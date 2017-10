Trei tineri clujeni, bătuţi-măr de nişte localnici „activi” din Borşa după ieşirea din discoteca „Static”!

Discotecile şi birturile satului românesc, sunt mai nou singurele „instituţii de cultură” şi „factorii” care-i păstrează pe tineri activi din punct de vedere fizic şi spiritual! Astfel poate fi rezumat – desigur, nu fără ironie – incidentul care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică a weekend-ului trecut, în comuna clujeană Borşa , cea cu sanatoriul de boli mintale, în care localnicii pare că s-au molipsit de la pacienţi şi au luat-o razna!

Pentru clujenii Radu – 31 de ani, Vlad – 16 şi Ciprian – 36 noaptea de sâmbătă spre duminică, a săptămânii trecute, a reprezentat un coşmar care speră să nu se mai repete prea curând. Aceştia, stabiliţi la Cluj-Napoca, însă cu bunici în zonă, au avut neinspirata idee să încalce „teritoriul” tinerilor localnici şi să se distreze câteva ore în discoteca „Static”, aflată la circa zece metri de sediul postului de poliţie din comună! Astfel, duminică dimineaţă, pe la ora cinci, după ce distracţia a luat sfârşit cei trei au pornit, încet, pe uliţele satului spre casele bunicilor. Mărturiseşte luni, 9 octombrie, Radu, cel mai rău bătut dintre ei, pe coridoarele I.M.L. Cluj unde cei trei s-au prezentat pentru a li se elibera certificate medico-legale: „Mi-a fost dor de sat, fiindcă de zece ani nu mai fusesem acolo, plus că am şi multe rude la Borşa, aşa că am zis să-mi petrec vreo câteva zile frumoase, ultimele de concediu din acest an. Însă, după o noapte de discotecă, pe drumul de întoarcere ne-am trezit cu drumul blocat – în faţă şi în spate – de două maşini din care au ieşit circa zece tineri, înarmaţi cu bâte, care s-au apucat să ne „toace”. Eu am încasat o bătaie în cap şi am leşinat, aşa că nu ştiu ce s-a întâmplat cu ceilalţi”. Apoi Ciprian, cel mai vârstnic dintre ei, explică faptul că a avut parte de acelaşi tratament, doar că a fost lovit în faţă cu o bâtă care i-a provocat răni adânci şi tăieturi în zona ochilor – dar acestea produse şi de ochelarii aflaţi pe nas.

„Mie au vrut să-mi ia telefonul, în momentul când eram căzut la pământ. Am rămas prostit fiindcă, în naivitatea mea, am încercat să aplanez situaţia, fără să ştiu că indivizii erau extrem de determinaţi când ne-au atacat”, explică acesta. Intervine în discuţie şi dl. Marin Herţeg, tatăl lui Vlad, băiatul de 16 ani şi unchiul lui Radu, bărbatul de 31: „Cel mai violent a fost unul Radu, care în urmă cu două săptămâni i-a dat în cap cu o sticlă unui alt localnic, băgându-l în spital şi despre care am auzit că are deja dosar penal pentru acea faptă. Însă ce m-a nemulţumit cel mai tare a fost faptul că, deşi l-am sunat pe şeful de post din comună, acesta n-a venit la faţa locului fiind în ziua liberă – şi nici ajutorul său – tinerii fiind astfel obligaţi să ceară intervenţia poliţiştilor din Gherla. Apoi, după descinderea lor cei trei au fost transportaţi la U.P.U. Cluj-Napoca, unde li s-au acordat îngrijiri medicale”. Mărturiseşte acesta, cu o undă de dezamăgire întipărită pe figură: „Chiar am vrut să mă mut la ţară, fiindcă deţin aici o casă, pe cea părintească – însă după ce s-a întâmplat duminică intenţionez să o vând şi să nu mai păşesc niciodată în satul meu. Acesta s-a schimbat prea mult şi e populat de prea mulţi tineri cu comportament de infractori”. Curând, cei trei sunt invitaţi în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întorc având în mână certificate medico-legale, după cum urmează: Radu – între 18 şi 20 de zile de îngrijiri, Vlad – între 7 şi 8 şi Ciprian – între 14 şi 16 zile.

”Ttrei tineri, din Cluj-Napoca, care se aflau pe raza localităţii Borşa ar fi fost agresaţi de alţi tineri. În urma acestui incident, la nivelul unităţii de poliţie au fost depuse plângeri privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi distrugere. Totodată, poliţiştii s-au sesizat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj .

Sorin Grecu