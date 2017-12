Suferinţele unui bărbat: printre alţii, iubita lui a făcut sex cu fochistul unui azil de bătrâni dar şi cu un şofer de microbuz!

Cosmin este un zugrav în vârstă de 37 de ani, din comuna clujeană Mociu, cu răni sufleteşti profunde, pricinuite de iubita lui în vârstă de 26 de ani, cu care are o fetiţă de patru ani şi nouă luni. Din motive lesne de înţeles, datorită scenelor de sex pe care protagonistul le-a pus în cârca fostei sale iubite – imposibil deocamdată de verificat, fiindcă “foaia de parcurs” este prea cuprinzătoare şi se întinde pe zece sate – pe iubita lui o vom numi, simplu,A. Mulţumindu-ne să reproducem povestea tinerei, relatată de fostul iubit, aducând cu cea a curtezanelor din“Decameronul” lui Boccaccio.

Cine i-a tras “clopotele” fetei?

Cosmin aşteaptă pe un scaun aflat în sala de aşteptare a I.M.L. Clujşi bate darabana, nervos, în masa pe care pacienţii completează cererile pentru consultaţie. Se grăbeşte teribil fiindcă a sosit la Cluj tocmai de la Mociu, cu un taxi parcat în preajmă, într-un loc interzis – şi ceasul aparatului ticăie, ticăie iar taximetristul pare şi el la fel de neliniştit precum clientul. Totuşi, situaţia de pe teren îl calmează subit fiindcă e limpede că mai are de aşteptat ce până va fi consultat de medicii legişti. Aşa că, resemnat, îndeplineşte formalităţile necesare şi-l trimite pe şofer la o unitate poştală din apropiere ca să-i aducă şi un timbru fiscal de un leu, fără de care consultul este irealizabil. Interpelat de către subsemnatul despre motivului “vizitei” la I.M.L., acesta şovăie o clipă dar în secunda următoare îşi dă drumul: “Dacă nu mă fotografiaţi, ca sărâdă de mine o ţară întreagă, o să vă povestesc ce m-a adus aici – şi, vă asigur c-o să vă placă”. Bâigui a consimţământ, derutat, iar omul începe relatarea unei poveşti desprinsă parcă din romanele XXX: “Am stat şapte ani în concubinaj cu o fată din sat şi locuiesc la ferma din Mociu, lângă I.A.S. Am fost plecat între 2013 – 2015, în Anglia, la lucru, pe post de zugrav, în timp ce fetiţa noastră – ajunsă acum la vârsta de patru ani şi nouă luni – era mică. În tot acest timp iubita mea stătea în casa părinţilor mei şi lucrurile mergeau bine, mai ales că trimiteam 75 de milioane de lei vechi la fiecare două săptămâni”… Mărturiseşte, încercând să pară detaşat – dar totuşi, nu prea reuşeşte – că în toţi aceşti ani s-a simţit stigmatizat pentru că aflase din sat „evoluţia” iubitei sale, o fată precoce şi cu o experienţă sexuală ieşită din comun: “Ea fusese “măritată” în comună încă de la 12 ani. Mergea la şcoală, cu ghiozdanul în spate, direct de la unu` Cornel, iar învăţătoarea o invidia fiindcă ea, săraca, nu reuşise să-şi găsească bărbat, deşi îl căuta cu disperare. L-a părăsit pe Cornel când a făcut 14 ani şi s-a mutat în Boteni, la unul Janos. De la Janos s-a dus în Bercheş, la Attila, iar după ce s-a săturat de Attila s-a mutat la un băiat din Chesău, Janosko. Iar în 2009, după ce se despărţise de Janosko, a venit momentul când s-a cuplat cu mine”.

Sex în plină iarnă în Grădina Botanică!

Cosmin mărturiseşte că nu i-a putut rezista fetei deoarece era frumoasă, experimentată în sex şi cu o vorbă dulce, deşi capul n-o ducea nici măcar să-şi ia carnetul de conducere. Adaugă bărbatul, cu chipul umbrit de-un gând urât: “Doar asta am observat, ca slăbiciune -deşi se afla lângă mine – începea să tremure toată când în preajmă apărea un bărbat”. Îşi continuă apoi relatarea calvarului îndurat pe “Golgota” dragostei sale: “La patru ani după ce ne-am cuplat – aşa cum v-am spus – a apărut fetiţa. Eu am plecat în Anglia, la lucru şi ea locuia la noi. Dar în 2015 m-am întors acasă şi când copilul a împlinit doi ani a zis că nu mai poate sta acasă, a vrut neapărat să se ducă la lucru. Am lăsat-o şi s-a angajat la un cămin de bătrâni particular dintr-un sat vecin. Acolo mai lucrau unsprezece femei, iar ea era a doisprezecea – plus fochistul, singurul bărbat din rândul personalului angajat. Ei, tocmai cu el s-a cuplatşi am rămas trăznit când patronul azilului m-a invitat până la el şi – înainte s-o concedieze – mi-a arătat o casetă cu scene de dragoste petrecute în incintă între ea şi fochist.Apoi am aflat şi de ce-a plecat în februarie a acestui an – de ziua ei, când i-am dat două sute de lei – să viziteze Grădina Botanică din Cluj. S-a iubit cu el în grădină, deşi era luna februarie! De asemenea, nu ştiam de ce vorbea tot timpul la telefon, pe acuns, şi de fiecare dată fugea în altă cameră. Tot spunea că vorbeşte cu mama ei, dar de fapt ea vorbea cu tot felul de bărbaţi. Plus că aducea acasă diverse cadouri: flori, ceşti de cafea cu inimioare şi aşa mai departe – despre care zicea că le-a primit de la bătrâni, dar de fapt erau de la fochist”! Cosmin arată în continuare că până la urmă a iertat-o pe mama copilului său şi pentru aventura cu fochistul, după care a angajat-o pe aceasta la o firmă din Cluj. “Făcea naveta cu microbuzul la Cluj, însă într-o zi, seara, m-a sunat s-o aştept în staţia din comună, cu maşina, ca s-o aduc acasă – fiindcă staţia se află destul de departe de casa noastră. Eu m-am prezentat în staţie, împreună cu fetiţa, dar curând au apărut colegii ei, pe jos, care mi-au spus că iubita mea a rămas pe Dealul Mociului, împreună cu şoferul microbuzului. Iar când am ajuns acolo era să leşin: prin parbrizul aburit i-am văzut pe amândoi făcând sex – într-o “ţinută” cum i-au făcut mamele lor. Şi ăla, ca şi fochistul de la azil era mare crai, despărţit la rândul său de soţie”.

“Femeia” merge mai departe!

Cosmin a iertat-o şi pentru această escapadă, mai ales pentru că A. era însărcinată, în câteva luni,şi locuia împreună cu fetiţa la casa părinţilor săi, care-l tot îndemnau să nu-şi distrugă relaţia, de dragul micuţeişi a copilului care urma să se nască. Totuşi, un gând a încolţit în mintea mamei lui Cosmin, pe care aceasta l-a rostit cu voce tare: “Dar dacă pruncul care urmează să se nască nu-i al tău, ci al fochistului”? Gest care a declanşat “furtuna”: femeia a părăsit imediat domiciliul, deşi se afla în luna a şasea de sarcină şi s-a “stabilit” taman în satul mureşan Balda, comuna Sărmaş, la un tânăr de 23 de ani.“Am aflat deja că-i mănâncă băiatului bonurile şi toţi banii. Nu ştiu ce i-a zis – dar de făcut ştiu ce i-a făcut – încât acum acesta parcă a-nnebunit, e hotărât să-i crească ambii copii”! Descrie apoi, pe îndelete, împrejurările care l-au adus la I.M.L. Cluj: “Nu i-a ajuns ce mi-a făcut în toţi aceşti ani, că m-a dat şi la poliţie pentru violenţă, obţinând ordin de restricţie împotriva mea pe un termen de două luni. Iar ieri (n.n. – luni, 20 noiembrie), pentru că s-a stabilit în mod legal, m-am prezentat pe la ora 12.00 ca să-mi lase copilul să-l duc la mine, până la ora 19.00. Iar când mi l-a pus în braţe – că-i şi foarte violentă – a sărit pe mine, mi-a ars două palme şi m-a zgâriat pe faţă. Am făcut pentru asta, imediat, plângere la poliţie şi şeful de post m-a trimis la I.M.L. Cluj”. Bărbatul este invitat, în sfârşit, în cabinetulde consultaţii – însă se întoarce, dezamăgit pentru că medicii nu i-au găsit vreo leziune care să impună îngrijiri medicale. Înainte de a pleca – gardat îndeaproape de taximetrist, între timp furat complet de povestire – Cosmin ţine să mai adauge ceva: “Nu-i nimic, până la soluţionarea custodiei fetiţei – din motive de imoralitate a mamei – plec înapoi la muncă, în Anglia, după care dacă mi se încredinţează fetiţa o să rămân acasă şi-o cresc împreună cu părinţii. De asemenea o să-mi refac viaţa şi totodată o să-i fac şi micuţei un viitor frumos şi demn, nu aşa cum i-l poate oferi maică-sa”…

„La nivelul Postului de Poliţie din Mociu au fost depuse două plângeri pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare, în urma unui conflict dintre un bărbat şi o femeie.

Bărbatul a reclamat faptul că a fost agresat, iar cealaltă parte a sesizat faptul că a fost ameninţată cu acte de violenţă.

În cauză se continuă cercetările”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.

Sorin Grecu