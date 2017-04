Taxele de drum pentru mașinile și camioanele cu emisii mari de CO2 s-ar putea scumpi în urma unei propuneri ale Comisiei Europene

Comisia Europeana lucreaza la un set de propuneri prin care va recomanda ca taxele de drum platite sa tina cont si de emisiile de CO2 ale vehiculelor, iar la camioane si autocare sa se tina cont de distanta parcursa. Vignetele pe o anumita perioada de timp vor trebui sa fie eliminate cu timpul, mai spun sursele, lucru care va inseamna ca unele tari vor fi nevoite sa-si schimbe radical sistemele de taxare.

Propunerile nu au fost finalizate si ar trebui sa fie inaintate la 31 mai. Ideea ar fi sa existe principii comune la nivelul UE pentru stabilirea cuantumului taxei de drum care sa tina cont de emisiile de CO2, dar si de distanta parcursa, scopul fiind ca vehiculele poluante sa fie taxate mai puternic si cele ecologice mult mai putin, insa valoarea taxelor colectate sa ramana constanta.

ACEA, asociatia constructorilor auto europeni, spune ca sustine introducerea unor taxe de drum diferentiate in functie de emisiile de CO2, insa adauga ca aceste taxe trebuie stabilite in functie de emisiile reale de CO2, dar sa tina cont si de caucicuri, greutate si aerodinamica.

Sursele spun ca propunerile vor trebui sa duca la eliminarea vignetelor, in multe tari existand unele cu suma fixa lunara sau anuala. Chestiunea acestor taxe anuale va fi una foarte sensibila, fiindca unele tari nu vor dori sa auda de asa ceva.

In plus, daca transportatorii vor trebui sa plateasca o taxa in functie de kilometrii parcursi, companiile se vor opune fiindca nu vor dori sa investeasca in echipamente de monitorizare.

Cea mai controversata taxa de drum din UE este cea din cel mai mare stat al Uniunii, Germania, aceasta facand obiectul unei rezolutii votate in martie. Taxa este discriminatorie fata de soferii straini fiindca numai germanii pot deduce cheltuielile cu taxa de drum, arata rezolutia PE. Rezolutia a fost adoptata cu 520 voturi pro fata de 126 contra si se refera la faptul ca exista o discriminare in functie de nationalitate relatează Hotnews.

Parlamentarii europeni au intrebat Comisia Europeana de ce a considerat ca schimbarile propuse de germani sunt legale si de ce nu s-a asigurat ca legile sunt aplicate corect.

PE sustine implementarea de reguli comune la nivelul UE in ceea ce priveste taxa de drum si se opune introducerii unor reguli discriminatorii care sa contravina articolului 18 din Tratatul de Functionare al UE.