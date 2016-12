Sevil Shhaideh, lăudată de politicienii puterii bistriţeni! Opoziţia spune că ea provine din cuibul de pușcăriabili din Constanța

După alegerile nu foarte zbuciumate din 11 decembrie, știrea care a mai animat puțin scena politică românească a fost propunerea din partea PSD și ALDE pentru funcția de premier al României, în urma consultărilor de la Cotroceni, de miercuri. Dar și aceasta, doar în mică măsură, pentru că partidele politice din opoziție s-au rezumat doar la retorică, neexistând din partea lor nicio o altă nominalizare.

Fostul ministru al Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a fost propunerea de prim-ministru al României din partea PSD și ALDE. Anunțul a fost făcut imediat după consultările de la Cotroceni de către liderul PSD, Liviu Dragnea. La întâlnirea de miercuri, nici PNL, nici USR nu au venit cu o altă variantă, rezumându-se doar la „a nu fi de acord” cu nominalizarea social-democraților. UDMR a anunțat în schimb că susține PSD-ALDE, imediat parafând și un protocol în acest sens.

Singurul partid din opoziție care a venit cu o contra-propunere a fost PMP. Liderul partidului, Traian Băsescu, a anunțat că Eugen Tomac este propunerea de prim-ministru, motivând: „Ne-am făcut datoria de partid de opoziţie. Mi se pare inadmisibil ca opoziţia să spună: nu avem propunere. Eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tânăr”, a mai spus fostul președinte.

Președintele CJ BN, Radu Moldovan, nu s-a arătat surprins

Înainte de întâlnirea de la Cotroceni, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, primise din partea Comitetului Executiv Naţional al partidului un mandat în alb pentru consultări şi pentru susţinerea propunerii de premier. Întrebat dacă membrii CExN al PSD ştiu numele celui care va fi propus premier, Liviu Dragnea a răspuns negativ.

După aflarea numelui celui propus de către partidul său, preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan nu a părut chiar atât de surprins. Într-o declarație publică acordată presei bistrițene, Radu Moldovan a ținut să aprecieze activitatea persoanei propuse de Dragnea, amintind că Sevil Shhaideh a avut un rol determinant în elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

„O cunosc pe Sevil Shhaideh încă de când era coordonator al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. E o soluţie viabilă. Vorbim despre o persoană capabilă, pricepută la administraţie public locală. Este un foarte bun practician, cu ea și cu primarii am dezvoltat, la propunerea domnului Dragnea, Programul Național de Dezvoltare Locală. Dânsa, în calitate de secretar de stat, a coordonat acest program care a dezvoltat România în ultimii patru ani. (…) În condițiile de față, nominalizând o doamnă care provine dintr-o minoritate națională și care are în spate o foarte bună pregătire administrativă, este într-adevăr o propunere de nerefuzat. În calitate de om de administrație, consider că vom avea un premier care vine dintre noi, și care știe frământările noastre”, a spus președintele PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.

Propunerea lui Liviu Dragnea a fost apreciată de liderul județean al social-democraților ca o „nominalizare ce nu poate fi refuzată de președintele României”.

ALDE nu comentează „prea mult”

În ceea ce îi privește pe aliații lor politici, în lipsa președintelui ALDE Bistrița-Năsăud, Ioan Țintean, plecat în concediu în Austria, senatorul Ioan Simionca s-a rezumat la un comentariu foarte lapidar.

„Vizavi de propunerea de prim-ministru, aceasta a fost strategia PSD și ALDE de a nu se comunica numele primului-ministru înainte de a se merge la Cotroceni, așa cum s-a anunțat de altfel în toată mass-media. Nu aș vrea să comentez mai mult”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, proaspătul senator de Bistrița-Năsăud din partea ALDE, Ioan Simionca.

Robert Sighiartău: În contradicție cu retorica din campania electorală

Tot „în linia partidului”, dar printr-o atitudine critică, s-a înscris și liderul PNL BN, deputatul Robert Sighiartău.

„Din punctul meu de vedere și al PNL, doamna Sevil Shhaideh nu are nici expertiza și nici experiența profesională pentru a ocupa o funcție atât de înaltă în stat. În plus, ea provine din cuibul acela de pușcăriabili din Constanța, fieful baronului Nicușor Constantinescu și al lui Radu Mazăre. Liviu Dragnea a vrut să își asigure liniștea și să știe foarte clar că dânsul va conduce de fapt Guvernul”, a declarat Robert Sighiartău.

Proaspătul deputat liberal consideră că această propunere este nefericită mai ales pentru că încrederea românilor și votul dat PSD s-a datorat în special mesajelor naționaliste, „cu demagogia aceea că nu ne vindem țara și așa mai departe”. El acuză decizia PSD ca pe un gest politic care vin în contradicție cu retorica din campania electorală.

„Este pentru prima dată în istorie când la cârma țării în funcția de prim-ministru este propusă o femeie de religie musulmană. Contextul în care se face această numire este negativ. Uitându-ne la ce se întâmplă în Europa, în Germania, din punctul meu de vedere și mesajul la nivel internațional, nu doar la nivel național, este negativ”, a declarat Robert Sighiartău.

PNL nu e de acord, dar nu propune pe altcineva

Dacă criticile liderului liberal au fost foarte acide cu privire varianta Sevil Shhaideh – prim-ministru, ele s-au rezumat doar la retorică, în fapt PNL nevenind cu nicio altă propunere la consultările de la Cotroceni. Practic, partidul din care provine și actualul președinte al țării, Klaus Iohannis, i-a lăsat acestuia sarcina oarecum ingrată de a mai face opoziție, printr-o atitudine cel puțin ciudată din partea PNL.

„Noi, neavând posibilitatea să creăm o majoritate parlamentară, din cauza aceasta nici nu am venit cu o propunere de prim-ministru. PSD și ALDE au creat o majoritate parlamentară și a înaintat președintelui această propunere nefericită. Noi nu putem decât să contestăm la nivel comunicativ această propunere și bineînțeles, va rămâne la latitudinea președintelui dacă o va numi sau nu pe Sevil Shhaideh ca prim-ministru. Președintele poate, conform Constituției, să recheme la consultări alianța majoritară și să spună că respinge această propunere și, bineînțeles, în termen de câteva zile, alianța să vină cu altă propunere. Președintele are posibilitatea constituțional să facă acest lucru”, explică atitudinea de non-combat a PNL, liderul bistrițean Robert Sighiartău.

Prefectul Ovidiu Frenț: „este o triplă performanță”

Varianta acordării demnității de prim-ministru fostului ministru al Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a fost apreciată în schimb pozitiv de către prefectul județului, Ovidiu Frenț, prin prisma colaborării instituționale pozitive pe care ministerul a avut-o cu Instituția Prefectului din Bistrița-Năsăud.

„A fost o surpriză și pentru mine, bineînțeles. Dar trebuie să constat că progresăm și în acest sens, pentru că este pentru prima dată când un om cu o astfel de experiență profesională, cum este doamna Sevil Shhaideh, este propusă pentru funcția de prim-ministru al României. După toate criteriile și standardele internaționale este o triplă performanță. Este femeie, este dintr-o etnie minoritară și este un om cu o foarte vastă experiență în administrație și în Ministerul Dezvoltării. Propunerea mi se pare de bun augur și sper să fie acceptată și să formeze cât mai repede Guvernul pentru a ne continua treaba”, a declarat pentru Gazeta de Bistrița, prefectul Ovidiu Frenț.

El a mai precizat că, în perioada cât Sevil Shhaideh a fost la Ministerul Dezvoltării, a existat o colaborare foarte bună prin prisma proiectelor în derulare, în special pe Programul Operațional Regional, cu județul Bistrița-Năsăud.

„Nu am cunoscut-o personal pe doamna Sevil Shhaideh, dar am constatat din tot ceea ce a însemnat solicitări, acte, corespondențe, adrese că este un adevărat profesionist și întotdeauna a răspuns atent și foarte bine documentat”, a mai precizat Ovidiu Frenț.