Tânăr din Bistrița-Năsăud dat în urmărire națională pentru crimă

Polițiștii au reluat căutarile batranului de 82 de ani din Bistrița Bârgăului, care a dispărut vineri noaptea după ce casa lui a ars în întregime.

Potrivit stirileprotv.to trupul victimei încă nu a fost găsit, însă unii săteni spun că imediat după incendiu tânărul avea asupra lui o suma mare de bani. A fost suprins de camera de supraveghere a unei cârciumi din zona, în timp ce dădea de băut tuturor, dar a plătit cu bani pătaţi de sânge.

Suspectul are antecedente penale. Anchetatorii banuiesc ca barbatul a fost ucis de un zilier, angajat in vecini.

Marți, procurorii au ajuns la casa bătrânului și cu un caine special antrenat pentru căutari de cadavre. Suspectul, un tanar de 23 de ani, care muncea la o fermă din apropiere și care a fost văzut cu bani pătați de sânge, asupra lui, este dat in urmărire națională.

Casa barbatului de 82 de ani, dintr-o zona izolata a comunei Bistrita Bargaului, a fost cuprinsa de flacari vineri seara. In cladirea facuta scrum au fost gasite doar ramasitele a patru capre, insa nici urma de proprietar.

De negasit este si suspectul de crima, tanarul de 23 de ani din judetul Bacau, angajat sa aiba grija de animalele unui vecin.

Unii sateni spun ca a fost vazut in seara disparitiei batranului cu peste 2 mii de lei asupra lui. Iar banii erau patati de sange.

In imaginile din bar se vede cum tanarul isi numara banii, apoi le-a dat de baut celor prezenti in local si a platit el nota de plata.

A plecat intr-un tarziu cu un tanar, a mers pe jos pana in satul vecin, apoi i s-a pierdut urma.

Acum politistii il cauta pe suspect peste tot. Tânarul cautat are antecedente penale, fiind judecat pentru viol si furt.

Batranul are 2 baieti care insa nu locuiesc cu el si se gospodarea singur la anii lui. Pentru ca locuinta lui este izolata de restul satului nimeni nu a auzit nimic, asa ca politistii nu au decat banuiala ca omul a fost omorat.

Toti cei care l-au vazut pe tanarul de 23 de ani in barul din localitatea Bistrita Bargalului spun ca acesta era lovit la maini si avea la el o suma mare de bani, desi patronul sau nu i-a dat leafa.

Cert este ca batranul nu a fost gasit de politistii care se vor intoarce marti la locuinta batranului cu caini de cautare. Intre ramasitele lasate de incendiu in urma s-au gasit doar oase de animale.

Politistii spera sa il gaseasca pe tanar cat mai repede ca sa le raspunda la intrebari si sa afle rapid detalii despre soarta batranului.