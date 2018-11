Un medic de familie își acuză nevasta că l-ar fi agresat cu un cuțit

Un medic de familie în vârstă de 37 de ani, care locuiește în orașul Beclean, își acuză soția că, în urmă cu o săptămână, l-ar fi agresat cu un cuțit. Bărbatul, „înarmat” cu un certificat medico-legal a depus plângere la poliție.

Bărbatul, care este medic de familie în comuna Lunca Ilvei, dar care are în proprietate un apartament în orașul Beclean, susține că, pe 27 octombrie, pe fondul unor neînțelegeri cu soția sa, de care de altfel a decis să divorțeze, a fost agresat de aceasta cu un cuțit.

Potrivit certificatului medico-legal, bărbatul „prezintă leziuni traumatice, care s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor (de ex. cuțit)„.

Potrivit aceluiași document, leziunile necesită cinci-șase zile de îngrijiri medicale.

Tot pe 27 octombrie, medicul a depus și o plângere la poliție.

” Totul s-a întâmplat în timp ce în camera alăturată se aflau doi copii. Unul are 7 ani și provine dintr-o relație anterioară a soției, iar celălalt, de un an și jumătate, este copilul nostru. De față a fost și mama soției, care însă nu a avut nicio recție. Am reușit să sun la 112, iar ulterior am depus plângere la poliție„, a declarat pentru Realitatea de Bistrița, medicul din Lunca Ilvei.

Poliția confirmă depunerea plângerii.

„La data de 27 Octombrie a.c., un bărbat, de 37 de ani din Lunca Ilvei a sesizat faptul că ar fi fost lovit cu un cuțit de către soția sa, o femeie de 30 de ani, din Beclean.

În urma examinării medico-legale s-a stabilit faptul ca bărbatul are nevoie pentru vindecare de 5-6 zile de îngrijiri medicale.

În continuare, polițiștii din Beclean fac cercetări pentru lămurirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie„, a declarat pentru Realitatea de Bistrița, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, Crina Sîrb.