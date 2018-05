Thriller sătesc! Metode de furt de animale şi prin ce chinuri a trecut un oier-detectiv, după ce s-a trezit fără şaptesprezece oi!

Grea zi, cea de miercuri, 23 mai, pentru un crescător de oi din localitatea clujeană Deuşu, comuna Chinteni! Acesta, devenit ad-hoc detectiv după ce un hoţ i-a furat şaptesprezece animale, a găsit unul dintre ele în turma unui proprietar din satul vecin, Măcicaşu. Iar când i-a cerut acestuia socoteală, proprietarul i-a oferit, în loc de explicaţii…mai multe lovituri de bâtă în cap şi peste spate. Nici chiar apariţia mascaţilor la faţa locului n-a rezolvat problema, fiindcă între timp animalul incriminat dispăruse, în situaţia în care agresorul susţine în faţa poliţiştilor că nici măcar nu şi-a atins victima!

Hoţul se afla în vecini

Adrian Goga este crescător de oi în localitatea Deuşu, comuna Chinteni, având împreună cu soţia lui peste 450 de oi, pe care ciobanul său le duce la păscut pe terenurile închiriate, pe bani grei, din zonă. Însă miercuri acesta s-a lovit – la început de ingeniozitatea hoţilor de oi, iar ceva mai târziu de violenţa extremă a acestora, după ce şi-a găsit în turma unui vecin unul din cele şaptesprezece animale furate. Povesteşte Goga, joi 24 mai, “înmuiat” rău de loviturile încasate, în ziua precedentă, pe coridoarele I.M.L.Cluj: “Ieri pornisem prin zonă să-mi găsesc oile furate pe păşunea din Sânmărtin şi mă aflam în satul învecinat, Măcicaşu, la turma lui unu` Nechita. Ne-am cerut voie de la cioban să ne uităm puţin la oi şi am găsit un miel de-al meu, dintre cei furaţi, căruia i se tăiase însă urechea unde avusese imprimat un “V”, semnul de recunoaştere al oilor mele. I-am zis atunci ciobanului să-l sune pe proprietar ca respectivul să vină încoace şi să-mi spună cine a adus mielul şi unde-s celelalte animale ale mele”. Goga mărturiseşte în continuare că după circa o jumătate de oră a apărut şi Nechita, înarmat cu o bâtă. Nu-l văzuse pe acesta în viaţa lui, doar pe ceilalţi fraţi ai săi îi cunoştea, şapte la număr. Văzându-l, acesta, fără să-i adreseze vreun cuvânt a sărit pe el, împreună cu ciobanul. Prietenul său se afla la o distanţă de circa o sută de metri, lângă turma de oi, şi nu a putut interveni. Ambii l-au croit, peste tot, pe bietul om cu bâtele, de l-au zăpăcit… “Am reuşit până la urmă să scap şi am sunat la postul de poliţie din Baciu. Însă n-am avut niciun rezultat, deoarece poliţiştii de acolo erau mobilizaţi la o intervenţie de urgenţă, aşa că am apelat la 112. Apoi, zicându-mi-se că vor veni două echipaje de trupe de intervenţie am ieşit la strada principală, ca să-I întâmpin, nu înainte de a-l lua în maşină şi pe prietenul meu, care a scăpat şi el, cu greu, din ghearele lui Nechita şi ale ciobanului, care-l atacaseră. A durat circa o oră până la venirea “mascaţilor”, însă când aceştia au ajus la faţa locului n-au găsit mielul meu, iar Nechita le-a spus că nu a comis nicio ilegalitate, ba mai mult, nu mi-a clintit nici măcar un fir de păr din cap. Desigur, au avut timp din belşug ca să-l ascundă”, adaugă, morcovit, bărbatul.

Ingeniozitatea hoţului

În continuare, în seara respectivă s-a prezentat la U.P.U. Cluj-Napoca, unde i s-au acordat îngrijiri medicale care au durat până a doua zi, la ora 2.30 dimineaţa. Bărbatul este poftit, curând, în cabinetul de consultaţii al instituţiei, timp în care port o discuţie cu soţia lui pe tema “ciobănitului”, în care, se pare ea e expertă – având cu mult mai multe oi decât bărbatul ei, primite ca zestre de la părinţi. Îmi spune că afacerea nu mai rentează deoarece, pe lângă salariile lor fabuloase, ciobanii trebuie ţinuţi permanent cu mâncare, ţigări şi băutură. “Plus că tot noi trebuie să mai mulgem oile şi pe deasupra să le şi tundem, operaţiuni care ne costă o avere, în condiţiile în care trebuie să dăm lâna aproape gratis la diferiţi samasari”. După câteva minute de şedere se întoarce şchiopătând, aşa cum intrase, ţinând un certificat în care medicii i-au recomandat o săptămână de îngrijiri medicale. Pregătindu-se de plecare, îşi aminteşte încă un lucru pe care-l consideră extrem de important. Mi-l relatează: “Este incredibil cât de ingenios a procedat hoţul, iar oamenii din apropiere mi-au spus că au văzut în zonă un minor, cu pantaloni scurţi, roşii. E vorba de un tânăr, specializat pe astfel de chestiuni, de care ştie toată lumea cu ce se ocupă, furtul de animale – numai poliţia, nu. Acesta se pare că a aşteptat o noapte întreagă în valea respectivă, lângă râu, acolo unde venea turma şi lega de picioare oile, după care le lega şi boturile cu sfoară, ca să nu behăie când turma pleacă. Era imposibil să fie văzut de către ciobanul meu, fiindcă acesta stă de obicei pe deal, ca să aibă o vedere de sus asupra întregii turme. Mi-am dat seama de asta după ce am găsit o oaie de-a mea, înecată în pârâu, după ce s-a încurcat în funie ca să încerce să scape din laţ. E clar că hoţul stătea pitit în iarba înaltă şi ciobanul meu – oricât de vigilent ar fi fost el – n-a avut cum să-l vadă. Dar nu-i nimic, o să merg de-acuma până-n pânzele albe împotriva lui Nechita ăsta – pentru că şi anul trecut mi-au fost furate şaptesprezece oi şi eu am dat atunci vina pe ciobanul meu care, se pare, era nevinovat”. Adaugă apoi că vineri, la prima oră se va prezenta la Postul de Poliţie Baciu, unde va depune plângere penală pe numele agresorului. După care îşi rămas bun de la toată lumea aflată pe coridor şi, flancat de soţie, părăseşte sediul I.M.L.Cluj.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„La Postul de Poliţie din Baciu a fost depusă o plângere pentru lovire şi alte violenţe. La această oră se efectuează cercetări în vederea clarificării tuturor aspectelor care au condus la producerea acestui incident”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Sorin Grecu