Semineul si televizorul pot sta pe acelasi perete. Vezi sfaturile specialistilor

Imagineaza-ti numai cum e sa-ti petreci seara in confortul canapelei din living, privind un film interesant si in acelasi timp, flacarile (chiar si artificiale) ale semineului sub ecranul televizorului. De cand nu ai mai facutasta? Ti-a spus cineva ca semineul nu poate fi pe acelasi perete cu televizorul? Mai mult, acesta poate fi chiar integrat in ansamblul semineului, respectand anumiti parametri tehnici precum necesitatea profilelor rezistente pentru prinderea televizorului si distanta suficienta dintre acesta si semineu.

In spatiile mici, televizorul poate fi amplasat deasupra semineului, iar in camerele generoase aceste doua elemente importante se pot aseza pe orizontala.

S-a inteles deja ca astazi vreau sa-ti prezint o varianta de integrare a semineului in living? Varianta ce presupune montarea acestuia pe acelasi perete cu televizorul, asa incat sa te poti bucura de caldura degajata de semineu in orice moment pe care il vei petrece pe canapeaua din living. Nu te grabi sa cataloghezi aceasta idee drept un moft bun de case mari si de oameni cu bani. In zilele noastre aproape oricine isi poate permite o camera de zi confortabila si frumoasa, dotata si cu un semineu lemne.

Cel mai important perete al unui living este cel pe care se afla deja si televizorul sau cel pe care urmeaza sa se monteze ecranul tv. Prin urmare, integrarea semineului in compozitia acelui perete este indicata atat pentru ca in acest fel ar degaja caldura spre canapeaua situata la mica distanta, cat si pentru ca in acest fel va fi mereu la vedere. Daca nu te-am convins poti contacta un designer de interior sau chiar un specialist in seminee.

Poti monta semineul atat in laterala televizorului, cat si dedesubtul acestuia. Ideal este insa ca cele doua elemente sa formeze o compozitie frumoasa impreuna. Peretele cu pricina poate avea un aspect minimalist, neavand nici o alta forma de decor pe suprafata sa sau poate fi dotat si cu cateva polite sau cu o biblioteca frumoasa.

O alta idee la care ai putea apela daca doresti si crezi ca aceasta alegere i-ar aduce un plus de ordin estetic livingului tau, ar fi sa finisezi peretele cu pricina intr-un mod deosebit: il poti placa cu parchet, lemn sau panou din lemn, il poti placa cu piatra naturala sau decorativa, cu caramida aparenta sau il poti decora cu tapet.

Ti-as recomanda ca inainte de orice idee de modificare, schimbare pe care vrei sa o aduci in casa ta sa faci un proiect. In cazul semineului pe acelasi perete cu televizorul sunt doua dotari care vor atrage atentia si e pacat sa ai cabluri la vedere sau detalii de finisaj suparatoare.

Daca te-am facut sa te gandesti ca ai putea si tu sa aduci beneficiile unui semineu la tine in locuinta, nu a mai ramas decat sa contactezi o echipa special pregatita in montajul semineelor.

PEFOC.ro este un magazin online de seminee, care detine un stoc impresionant de modele de seminee, accesorii, cos de fum inox, seminee centrala, soba tip semineu, bioseminee, dar si accesorii necesare. Mai trebuie sa stii ca PEFOC nu este numai un loc de unde iti poti cumpara seminee de calitate. Exista si o echipa de profesionisti, care studiaza in permanenta noutatile din acestdomeniu, care iti vor monta semineul dorit si care ofera consultanta gratuita.

Indiferent ca vrei semineu pe lemne clasic sau un semineu decor, pe acelasi perete sau nu cu televizorul, important e sa fie construit de cine trebuie. Daca nu stii ce se potriveste locuintei tale apeleaza cu toata increderea si recomandarea noastra la PEFOC.ro. Si da, transportul este gratuit oriunde in Romania!