular pe suprafaţa aceea, când la Cartea Funciară proprietari au fost înscrişi părinţii mei, după ce au moştenit de la bunicii mei”, spune Niculaie Turja.

Potrivit documentaţiilor depuse la Judecătoria Bistriţa, Niculaie Turjasolicităradierea dreptului de proprietate înscris pe comuna BistriţaBîrgăului pentru suprafaţa de 2476 m.p. şi revenirea terenului la cartea funciară din care a fost transcris, plus redarea terenului „în deplină proprietate şi liniştită posesie”.

„Subsemnatul reclamant sunt moştenitorul proprietarilor tabulari, înscrişi în cartea funciară cu dreptul de proprietate pentru suprafaţa de teren în litigiu. Această suprafaţă de teren de 2476 mp a aparţinut autorilor mei şi face parte dintr-un trup mai mare de teren. Pârâta comuna Bistriţa Bîrgăului şi-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară nr. 27409 a UAT Bistriţa Bîrgăului, pentru terenul în litigiu în baza unui plan de situaţie întocmit, plan ce nu cuprinde identificarea tabulară a terenului şi nici vecinătăţile reale.

Motivat de faptul că terenul în litigiu nu se învecinează cu terenul proprietatea pârâtei, ci cu un alt teren, proprietatea subsemnatului, iar titlul în baza căruia s-a întabulat pârâta nu-mi este opozabil, am formulat o acţiune de drept comun având ca obiect revendicare imobiliară şi radiere a pârâtei din cartea funciară. (…) Deşi terenul în litigiu îmi aparţine, pârâta a demarat efectuarea unor lucrări pentru amenajarea unei gropi de gunoi pe acest teren, fără a-mi cere acordul şi cu consecinţe grave pentru mediul înconjurător”, arată Niculaie Turja în documentul depus la instanţă.

De asemenea, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, Turja a cerut sistarea lucrărilor demarate de administraţia locală din Bistriţa Bîrgăului „până la soluţionarea dosarului de fond, în care va fi clarificat dreptul de proprietate. Nu a avut însă nicio şansă, pe data de 7 iulie instant respingându-i cererea.

Pe lângă problemele cu platforma de gunoi de pe terenul pe care susţine că este proprietar, bîrgăuanul mai semnalează un aspect legat de drumul forestier realizat de administraţia locală din Bistriţa Bîrgăului pe acelaşi teren. Omul susţine că prin acest drum, valoarea terenului său a scăzut.

Procurorii dorm în pace

Nicolae Turjaspune că există un dosar penal încă din 2015 – 295/P/2015 – demarat de procurorii bistriţeni după ce el a depus o plângere penală pe numele primarului Vasile Labă, dar în care nu s-a mişcat nimic.

„Dosarul nu s-a soluţionat conform normelor procedurale”, spune bărbatul.

Drept urmare, Nicolae Turja i-a făcut primarului plângeri penale, inclusiv la DNA, însă procurorii anticorupţie nu l-au luat în seamă.

„Mi-au spus că nu e de competenţa lor. Păi cum să nu fie, când vorbim de fonduri europene? Bine că borcanele cu zacuscă ale neveste-mii au fost de competenţa lor, dar un proiect de câteva sute de mii de euro nu este. Pe nevastă-mea au rezolvat-o rapid, dar aici nu-i de competenţa lor! Nu mă las! Nu-s omul care să renunţe uşor!”, spune revoltat bîrgăuanul.

Primarul Laba spune că totul e legal

De cealaltă parte, primarul comunei Bistriţa-Bîrgăului, Vasile Laba, susţine că toate actele sunt legale, inclusiv cele de proprietate asupra terenului pe care este amenajată platforma de gunoi.Edilul spune că primăria a intrat în posesia terenului în urma unei DONAŢII făcută de pădurarul Grigore Rus.

„Noi suntem proprietari, terenul l-am primit prin donaţie. Să vină domnul Turja cu extras de carte funciară dacă susţine că e terenul lui. Omul probabil, cel puţin eu aşa am auzit, este supărat că nu s-a cumpărat teren de la el. Proiectul, noi l-am demarat prin Ministerul Mediului care a fost afişat, au fost făcute toate informările conform procedurilor legale, inclusiv prin mass media, dar şi la nivelul localităţii. În timpul procedurilor, nu a fost depusă nicio contestaţie. Locaţia respectă şi normele de mediu, fiind la mai bine de jumătate de kilometru de râu, la mai bine de un km de casă. Noi ne-am gândit să punem în practică acest proiect în condiţiile în care sunt o serie de cetăţeni care au gospodăriile pe malul apei şi au animale, şi nu e voie. Gunoiul se va duce pe platforma respectivă şi când e nevoie pentru lucrările de agricultură, oamenii îl vor transporta pe ogoare. Pentru transportul gunoiului pe terenurile oamenilor, noi avem achiziţionate utilaje. El a mai reclamat şi un vecin, pentru că se simt mirosurile de la gunoiul de grajd. Ieri au fost cei de la Mediu acolo. S-a ţinut de reclamaţii toată viaţa”, a declaratpentru Gazeta de Bistriţa, în urmă cu ceva timp,primarul Vasile Laba.

Proiect de circa 1,5 milioane lei

Primăria Bistriţa Bârgăului este singura administraţie locală din judeţ care are în implementare un proiect privind controlul integrat al poluăriicu nutrienţi. În fapt, la Bistriţa Bârgăului va fi amenajată o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd, dar vor fi achiziţionate şi o serie de utilaje necesare transportului şi gospodăririi gunoiului de grajd.

Valoarea proiectului este de 1,495 milioane lei, din care cofinanţarea Primăriei Bistriţa Bârgăului este de doar 74.751 lei, finanţarea fiind făcută de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în urma unui împrumut la Banca Mondială.

Sunt achiziţionate o serie de utilaje:un încărcător frontal, un tractor, o cisternă vidanjă, două remorci şi o maşină de împrăştiat gunoiul, valoarea achiziţiilorfiind de aproximativ 530.000 lei

Celelalte fonduri vor fi folosite pentru amenajarea platformei comunale pentru depozitarea gunoiului de grajd. Probabil că şi această parte din proiect ar fi fost finalizată dacă nu apăreau încurcături birocratice.

Iniţial, primăria condusă de Vasile Laba a vrut să amplaseze această platformă pe o păşune comunală care se afla însă pe teritoriul cadastral de la Tiha Bârgăului. Fostul primar de la Tiha nu a acordat avizul de construcţie, iar proiectul a fost blocat temporar.