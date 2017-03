TUNURILE de milioane ale lui Gigi Becali

Gigi Becali a dat lovitura din punct de vedere financiar în 2016. Patronul Stelei a încasat peste 50 de milioane de euro, din afacerile imobiliare și din fotbal.

Gigi Becali a vândut un teren de 7,3 hectare în Pipera, în schimbul a 12 milioane de euro. În această zonă se va construi un ansamblu rezidenţial. Afaceristul susține că tranzacția s-a făcut în urmă cu 5 luni, iar banii i-a încasat deja.

„Preţul a fost de aproximativ 170 de euro pe metrul pătrat, am încasat 12 milioane de euro din această tranzacţie”, a spus omul de afaceri, potrivit Digisport.ro.

Pe lângă terenul vândut în Pipera, finanțatorul roș-albaștrilor a vândut și un ansamblu imobiliar a cărui construcție a început-o în urmă cu câțiva ani. Becali s-a înțeles cu un grup de investitori austrieci care-i vor plăti peste 14 milioane de euro.

În jurul ansamblului imobiliar pe care-l va vinde austriecilor, Becali mai are un teren foarte valoros, dar nu ştie încă dacă îl va vinde sau va demara un nou proiect pe acel spaţiu.

„Terenul mai valorează şi el 7-8 milioane de euro”, a explicat Becali, pentru Capital.

Și din fotbal, Becali a avut un profit uriaș. Patronul celei mai titrate formații de fotbal din țară a câștigat 25 de milioane de euro de pe urma echipei, dar a și investit 10 milioane de euro.

„Anul acesta am încasat 25 de milioane și am cheltuit vreo 10, dar am rămas cu 15”, a spus Gigi Becali în finalul anului trecut.